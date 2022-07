English French

29 juillet 2022

Deuxième trimestre 2022

Des résultats solides grâce à un pic de demande

Deuxième trimestre :

Résultat d'exploitation positif à 386 millions d'euros

Résultat net à 324 millions d'euros, en amélioration de 1,8 milliard d'euros par rapport au même trimestre l'année dernière

Cash-flow libre d’exploitation ajusté positif à 1,5 milliard d'euros, en amélioration de 1,3 milliard d'euros par rapport au même trimestre en 2021, grâce à un EBITDA positif et à des ventes de billets dynamiques.

Le Groupe a déjà mis en œuvre des mesures de renforcement des fonds propres à hauteur de 2,8 milliards d’euros sur les jusqu’à 4 milliards annoncés en février dernier

Air France-KLM/Air France a remboursé 1,6 milliard d'euros d'obligations perpétuelles de l'Etat français (coupon inclus). KLM a entièrement remboursé le RCF soutenu par l'Etat et le prêt direct de l'Etat néerlandais pour un montant de 942 millions d'euros

Dette nette à 6,0 milliards d'euros, en baisse de 2,2 milliards d'euros par rapport à la fin de l'année 2021 grâce à un flux de trésorerie opérationnel libre ajusté positif et à l'émission de droits réalisée en juin 2022

Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith a déclaré :

« La forte reprise à laquelle nous assistons cet été met à l'épreuve l'ensemble du transport aérien. Bien qu'Air France-KLM se soit préparé à des niveaux de demande proches de ceux d'avant la pandémie, nos compagnies ne sont pas épargnées par les difficultés opérationnelles observées dans le monde entier. La satisfaction de nos clients est au cœur de nos priorités et nous savons que nous n'avons pas été entièrement en mesure de fournir la qualité de service attendue de notre part. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et leur patience. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos employés pour leur engagement indéfectible, même dans des situations difficiles. C'est grâce à leur dévouement et à leur sens de la responsabilité collective que nous sommes en mesure de présenter des recettes et des résultats meilleurs qu’attendus ce trimestre. À l'avenir, nous continuerons à mettre en œuvre notre stratégie en vue de poursuivre la transformation de notre organisation. Nous souhaitons accroître notre résilience face aux changements de notre environnement tout en continuant à accélérer nos efforts pour rendre notre groupe - et l'aviation dans son ensemble - plus durables.»

Perspectives :

Contexte

Air France et KLM sont parmi les compagnies aériennes les plus actives en réponse à la reprise des voyages, avec une capacité au deuxième trimestre pour l'activité réseau passage à un indice de 82%. Malgré les efforts d’anticipation initiés depuis janvier pour préparer la croissance de trafic attendue cet été,des difficultés opérationnelles sont apparues en Europe et aux Etats-Unis en raison principalement du manque de personnel dans les aéroports.

Air France et KLM mettent tout en oeuvre pour atténuer l’impact de ces difficultés opérationnelles, et conserver la confiance de nos clients. Pour ce trimestre, cela a donné lieu à des coûts de compensation supplémentaires à hauteur de de 70 millions d'euros.

Capacité

Dans ce contexte de reprise, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passage du réseau Air France-KLM à un indice de l'ordre de :

80% à 85% au troisième trimestre 2022

85% à 90% au quatrième trimestre 2022

Environ 80% pour l'ensemble de l'année 2022





Ces indices sont à comparer à la même période en 2019.

La capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts est prévue à un indice supérieur à 100 pour l’ensemble de l’année, ainsi qu’aux troisième et quatrième trimestres 2022 par rapport à 2019.

Yield

L’environnement du yield devrait rester favorable pour le reste de l'année 2022 avec une forte demande estivale entraînant des niveaux de yield supérieurs à 2019.

Résultat d'exploitation attendu

Nettement positif au troisième trimestre 2022

Positif en 2022, pour la première fois depuis 2019

Liquidités

Au 30 juin 2022, le Groupe dispose d'un niveau de liquidités et de lignes de crédit élevé, à 11,9 milliards d'euros.

Les investissements nets pour l'année 2022 sont estimés à environ 2,5 milliards d'euros, dont 80 % pour ou liés à la flotte, et 20 % à l'informatique et aux activités au sol.

Air France-KLM a pris des mesures importantes pour assainir sa trajectoire financière

En février, Air France-KLM a annoncé son intention de prendre un ensemble de mesures de renforcement des fonds propres à hauteur de jusqu’à 4 milliards d'euros.





