Bekaert: resultaten eerste jaarhelft 2022

Bekaert levert sterke groei en zet solide financiële resultaten neer in een turbulente macro-economische omgeving

Omzetstijging met +24% ● onderliggende EBIT van € 283 miljoen ● EPS +14% hoger tot € 4,16 ● nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,88

Bekaert leverde robuuste groei en een solide winstperformantie in de eerste helft van 2022, gedreven door sterke prijszetting en uitstekende operationele performantie. Bekaert slaagde daarin ondanks toenemende volatiliteit, kostinflatie, uitdagingen in de toeleveringsketen, lockdowns in China, en een zwakkere vraag in sommige regio’s, in vergelijking met een heel sterke eerste helft vorig jaar.

Kerncijfers eerste jaarhelft 2022

Geconsolideerde omzet van € 2 859 miljoen (+24%) en gezamenlijke omzet van € 3 456 miljoen (+24%)

Hoge winstgevendheid, nagenoeg in lijn met de zeer sterke eerste jaarhelft van 2021 in absolute waardes: Brutowinst van € 472 miljoen, in lijn met een zeer sterke eerste jaarhelft vorig jaar (€ 473 miljoen) Onderliggende EBIT van € 283 miljoen, nagenoeg gelijk aan de hoge winstgeneratie van 1H vorig jaar (€ 285 miljoen) Onderliggende EBITDA van € 381 miljoen of € +5 miljoen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (€ 376 miljoen)

Het doorrekenen van de hoge kostinflatie veroorzaakte enige verwatering van enkele ratio’s, in vergelijking met de uitzonderlijke margeperformantie vorig jaar: Onderliggende EBIT-marge op omzet van 9,9% (versus 12,4%) Onderliggende EBITDA-marge op omzet van 13,3% (versus 16,3%) Onderliggende ROCE van 22,8% (versus 26,9%)

Zeer sterk nettoresultaat: Het perioderesultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert steeg met +14% tot € 237 miljoen Dit leidde tot een EPS van € 4,16 per aandeel, een toename van +14% tegenover € 3,66 vorig jaar

Gemiddeld werkkapitaal op omzet van 15,0%, vergeleken met 13,0% vorig jaar. De toename in werkkapitaal tegenover vorig jaar werd voornamelijk gedreven door kostinflatie en had een negatieve impact op de kasstroom.

Nettoschuld van € 673 miljoen, een toename tegenover € 519 miljoen op 30 juni 2021. Nettoschuld op onderliggende EBITDA bleef ruim onder 1,0 (0,88 tegenover 0,69 aan het einde van 1H 2021).

Focus en doeltreffendheid van onze acties

Terwijl problemen in de toeleveringsketen, ongeziene kostinflatie, de oorlog in Oekraïne en uitgebreide Covid-19-lockdowns in China grootschalige macro-onevenwichten teweegbrengen, bleef Bekaert zijn transformatieagenda aan een hoog tempo doorvoeren in de eerste helft van 2022. Onze acties waren specifiek gericht op:

Het benutten van de voordelen van onze globale footprint en lokale service- en aankoopkanalen die ons hebben toegestaan: De deglobaliseringstrends te beantwoorden De leveringen aan onze klanten wereldwijd te verzekeren De aankoopkanalen bij te sturen die aangetast werden door logistieke en andere leveringsonderbrekingen

Sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering die de algemene kostinflatie significant teniet deden

Het benutten van de groeikansen die ontstaan uit duurzaamheids- en innovatietrends: Sterke groei in koolstofarme betonversterkingsoplossingen Succesvolle projectwins in offshore windparkaanbestedingen, vooruitgang in het uitbouwen van een leidende positie in waterstofelectrolysetechnologieën, en andere product- en serviceoplossingen die de energietransitie ondersteunen

Als gevolg van deze verbeteringsacties hebben onze vier business units een onderliggende EBIT-marge neergezet tussen ~9% en ~18%, ondanks beduidend negatieve marge-effecten van afgenomen volumes in de meeste business units.



Vooruitzichten

Onze ambities qua winstgevendheid voor de middellange termijn blijven ongewijzigd.

De vooruitzichten voor 2022 blijven evenwel heel volatiel door macro-economische en geopolitieke turbulenties.

Daarom blijven we waakzaam en zullen we verdere wijzigingen in de marktomstandigheden actief blijven aanpakken. Gelijkaardig aan de wendbaarheid die we getoond hebben doorheen de Covid-pandemie zullen we onze businessprioriteiten blijven afstemmen op de marktnoden, zullen we verder gebruikmaken van onze prijszettingsdiscipline, en de uitvoering van bijkomende structurele kostenbesparingen versnellen.





