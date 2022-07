AS Ekspress Grupp: 2022.aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli teises kvartalis 16,4 miljonit ja puhaskasum 1,27 miljonit eurot. 2022. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 23% võrdluses eelmise aastaga 29,8 miljoni euroni ning puhaskasum 12% 0,76 miljoni euroni. Digitaalsete tulude osakaal moodustas juuni lõpus 76% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni II kvartali müügitulu vastas ootustele. Kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot (II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot), kasvades 23% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online reklaami müük näitas head kasvu, mis põhines nii kogu turu kasvul kui ka klientidele pakutud paindlikel digitaalsetel erilahendustel. Reklaamiostjad suunavad järjest suurema osa eelarvest online kanalitesse, mis avab Ekspress Grupi ettevõtete jaoks uusi võimalusi. I poolaasta müügitulu oli 29,8 miljonit eurot, suurenedes 23% võrreldes eelmise aastaga. Esimese poolaasta kasv oli tugev, samas on kontsern teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske ning võimalikku surutise perioodi tekkimist teisel poolaastal. Eelmise aastaga võrreldes 12% suurenenud puhaskasumi kasvu pidurdasid reklaamimüügi osakaalu suurenemine läbi agentuuride, mis on kontserni jaoks kõrgema kulubaasiga ning tööjõu- ja teiste sisendkulude (eeskätt paberi-, energia ja teenuste hindade) kasv.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta juuni lõpuks 34% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 151 tuhande tellimuseni. Aastases võrdluses jätkas kontsern digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem, teisest küljest paneb üldine hindade tõus osasid tarbijaid regulaarseid kulutusi üle vaatama. Digitellimuste keskmised hinnad on aasta-aastalt samas märgatavalt tõusnud.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,22 miljonit ja esimesel poolaastal 2,83 miljonit eurot. EBITDA kasv oli nii II kvartalis kui ka esimesel poolaastal 1% võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Tulenevalt sisendhindade kasvust ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele on kontserni 6 kuu EBITDA marginaal langenud 12%-lt 9%-le. Püüame leida muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ning müügitulude kasvatamiseks.

2022. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot ja I poolaastal 0,76 miljonit eurot. 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga.

AS Ekspress Grupp sõlmis mais lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuur, pakkudes kaasaegset ja objektiivset infoallikat nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele ning tekitada Leedu uudiste tootmise turule konkurentsi.

2022. aasta I poolaasta ärikeskkond osutus heitlikuks ja tekitab tuleviku suunal ebakindlust, mis nõuab kontsernilt paindlikkust ja kiiret reageerimist. Kontsern on viimasel kahel aastal näidanud võimet rasketes oludes kiiresti kohaneda ning säilitada äri kasumlikkuse isegi nõrkades majandustingimustes.





II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSED





MÜÜGITULU

2022. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot (II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 29,8 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 24,3 miljonit eurot). I poolaasta müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta II kvartali lõpus 76% kogukäibest (2021. aasta II kvartali lõpp: 72% kogukäibest). 2022. aasta I poolaasta digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2022. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,22 miljonit eurot (II kvartal 2021: 2,20 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (II kvartal 2021: 17%). 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,83 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 2,80 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 9% (I poolaasta 2021: 12%).

2022. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot (II kvartal 2021: 1,12 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas puhaskasum 13% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 0,76 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 0,68 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga. II kvartali puhaskasumile avaldas ühekordset mõju summas 0,20 miljonit eurot Biļešu Paradīze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.

KULUD

2022. aasta I poolaasta müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 29,20 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 23,42 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid I poolaastas 5,78 miljonit eurot (25%), millest tööjõukulude kasv moodustab 3,31 miljonit eurot (26%). Töötajate arv suurenes II kvartalis 13 võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja seisuga 30.06.2022 on kontsernis 145 töötajat rohkem võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on 47 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 98 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

I poolaastas on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,14 miljonit eurot (II kvartal 2022 annetatud täiendavalt 0,05 miljonit eurot).

Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta juunis oli inflatsioon Eestis: 21,9%, Leedus 21% ja Lätis: 19,3% võrreldes eelmise aastaga). Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,8 miljonit eurot ja omakapitali 52,1 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. juuni seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 4,2 miljonit eurot ja EUR 55,4 miljonit eurot (59% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2022 oli kontserni netovõlg 15,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).

2022. aasta I poolaasta kontserni rahavood äritegevusest olid 2,57 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 1,99 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2022. aasta I poolaasta kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,60 miljonit eurot (I poolaasta 2021: -1,42 miljonit eurot), millest -2,34 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. I poolaastas investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,31 miljonit eurot, mis finantseeritakse kapitalirendiga 2022. aasta II poolaastas.

2022. aasta I poolaasta kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -3,14 miljonit eurot (I poolaasta 2021: -2,64 miljonit eurot), millest -2,43 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimakseid, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta I poolaastas osteti tagasi omaaktsiaid summas 0,45 miljonit eurot.

DIVIDENDID

2. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.