Plus tard en juin, le groupe a réalisé avec succès une émission de droits de 2,3 milliards d'euros, qui a vu CMA-CGM devenir un nouvel actionnaire stratégique et un partenaire commercial de référence dans l'activité cargo. Air France-KLM / Air France a remboursé 1,6 milliard d'euros d'obligations perpétuelles de l'État français (coupon inclus), avec l'objectif de rembourser au plus tôt au moins 75%.





Dans le même temps, KLM a entièrement remboursé la RCF soutenue par l'Etat et le prêt direct de l'Etat néerlandais pour un montant de 942 millions d'euros. La RCF et le prêt d'État de 2,4 milliards d'euros restent disponibles. KLM prévoit de renforcer son bilan grâce à des résultats nets positifs et d'autres mesures de fonds propres sont envisagées.





Le 28 juillet, Air France-KLM et Apollo ont conclu un investissement de 500 millions d'euros par Apollo Funds pour financer une filiale ad hoc d'Air France possédant un pool de moteurs de rechange, selon l'accord signé le 13 juillet. Conformément aux exigences de l'article 77 bis du "Cadre temporaire pour les aides d'État - Mesures de recapitalisation" de la Commission européenne, le produit de l'investissement sera utilisé pour poursuivre le remboursement des obligations perpétuelles de l'État français émises fin avril 2021.





Plus tard en 2022-2023, le Groupe envisagera une éventuelle émission d'obligations hybrides pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros sous réserve des conditions de marché.





La restauration des fonds propres négatifs se fera grâce aux bénéfices nets et à des projets de quasi/fonds propres.

Groupe Air France-KLM: Marge d'exploitation au niveau de 2019 au 2ème trimestre 2022, malgré la forte augmentation du coût du carburant

Deuxième trimestre Premier semestre Groupe Air France-KLM 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Passagers (milliers) 22 803 +224,5% 37 326 +215,0% Capacité (SKO m) 72 127 +81,9% 130 192 +75,3% Trafic (PKT m) 61 365 +243,4% 104 499 +227,7% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 7,41 +93,6% +89,1% 6,51 +91,8% +87,9% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 8,52 +46,1% +42,1% 7,73 +41,4% +38,0% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 7,98 +3,2% -12,7% 7,71 -4,6% -15,6% Chiffre d’affaires total (m€) 6 707 +143,9% +138,7% 11 152 +127,1% +123,8% EBITDA (m€) 931 1 180 1 186 1 152 2 029 2 050 Résultat d’exploitation (m€) 386 1 139 1 145 36 1 970 1 989 Marge d’exploitation(%) 5,8% +33,1 pt +32,8 pt 0,3% +39,7 pt +39,5 pt Résultat net, part du Groupe (m€) 324 +1 813 -228 +2 744 Cash-flow libre d’exploitation ajusté (m€) 1 532 +1 322 2 163 +3 297 Dette nette en fin de la période (millions d'euros)1 6 036 -2 180

Au deuxième trimestre 2022, le groupe Air France-KLM a enregistré un résultat d'exploitation positif de 386 millions d'euros, en hausse de 1 145 millions d'euros à change constant par rapport à l'année dernière, grâce à l'augmentation des capacités. Parallèlement, la hausse du coefficient d'occupation et du yield ont généré une augmentation de la recette unitaire.

Le resultat net s'est établi à 324 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, soit une augmentation de 1,8 milliard d'euros par rapport à l'année dernière. La reconnaissance d'actifs fiscaux par le groupe KLM pour un montant d'environ 300 millions d'euros a soutenu le résultat net positif.

Dans un environnement de coûts difficile, les programmes de transformation limitent la hausse du coût unitaire à 2,4% avec une capacité inférieure de 15% aux niveaux de 2019

Le coût unitaire est en hausse de 2,4% à prix du carburant et change constant par rapport au deuxième trimestre 2019 avec une capacité en baisse de 15%. Les programmes de transformation en cours permettent à Air France-KLM de limiter l'impact de la hausse des coûts tels que les redevances aéroportuaires et du trafic aérien (ATC).et la mise en œuvre de la Convention Collective de Travail (CLA) de KLM qui avait été retardée.

Par rapport à décembre 2019, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) a diminué de 16% au sein d'Air France hors Transavia et de 13% au sein de KLM.

Les coûts du personnel ont diminué de 11% au deuxième trimestre par rapport au même trimestre de 2019 grâce à la réduction des ETP et à l'aide du gouvernement française sur les salaires. Corrigé de l'aide du gouvernement sur les salaires, le coût du personnel a diminué de 9%.

