Dante Genomics neemt deel aan een Panelpresentatie tijdens de 42e Annual Growth Conference van Canaccord Genuity

NEW YORK, July 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , een wereldwijde leider in genomica en precisiegeneeskunde, heeft vandaag aangekondigd dat leden van zijn managementteam zullen deelnemen aan de 42e Annual Growth Conference van Canaccord Genuity, en Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics, zal deelnemen aan een panelpresentatie over het gebruik van op omica-gebaseerde gegevens en analyses om precisiegezondheid naar een hoger niveau te tillen op donderdag 11 august 2022 om 09.30 uur Eastern Time.



De herhaling van de panelpresentatie zal kort na de afsluiting van de paneldiscussie beschikbaar zijn op het conferentieportaal gedurende 14 dagen na het event.

Over Dante Genomics

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.