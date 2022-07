Dante Genomics participera à une présentation de groupe lors de la 42e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, 29 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui que les membres de son équipe de direction participeront à la 42e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity, et qu'Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics, prendra part à une présentation de groupe sur l'exploitation des données et analyses basées sur les omiques afin de faire passer la médecine de précision au niveau supérieur le jeudi 11 août 2022 à 9h30 (heure de l'Est).



La rediffusion de la présentation de groupe sera disponible peu après sa clôture sur le portail de la conférence pendant 14 jours après l'événement.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.