Revue d’activités

Réseaux: Amélioration significative du résultat d'exploitation

Réseaux



Deuxième trimestre Premier semestre 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 5 753 +143,5% +137,4% 9 647 +128,6% +123,6% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 5 532 +153,0% +145,7% 9 207 +136,1% +130,2% Résultat d’exploitation (m€) 352 +1 006 +1 013 43 +1 758 +1 773

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022 a augmenté de 137,4% à change constant pour atteindre 5 753 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 352 millions d'euros, soit une augmentation de 1 013 millions d'euros à change constant par rapport à l'année dernière.

Réseaux passage: Augmentation à deux chiffres du yield dans la plupart des régions ainsi que pour les cabines économiques et premium

Deuxième trimestre Premier semestre Réseaux passage 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Passagers (en milliers) 17 556 +199,9% 29 497 +185,8% Capacité (millions de SKO) 61 697 +69,4% 114 268 +63,2% Trafic (millions de PKT) 52 479 +229,4% 91 346 +211,1% Coefficient occupation 85,1% +41,3 pt 79,9% +38,0 pt Chiffre d’affaires total (m€) 4 835 +229,3% +223,4% 7 818 +214,3% +209,6% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 4 732 +239,9% +231,3% 7 610 +223,0% +216,0% Recette unitaire au SKO (cts €) 7,67 +100,7% +95,6% 6,66 +97,9% +93,6%

Au deuxième trimestre 2022, la capacité en sièges kilomètres offerts (SKO) a été supérieure de 69,4 % à celle de l'année dernière, pour atteindre 82 % du niveau du deuxième trimestre 2019, qui se situait au milieu des prévisions du Groupe fournies lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2022.

En réponse à la hausse des prix du carburant et d'autres coûts externes, le Groupe a procédé à différentes augmentations tarifaires au cours du premier semestre sur tous ses vols long-courriers. Le montant de l'augmentation varie selon la destination et la classe de voyage et s'applique aux vols opérés par Air France et KLM. En outre, le pic de la demande de voyage, la bonne performance des cabinesPremium et la solide reprise du trafic d’affaires ont conduit à un yield supérieur au niveau de 2019 au deuxième trimestre.

Le résultat du deuxième trimestre est porté par une forte performance de l'ensemble du réseau :

Atlantique Nord : amélioration importante depuis la mi-janvier grâce à la forte reprise du trafic avec un yield élevé suite aux augmentations tarifaires et à un mix cabine positif. Au deuxième trimestre les niveaux de nouvelles réservations ont dépassé ceux de 2019.

La discipline de capacité sur les routes vers l’Amérique du Sud, combinée à une demande très résiliente, a conduit à un yield élevé. Dans le même temps, le trafic d’affaires est monté en puissance rapidement.

Asie : La forte performance du yield s’explique par la capacité limitée et le groupe continue d'observer des différences importantes entre les régions. L'Asie du Sud-Est et l'Inde ont montré une dynamique positive en matière de yield et de trafic.

Caraïbes & Océan Indien : Les yields se sont améliorés grâce à des augmentations tarifaires successives et un effet positif du mix cabine.

Afrique : Une forte reprise du trafic affaires a été observée dans toutes les régions. Pour KLM, la performance a été tirée par l'Afrique de l'Est et du Sud avec une forte augmentation des yields liée à un mix cabine positif et à une évolution positive des yields en classe économie. Pour Air France, la performance a été tirée par les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec une bonne stratégie de yield.

Moyen-Orient : La performance du deuxième trimestre est restée forte grâce à Dubaï, notamment sur les cabines premium, et à une augmentation du trafic sur certaines lignes.

Moyen-courrier : La dynamique de réservation est assez forte depuis mars, KLM est impactée par des difficultés opérationnelles et des restrictions sur le nombre de vols autorisé au départ d'Amsterdam qui ont conduit à une restriction du trafic. Le yield est supérieur à 2019 surtout sur les routes loisirs avec des contraintes de capacité du réseau et un environnement concurrentiel positif.

Court-courrier : Le réseau a pu absorber l'augmentation de capacité d'un mois sur l'autre grâce au dynamisme des voyages d'affaires. Le yield est supérieur à 2019, aidé par les initiatives tarifaires.

Au cours du deuxième trimestre, Air France a ajouté trois Airbus A350-900 et deux Airbus A220-300. Un B777-200, un Airbus A320, trois Airbus A319, deux Embraer 170 et cinq Canadair Jet 1000 sont sortis de la flotte. KLM a intégré à sa flotte trois Embraer 195 E2. Le groupe continuera à introduire des avions de nouvelle génération dans sa flotte afin d'améliorer ses performances économiques et environnementales.

