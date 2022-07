EssilorLuxottica: Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2022 d'EssilorLuxottica: Solide croissance du chiffre d’affaires et forte augmentation de la marge dans un contexte difficile

English French Italian

Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2022 d'EssilorLuxottica

Solide croissance du chiffre d’affaires et forte augmentation de la marge dans un contexte difficile

Croissance du chiffre d’affaires de 36 % au T2 et de 37 % au S1 par rapport à 2021

Croissance du chiffre d'affaires comparable 1,3 de 7 ,0 % au T2 et de 9,1 % au S1 par rapport à 2021

L a région EMEA toujours en croissance à deux chiffres, la région Amérique du Nord ralenti t mais reste positive

G rand V ision dans le rythme du Groupe, avec une croissance des ventes à magasins comparables 5 de 7 % au T2

Marge opérationnelle ajustée 2 à 18,4 % au S1 , en hausse de 100 points de base par rapport au pro forma 4 S1 2021

Résultat net part du groupe ajusté 2 de 1 548 millions d'euros, en croissance de 26 % par rapport au pro forma 4 S1 2021

Cash-flow libre6 de 906 millions d'euros au S1





Charenton-le-Pont, France (29 juillet 2022 – 7 h 00) - Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 28 juillet 2022, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2022. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Leur rapport est en cours d’émission.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica ont déclaré : « Nous publions aujourd'hui un bon premier semestre 2022 avec une solide croissance dans toutes les régions et une forte hausse de nos marges opérationnelles. Dans un contexte difficile, notre performance reflète la puissance de notre modèle ouvert et en réseau, notre volonté de repousser les limites de l’innovation, ainsi que l’expertise et l’énergie de nos équipes. Cela bénéficie à l’ensemble de nos parties prenantes, en commençant par nos clients.

En parallèle, nous avons continué à préparer notre croissance à long-terme, à travers des projets et partenariats clés, ainsi que l’intégration de GrandVision, dont nous voyons déjà les bénéfices.

Nous avons également lancé OneSight EssilorLuxottica Foundation, de manière à renforcer notre impact. C’est une étape importante dans notre ambition d’éliminer la mauvaise vision non corrigée en une génération.

Inspirés par le leadership et les valeurs de notre Président, Leonardo Del Vecchio, nous continuerons à porter sa vision pour l’avenir ».

