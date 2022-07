Dante Genomics parteciperà a un panel di presentazione alla 42a Conferenza Annuale sulla Crescita di Canaccord Genuity

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, July 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato oggi che i membri del suo team di gestione parteciperanno alla 42a Conferenza Annuale sulla Crescita di Canaccord Genuity e che Andrea Riposati, CEO di Dante Genomics, parteciperà a una presentazione sul tema dello sfruttamento dei dati e delle analisi basate sull'omica per portare la medicina di precisione al livello successivo, giovedì 11 agosto 2022 alle 9:30 ora locale.



La riproduzione della presentazione del panel sarà disponibile poco dopo la conclusione della discussione sul portale della conferenza per 14 giorni successivamente all'evento.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un’azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull’intelligenza artificiale. L’azienda utilizza la propria piattaforma per fornire migliori risultati ai pazienti, che vanno dalla diagnostica alle terapie, con risorse che includono uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio su scala industriale al sequenziamento genomico.