Cargo : La forte augmentation du yield atténue l'impact du trafic réduit sur l’axe commercial asiatique

Deuxième trimestre Premier semestre Cargo 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Tonnage (en milliers) 236 -13,4% 472 -12,7% Capacité (millions de TKO) 3 341 +27,4% 6 315 +18,9% Trafic (millions de TKT) 1 732 -17,2% 3 497 -16,1% Coefficient d’occupation 51,8% -27,9 pt 55,4% -23,1 pt Chiffre d’affaires total (m€) 918 +2,6% -1,1% 1 828 +5,5% +2,2% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 801 +0,7% -2,8% 1 597 +3,5% +0,4% Recette unitaire par TKO (cts €) 23,96 -20,9% -23,7% 25,29 -13,0% -15,5%

Par rapport au deuxième trimestre 2021, la capacité de fret a fortement augmenté à + 27,4% en tonnes-kilomètres offertes, principalement en raison de l'augmentation de la capacité en soute au niveau mondial, à l'exception de l'Asie. Cette capacité en soute limitée de et vers l'Asie a affecté le trafic global, avec une baisse de 17,2% et a contribué à une baisse globale du coefficient d'occupation de 27,9 points. Les yields restent cependant à un niveau élevé (+17,4% par rapport à 2021), conduisant à une performance totale des revenus du deuxième trimestre au niveau de l'année dernière.

Par rapport à l'année 2019 pré-COVID, la capacité de fret au deuxième trimestre était encore inférieure de 8 %. Cependant, en raison d'une performance exceptionnelle en termes de yields, due à une forte demande, les recettes totales du deuxième trimestre 2022 ont été supérieures de 76% à celles de 2019.

En mai, Air France-KLM a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec CMA-CGM Air Cargo (CCAC). L'accord de partenariat est en cours d'élaboration et devrait être finalisé avant la fin de 2022.

En juin, Air France-KLM Cargo a remporté le prix Air Cargo Industry Achievement Award pour son travail de pionnier dans le développement et la distribution de carburant aviation durable et l'expansion rapide de son programme SAF.

Transavia : Capacité supérieure au niveau d'avant-crise avec un coefficient d'occupation de 85 %

Deuxième trimestre Premier semestre Transavia 2022 Variation 2022 Variation Passagers (en milliers) 5 247 +346,8% 7 828 +412,8% Capacité (millions de SKO) 10 430 +221,9% 15 924 +274,6% Trafic (millions de PKT) 8 886 +358,2% 13 154 +421,6% Coefficient d’occupation 85,2% +25,3 pt 82,6% +23,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 601 +378,0% 850 +422,2% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,86 +51,0% 5,41 +41,2% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,04 -12,5% 6,11 -31,9% Résultat d’exploitation (m€) -18 +80 -110 +108

Au deuxième trimestre 2022, la reprise de la demande pour le trafic loisirs en Europe et en Afrique du Nord s'est poursuivie. Par rapport à l'année dernière, la capacité au deuxième trimestre a augmenté de 221,9%, tandis que le trafic a augmenté de 358,2% et le nombre de passagers de 346,8%. L'année dernière, le deuxième trimestre avait été fortement affecté par les restrictions de voyage en Europe et en Afrique du Nord.

Le résultat d'exploitation estlégèrement négatif à -18 millions d'euros, malgré une amélioration de 80 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre de 2021.

La capacité au cours du deuxième trimestre a été supérieure au niveau du deuxième trimestre de 2019 et les recettes unitaires ont même dépassé le deuxième trimestre de 2019, principalement grâce à une forte amélioration du yield.

La flotte de Transavia s'approche des 100 appareils pour mieux capter la forte demande du trafic de loisirs en Europe.

Maintenance : Marge opérationnelle supérieure au niveau de 2019

Deuxième trimestre Premier semestre Maintenance 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Total des revenus (millions d'euros) 911 +34,1% 1 742 +33,9% Revenus des tiers (millions d'euros) 345 +35,1% +35,3% 642 +25,0% +30,0% Résultat d'exploitation (millions d'euros) 57 60 61 101 111 117 Marge opérationnelle (%) 6,3% +6,7 pt +6,8 pt 5,8% +6,6 pt +7,1 pt

Le résultat d'exploitation auu deuxième trimestre s'est élevé à 57 millions d'euros, soit une augmentation de 61 millions d'euros à change constant par rapport au deuxième trimestre 2021, grâce à une activité plus importante et à une amélioration opérationnelle.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 34,1% au deuxième trimestre tandis que le chiffre d'affaires tiers a augmenté de 35,1%, montrant une forte reprise. L'augmentation du chiffre d'affaires interne est cohérente avec l'augmentation de l'activité des compagnies Air France-KLM par rapport au deuxième trimestre 2021.