Segmentide peamised finantsnäitajad





(tuhandetes EUR) Müügitulu II kv 2022 II kv 2021 Muutus % I pa 2022 I pa 2021 Muutus % 12 kuud 2021 Meediasegment 16 062 12 904 24% 29 144 23 560 24% 52 093 sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 12 494 9 939 26% 22 580 17 603 28% 40 453 % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 78% 77% 77% 75% 78% Kesksed tegevused 1 090 1 054 3% 2 182 2 106 4% 4 118 Segmentidevahelised elimineerimised (743) (652) (1 490) (1 357) (2 695) KONTSERN KOKKU 16 409 13 306 23% 29 836 24 308 23% 53 516 % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 76% 75% 76% 72% 76%





(tuhandetes EUR) EBITDA II kv 2022 II kv 2021 Muutus % I pa 2022 I pa 2021 Muutus % 12 kuud 2021 Meediasegment 2 501 2 281 10% 3 394 3 076 10% 8 927 Kesksed tegevused (261) (111) -136% (491) (289) -70% (669) Segmentidevahelised elimineerimised (24) 33 (70) 13 (18) KONTSERN KOKKU 2 216 2 204 1% 2 832 2 800 1% 8 240





EBITDA marginaal II kv 2022 II kv 2021 I pa 2022 I pa 2021 12 kuud 2021 Meediasegment 16% 18% 12% 13% 17% KONTSERN KOKKU 14% 17% 9% 12% 15%





Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.06.2022 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 6 793 10 962 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 786 9 323 Ettevõtte tulumaksu nõuded 181 2 Varud 293 266 Käibevara kokku 18 053 20 553 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 617 1 671 Edasilükkunud tulumaksu vara 42 42 Investeeringud ühisettevõtetesse 833 1 011 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 170 2 210 Materiaalne põhivara 9 100 7 964 Immateriaalne põhivara 61 017 60 807 Põhivara kokku 74 779 73 705 VARAD KOKKU 92 831 94 258 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 2 379 3 201 Võlad ja ettemaksed 17 621 17 664 Ettevõtte tulumaksu kohustused 40 82 Lühiajalised kohustused kokku 20 040 20 947 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 20 098 19 018 Muud pikaajalised kohustused 601 601 Pikaajalised kohustused kokku 20 699 19 619 KOHUSTUSED KOKKU 40 739 40 566 OMAKAPITAL Vähemusosalus 138 140 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 18 478 18 478 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (362) (384) Reservid 2 048 1 920 Jaotamata kasum 17 513 19 261 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 51 954 53 552 OMAKAPITAL KOKKU 52 092 53 692 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 92 831 94 258





Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) II kv 2022 II kv 2021 I pa 2022 I pa 2021 12 kuud 2021 Jätkuvad tegevusvaldkonnad Müügitulu 16 409 13 306 29 836 24 308 53 516 Müüdud toodangu kulu (12 407) (9 691) (23 441) (18 693) (39 674) Brutokasum 4 002 3 615 6 395 5 615 13 842 Muud äritulud 198 212 317 318 929 Turunduskulud (783) (682) (1 437) (1 099) (2 359) Üldhalduskulud (2 170) (1 747) (4 317) (3 623) (7 435) Muud ärikulud (43) (25) (85) (49) (113) Ärikasum /(-kahjum) 1 205 1 373 873 1 162 4 864 Intressitulud 9 8 19 17 35 Intressikulud (178) (181) (347) (362) (709) Muud finantstulud/(kulud) 210 (11) 197 4 339 Kokku finantstulud/(-kulud) 41 (184) (131) (341) (335) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete

aktsiatelt ja osadelt (87) (63) (220) (170) (281) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete

aktsiatelt ja osadelt 143 32 273 67 161 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 1 302 1 157 794 718 4 409 Tulumaks (31) (34) (36) (39) (276) Aruandeperioodi kasum /(kahjum)

jätkuvatest tegevusvaldkondadest 1 271 1 124 759 679 4 133 Aruandeperioodi kasum /(kahjum)

lõpetatud tegevusvaldkonnast 0 123 0 304 (1 876) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 1 271 1 247 759 982 2 257 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 272 1 246 761 980 2 243 Vähemusosalusele (1) 1 (2) 2 14 Koondkasum /(-kahjum) kokku 1 271 1 247 759 982 2 257 Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 1 272 1 246 761 980 2 243 Vähemusosalusele (1) 1 (2) 2 14 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0419 0,0371 0,0251 0,0224 0,1362 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,0405 0,0357 0,0242 0,0216 0,1316 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0419 0,0412 0,0251 0,0325 0,0742 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,0405 0,0396 0,0242 0,0312 0,0716





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I pa 2022 I pa 2021* 12 kuud

2021* Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 873 1 524 3 060 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 1 959 2 281 4 162 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 2 36 (10) Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 18 19 36 Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist 0 0 2 077 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 385) (1 150) (1 599) Varude muutus (27) 160 (33) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 572 (390) 1 464 Makstud ettevõtte tulumaks (262) (212) (281) Makstud intressid (181) (277) (803) Rahavood äritegevusest kokku 2 569 1 992 8 073 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (1 971) (201) (3 325) Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) 0 0 6 326 Laekumised muudest investeeringutest 10 51 51 Saadud intressid 1 2 3 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (2 335) (1 268) (2 786) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 40 1 3 Antud laenud (30) (82) (212) Antud laenude tagasimaksed 86 0 156 Saadud dividendid 601 78 828 Rahavood investeerimistegevusest kokku (3 598) (1 419) 1 044 Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid (2 425) 0 (3 028) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (851) (954) (1 814) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed 136 (1 235) 864 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 0 (446) (446) Rahavood finantseerimistegevusest kokku (3 140) (2 635) (4 424) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (4 169) (2 062) 4 693 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 962 6 269 6 269 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 793 4 207 10 962

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.





