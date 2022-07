Bekaert: résultats du premier semestre 2022

English Dutch French





Bekaert affiche une forte croissance et des résultats financiers solides dans un environnement macroéconomique turbulent

Chiffre d’affaires en hausse de +24% • EBIT sous-jacent de € 283 millions • résultat par action en hausse de +14% jusqu’à € 4,16 • endettement net/EBITDA sous-jacent de 0,88

Bekaert a affiché une croissance robuste et une solide performance bénéficiaire au cours du premier semestre 2022, grâce à une forte exécution des prix et à une excellente performance opérationnelle. Ces résultats ont été obtenus en dépit de la volatilité croissante, de l'inflation des coûts, des défis de la chaîne d'approvisionnement, des mesures de confinement en Chine et d'une demande plus faible dans certaines zones géographiques, par rapport à un premier semestre très fort l'année dernière.

Faits marquants du premier semestre 2022

Chiffre d’affaires consolidé de € 2 859 millions (+24%) et chiffre d’affaires global de € 3 456 millions (+24%)

Une rentabilité élevée, à un niveau à peu près équivalent au très solide premier semestre 2021 en valeur absolue: Bénéfice brut de € 472 millions, en ligne avec le très solide premier semestre 2021 (€ 473 millions) EBIT sous-jacent de € 283 millions, atteignant presque le taux de profitabilité élevé du premier semestre 2021 (€ 285 millions) EBITDA sous-jacent de € 381 millions, une hausse de € +5 millions par rapport à la même période de l’année dernière (€ 376 millions)

La transmission de l'inflation élevée des coûts a entraîné une certaine dilution d'un nombre de ratios, par rapport à la performance exceptionnelle de la marge de l'année dernière: Marge EBIT sous-jacent sur chiffre d'affaires de 9,9% (contre 12,4%) Marge EBITDA sous-jacent sur chiffre d'affaires de 13,3% (contre 16,3%) ROCE sous-jacent de 22,8% (contre 26,9%)

Résultat net très solide: Le résultat de l’exercice attribuable aux actionnaires de Bekaert a augmenté de +14% jusqu’à € 237 millions Il en résulte un résultat par action de € 4,16, en hausse de +14% contre € 3,66 l’année dernière

Fonds de roulement moyen sur chiffre d’affaires de 15,0%, par rapport à 13,0% l’année dernière. L'augmentation du fonds de roulement par rapport à l'année dernière est principalement due à l'inflation des coûts et a eu un impact négatif sur les flux de trésorerie.

Endettement net de € 673 millions, en hausse par rapport à € 519 millions au 30 juin 2021. L’endettement net sur EBITDA sous-jacent est restée bien inférieur à 1,0 (0,88 contre 0,69 à la fin du premier semestre 2021).

Orientation et efficacité de nos actions

Tout en faisant face à des déséquilibres macroéconomiques à grande échelle dus à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, à une inflation inédite des coûts, à la guerre en Ukraine, et aux mesures de confinement Covid-19 extensives en Chine, Bekaert a continué à mettre en œuvre son programme de transformation à un rythme élevé au cours du premier semestre 2022. Nos actions ont été spécifiquement orientées vers:

Tirer parti des avantages de notre empreinte mondiale et de nos services et sources d'approvisionnement locaux, permettant ainsi: de faire face aux tendances actuelles de démondialisation; d'assurer la continuité des livraisons aux clients du monde entier; d'adapter les sources d'approvisionnement touchées par les perturbations logistiques et autres.

Une discipline et une exécution strictes en matière de fixation de prix, compensant sensiblement l'inflation globale des coûts.

Saisir les opportunités de croissance à court et moyen terme découlant des tendances en matière de durabilité et d'innovation: forte croissance dans les solutions de renforcement du béton à bas carbone; projets remportés avec succès dans le cadre d'appels d'offres pour l’énergie offshore, développement d'une position de leader en matière d'innovation dans les technologies de l'hydrogène par électrolyse et d'autres solutions de produits et de services soutenant la transition énergétique.

Suite à ces mesures d’amélioration, les quatre unités d’activités ont dégagé une marge EBIT sous-jacent comprise entre ~9% et ~18%, malgré des effets négatifs importants sur les marges dus à la baisse des volumes dans la plupart des unités d'activités.

Perspectives

Nos ambitions de rentabilité à moyen terme restent inchangées.

Toutefois, les perspectives pour 2022 restent particulièrement volatiles en raison des turbulences macroéconomiques et géopolitiques.

Nous restons donc vigilants et répondrons activement aux nouvelles évolutions de marché. À l'instar de l'agilité dont nous avons fait preuve tout au long de la pandémie de Covid, nous continuerons à aligner les priorités de nos activités sur les besoins du marché, à renforcer notre discipline en matière de fixation de prix et à accélérer l'exécution des réductions de coûts structurelles supplémentaires.