La marge d'exploitation s'est établie à 6,3%, soit 6,7 points de plus que les résultats d'exploitation du deuxième trimestre 2021. La marge semestrielle s'élève à 5,8%, ce qui correspond au niveau de la période pré-covid si l'on exclut le soutien des États.

Air France-KLM et Apollo Global Management ont annoncé au cours du deuxième trimestre la signature d'un accord définitif pour que des fonds et entités gérés par Apollo réalisent un investissement de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle ad hoc d'Air France qui sera propriétaire d'un pool de moteurs de rechange dédié aux activités d'ingénierie et de maintenance de la compagnie.

Deuxième trimestre: Un EBITDA positif et d’importantesventes de billets renforcent le cash-flow libre d’exploitation ajusté et soutiennent la réduction de la dette nette à hauteur de 2,2 milliards d'euros

Deuxième trimestre Premier semestre En millions € 2022 Variation 2022 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies 785 +1 237 841 +2 083 Paiements liés aux plans de départs volontaires -68 +12 -125 +0 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 1 510 +299 2 835 +1 715 Cash-flow net provenant de l’exploitation 2 239 1 525 3 620 3 787 Investissements nets * -482 -195 -1 015 -481 Cash-flow libre d’exploitation 1 757 +1 330 2 605 3 306 Remboursement des dettes de loyer -225 -8 -442 -9 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** 1 532 +1 322 2 163 +3 297

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d’exploitation ajusté » est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

Au cours du deuxième trimestre 2022, le Groupe a généré un Cash-flow libre d’exploitation ajusté de 1 532 millions d'euros, soit une augmentation de 1 322 millions d'euros par rapport à l'année dernière, principalement grâce à une variation positive du fonds de roulement de 1 510 millions d'euros. C'est le cinquième trimestre consécutif où le flux de trésorerie libre opérationnel ajusté a été positif.

En millions d'euros 30 juin 2022 31 déc 2021 Dette nette 6 036 8 216 EBITDA sur les 12 derniers mois 2 773 745 Dette nette/EBITDA sur les 12 derniers mois 2,2 x 11,0 x

Les deux compagnies aériennes parviennent à dégager une marge d'exploitation positive

Deuxième trimestre Premier semestre 2022 Variation 2022 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) 133 +700 -230 +1 179 Marge d’exploitation (%) 3,3% +37,8 pt -3,4% +43,8 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) 262 +447 266 +787 Marge d’exploitation (%) 9,4% +24,8 pt 5,7% +30,1 pt

Amélioration significative du résultat d'exploitation pour les deux compagnies aériennes avec des marges d'exploitation proches des niveaux de 2019.





******

Des procédures d'examen limité ont été effectuées par les auditeurs externes. Leur rapport d'examen limité a été publié après la réunion du Conseil d’administration.

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 29 juillet 2022 à partir de 7h15 CET.

Service de presse Air France-KLM

+33 1 41 56 56 00 – mail.mediarelations@airfranceklm.com - @AirFranceKLM

Compte de résultat

Deuxième trimester Premier semestre En millions d’euros 2022 2021* Variation 2022 2021* Variation Produit des activités ordinaires 6 707 2 750 +143,9% 11 152 4 910 +127,1% Carburant avions -1 863 -520 +258,3% -2 858 -982 +191,0% Affrètements aéronautiques -93 -78 +19,2% -193 -147 +31,3% Redevances aéronautiques -436 -245 +78,0% -784 -460 +70,4% Commissariat -176 -68 +158,8% -319 -126 +153,2% Achats d’assistance en escale -401 -211 +90,0% -722 -402 +79,6% Achats et consommations d’entretien aéronautiques -603 -447 +34,9% -1 118 -792 +41,2% Frais commerciaux et de distribution -230 -72 +219,4% -384 -131 +193,1% Autres frais -368 -254 +44,9% -702 -552 +27,2% Frais de personnel -1 820 -1 238 +47,0% -3 343 -2 406 +38,9% Impôts et taxes -34 -29 +17,2% -80 -69 +15,9% Autres produits et charges 248 163 +52,1% 503 280 +79,6% EBITDA 931 -249 nm 1 152 -877 nm Amortissements, dépréciations et provisions -545 -504 +8,1% -1 116 -1 057 +5,6% Résultat d’exploitation courant 386 -753 nm 36 -1 934 nm Cessions de matériels aéronautiques 39 -11 nm 39 -14 nm Autres produits et charges non courants -10 -849 -98,8% -15 -853 -98% Résultat des activités opérationnelles 415 -1 613 nm 60 -2 801 nm Coût de l'endettement financier brut -136 -149 -8.7% -277 -339 -18,3% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 1 2 -50.0% 0 3 -100,0% Coût de l'endettement financier net -135 -147 -8,2% -277 -336 -17,6% Autres produits et charges financiers -238 5 nm -286 -85 +236,5% Résultat avant impôt des entreprises intégrées 42 -1 755 nm -503 -3 222 -84,4% Impôts 283 272 +4,0% 278 263 +5,7% Résultat net des entreprises intégrées 325 -1 483 nm -225 -2 959 -92,4% Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 0 -9 -100,0% -1 -16 -93,8% Résultat net des activités poursuivies 325 -1 492 nm -226 -2 975 -92,4% Intérêts minoritaires 1 -3 nm 2 -3 nm Résultat net 324 -1 489 nm -228 -2 972 -92,3%

