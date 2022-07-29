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2022年7月28日星期四

2022年上半年营业额

AKWEL（FR0000053027、AKW、PEA合格）是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，2022年上半年的综合收入为4.881亿欧元，与2021年上半年相比保持稳定。

合并营业收入

单位：百万欧元 - 未经审计 2022年 2021年 变动 PCC变动(1) 上半年 245.8 273.3 -10.1% -4.4% 下半年 242.3 214.3 +13.1% +16.9% 上半年 488.1 487.6 +0.1% +5.0%

AKWEL在2022年下半年的活跃水平更为持续，已发布的营业额增长13.1%。在恒定范围和汇率下，增幅为16.9%。

按恒定范围和汇率计算，下半年营业额增长了5%，超过了上半年全球汽车生产的发展水平。

产品和功能收入为4.732亿欧元（+1.8%）。制冷项目（+8.3%）和空气项目（+2.2%）在市场份额增加的推动下也有所增强。去污产品线的下降幅度保持在2.6%，SCR罐的售后项目依然稳定。

2022年上半年，集团产生了770万欧元的自由现金流，在6月30日股息支付后，净现金状况达到1.16亿欧元，不包括租赁义务。

AKWEL证实了其对2022财年收入温和增长的预测。另一方面，供应困难扰乱了制造商和供应商的活动，特别是在欧洲的工厂，而且，原材料、组件、能源、运输的成本以及工资成本都显现出较高的通胀，将严重影响集团今年的盈利能力。各项涨幅不会轻易反映在销售价格上，而且在所有情况下都需要很长的协商时间。这种时间上的滞后将导致在2022年上半年和下半年，AKWEL的经常性业务的利润预计将大幅下降。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9700名员工。









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