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

Bilan consolidé

Actif 30 juin 2022



31 déc 2021



En millions d’euros Goodwill 223 222 Immobilisations incorporelles 1 213 1 235 Immobilisations aéronautiques 10 521 10 466 Autres immobilisations corporelles 1 358 1 402 Droit d'utilisation 5 439 5 148 Titres mis en équivalence 108 109 Autres actifs financiers non courants 1 064 951 Actifs financiers dérivés non courants 304 143 Impôts différés 494 278 Actif non courant 20 724 19 954 Actifs détenus en vue de la vente 78 74 Autres actifs financiers courants 589 484 Actifs financiers dérivés courants 954 469 Stocks et en-cours 654 567 Créances clients 2 045 1 511 Autres actifs courants 1 133 966 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 173 6 658 Actif courant 13 626 10 729 Total actif 34 350 30 683





Passif et capitaux propres 30 Jun 2022



31 Dec 2021



En millions euros Capital 2 571 643 Primes d’émission et de fusion 5 217 4 949 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 389 3 151 Réserves et résultat -12 349 -12 542 Capitaux propres (Part attribuable aux propriétaires de la société mère) -3 197 -3 824 Participations ne donnant pas le contrôle 10 8 Capitaux propres -3 187 -3 816 Provisions retraite 1 558 1 939 Passifs de restitution et autres provisions non courants 4 272 4 055 Passifs financiers non courants 10 568 11 274 Dettes de loyers non courantes 3 335 2 924 Passifs financiers dérivés non courants 1 25 Impôts différés 3 1 Autres passifs non courants 2 465 2 555 Passif non courant 22 202 22 773 Passifs de restitution et autres provisions courants 838 885 Passifs financiers courants 1 079 1 215 Dettes de loyers courantes 851 825 Passifs financiers dérivés courants 42 46 Dettes fournisseurs 2 821 1 850 Titres de transport émis et non utilisés 4 938 2 644 Programme de fidélisation 868 888 Autres passifs courants 3 896 3 369 Concours bancaires 2 4 Passif courant 15 335 11 726 Total capitaux propres et passifs 34 350 30 683

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2022

En millions euros 30 juin 2022 30 juin 2021* Résultat net -226 -2 975 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 116 1 057 Dotations nettes aux provisions financières 69 58 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -40 14 Résultat sur cession de filiales et participations - -26 Résultats non monétaires sur instruments financiers -20 -29 Ecart de change non réalisé 240 86 Pertes de valeur 17 15 Autres éléments non monétaires -90 762 Résultats des sociétés mises en équivalence 1 16 Impôts différés -282 -265 Capacité d'autofinancement 785 -1 287 (Augmentation) / diminution des stocks -79 12 (Augmentation) / diminution des créances clients -437 -268 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 971 138 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 2 276 489 Variation des autres débiteurs et créditeurs 104 749 Variation du besoin en fonds de roulement 2 835 1 120 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 3 620 -167 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées - 2 Investissements corporels et incorporels -1 491 -1 099 Produit lié à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées - 71 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 476 565 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 6 85 Dividendes reçus 1 - Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -1 008 -376 Augmentation de capital 1 551 1 024 Titres subordonnées -993 - Coupon sur titres subordonnées -229 - Émission de nouveaux emprunts 552 690 Remboursement d’emprunts -1 187 -750 Remboursement de dettes sur les contrats de location avec option d'achat -228 -385 Paiement de dettes de loyers -442 -433 Nouveaux prêts -175 -37 Remboursement des prêts 16 44 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -1 135 153 Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et

les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée) 40 1 Variation de la trésorerie nette 1 517 -389 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 654 6 422 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 8 171 6 033

* Les chiffres retraités incluent le chanagement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19)

Retour sur capitaux employés (ROCE)

En millions d’euros 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30* Sep 2021 30* Jun 2021 31* Mar 2021 31* Dec 2020 30* Sep 2020 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 437 1 473 1 457 1 456 1 464 1 479 1 445 1 470 Immobilisations aéronautiques 10 521 10 537 10 466 10 478 10 645 10 800 11 031 11 009 Autres immobilisations corporelles 1 358 1 378 1 402 1 418 1 453 1 476 1 548 1 535 Droits d’utilisations 5 393 5 205 5 148 5 061 5 033 4 795 4 678 4 789 Titres mis en équivalence 108 107 109 172 166 223 230 224 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 162 158 157 147 147 146 146 135 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 471 -4 239 -4 173 -4 180 -4 033 -4 083 -3 922 -4 002 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -11 156 -9 589 -8 262 -7 995 -7 745 -6 410 -6 505 -6 894 Capitaux employés 3 352 5 030 6 304 6 557 7 130 8 426 8 651 8 266 Capitaux employés moyens (A) 5 311 8 118 Résultat d’exploitation 344 -4 119 - Dividendes reçus 0 0 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -12 -45 - Impôt normatif -80 1 211 Résultat ajusté après impôt (B) 252 -2 953 ROCE 12 mois glissants (B/A) 4,7% -36,4%

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19)

Dette nette

Bilan au En millions euros 31 juin 2022 31 déc 2021 Passifs financiers courants et non courants 11 647 12 489 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 186 3 749 Intérêts courus non échus -122 -128 Dépôts relatifs aux passifs financiers -96 -99 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -96 -85 Impact des dérivés devise / dettes -60 -14 Passifs financiers (A) 15 459 15 912 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 173 6 658 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 85 189 Liquidités nanties 424 324 Obligations Triple A 743 529 Concours bancaires courant -2 -4 Liquidités nettes (B) 9 423 7 696 Dette nette (A) – (B) 6 036 8 216

Cash-flow libre d'exploitation ajusté

Deuxième trimestre Premier semestre En millions euros 2022 2021 2022 2021 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 2 239 714 3 620 -167 Investissements corporels et incorporels -787 -632 -1 491 -1 099 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 305 345 476 565 Cash-flow libre d’exploitation 1 757 427 2 605 -701 Remboursement des dettes de loyers -225 -217 -442 -433 Cash-flow libre d'exploitation ajusté 1 532 210 2 163 -1 134

EBITDA - Capacité d’autofinancement









Deuxième trimestre First Half 2022 2021* 2022 2021* EBITDA 931 -249 1 152 -877 Provisions CO2 et autres -27 -70 -16 -28 Rectifications d'inventaires 1 2 3 3 Dotations provisions retraites 33 60 65 137 Reprises de provisions retraites (cash-out) -19 -40 -32 -83 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (hors aéronautique) 31 70 31 31 Résultat d'exploitation - part monétaire 950 -227 1 203 -817 Charges de restructuration -68 -80 -125 -125 Autres produits et charges non courants - -63 -2 -63 Coût monétaire de l'endettement financier -139 -134 -283 -302 Produits monétaires de la trésorerie -3 -3 -8 -7 Change réalisé -11 20 3 47 Résiliation des couvertures - en espèces - -1 - -8 Débouclages d'instruments de trading - cash - -2 - -2 Impôt courant - 1 -4 -2 Autres charges et dépenses financières - en espèces - -8 - -8 Autres éléments - - 1 - Capacité d'autofinancement 729 -497 785 -1 287

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

Coût unitaire à l’SKO

Deuxième trimestre Premier semestre 2022 2021* 2022 2021* Chiffre d’affaires (en m€) 6 707 2 750 11 152 4 910 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- -386 753 -36 1 934 Coût d’exploitation total (en m€) 6 321 3 503 11 116 6 844 Activité réseaux passage – autres recettes (en m€) -103 -77 -208 -131 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -117 -99 -231 -190 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -345 -255 -642 -514 Transavia - autres recettes (en m€) 10 - 12 - Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -8 -6 -13 -13 Coût net (en m€) 5 758 3 066 10 034 5 997 Capacités produites exprimées en SKO1 72 127 39 657 130 192 74 254 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 7,98 7,73 7,71 8,08 change brute 3,2% -4,6% Effet change sur les coûts nets (en m€) -70 -118 Variation à change constant 0,9% -6,4% Effet prix du carburant (en m€) 492 668 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,98 9,15 7,71 9,14 Variation à change et prix du carburant constants -12,7% -15,6%

* Les chiffres retraités incluent le changement des principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

(1) La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats du Groupe

Groupe Air France

Deuxième trimestre Premier semestre 2022 Variation 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 062 +1,46,7% 6 743 +1,25,8% EBITDA (en m€) 444 + 726 422 +1 217 Résultat d’exploitation (en m€) 133 + 700 - 230 +1 179 Marge d’exploitation (%) 3,3% +37,8 pt -3,4% +43,8 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 343 + 741 255 +1 274 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 8,4% +32,6 pt 3,8% +37,9 pt

Groupe KLM

Deuxième trimestre Premier semestre 2022 Variation 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 782 +1,30,5% 4 685 +1,19,2% EBITDA (en m€) 495 + 462 729 + 807 Résultat d’exploitation (en m€) 262 + 447 266 + 787 Marge d’exploitation (%) 9,4% +24,8 pt 5,7% +30,1 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 469 + 525 667 + 836 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 16,9% +21,5 pt 14,2% +22,2 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 30 juin 2022





Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/21 B777-300 43 16 19 16 24 59 59 B777-200 19 15 27 7 34 33 -3 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 6 2 4 6 5 A380-800 8 4 1 3 8 A350-900 18 3 7 8 18 18 6 A330-300 5 5 5 5 1 A330-200 15 6 11 10 21 21 Total Long-Haul 113 61 0 70 35 69 174 164 4 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 95 33 8 85 126 126 10 B737-700 10 4 7 7 14 14 A321 19 11 8 19 19 A320 41 4 4 33 41 40 -2 A319 25 12 13 25 24 -4 A318 12 6 6 12 11 -1 A220-300 10 7 3 10 9 3 Total Medium-Haul 107 46 99 85 12 155 252 248 6 Canadair Jet 1000 9 9 9 6 -5 Canadair Jet 700 Embraer 195 E2 12 12 12 12 5 Embraer 190 19 30 16 5 28 49 49 2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 -2 Embraer 145 2 2 2 Total Regional 43 59 0 40 19 43 102 97 0 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 265 170 99 199 66 269 534 515 10

TRAFIC DU SECOND TRIMESTRE 2022

Activité réseaux passage *

Q2 Year to date Total activité réseaux passage* 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 17 556 5 853 199,9% 29 497 10 321 185,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 52 479 15 931 229,4% 91 346 29 362 211,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 61 697 36 417 69,4% 114 268 70 003 63,2% Coefficient d’occupation (%) 85,1% 43,7% 41,3 79,9% 41,9% 38,0 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 5 771 1 769 226,2% 10 155 3 338 204,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 42 070 12 199 244,9% 74 396 23 163 221,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 49 285 30 625 60,9% 92 525 59 951 54,3% Coefficient d’occupation (%) 85,4% 39,8% 45,5 80,4% 38,6% 41,8 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 289 423 440,6% 3 530 698 406,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 16 330 3 113 424,6% 25 386 5 143 393,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 19 139 9 005 112,5% 32 291 16 068 101,0% Coefficient d’occupation (%) 85,3% 34,6% 50,8 78,6% 32,0% 46,6 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 767 171 347,8% 1 442 366 294,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 215 1 650 337,3% 13 726 3 514 290,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 144 5 165 57,7% 15 801 10 457 51,1% Coefficient d’occupation (%) 88,6% 32,0% 56,6 86,9% 33,6% 53,3 Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 859 327 163,0% 1 493 601 148,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 117 2 190 179,2% 10 508 4 038 160,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 390 7 103 4,0% 14 610 14 348 1,8% Coefficient d’occupation (%) 82,8% 30,8% 51,9 71,9% 28,1% 43,8 Afrique Passagers transportés (milliers) 936 537 74,1% 1 751 954 83,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 568 2 948 88,9% 10 360 5 214 98,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 839 5 287 29,4% 13 137 10 088 30,2% Coefficient d’occupation (%) 81,4% 55,8% 25,7 78,9% 51,7% 27,2 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 920 310 196,5% 1 939 719 169,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 840 2 298 197,7% 14 415 5 255 174,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 773 4 065 91,2% 16 687 8 990 85,6% Coefficient d’occupation (%) 88,0% 56,5% 31,5 86,4% 58,4% 27,9 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 11 784 4 084 188,5% 19 342 6 983 177,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 409 3 731 179,0% 16 950 6 199 173,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 412 5 792 114,3% 21 743 10 052 116,3% Coefficient d’occupation (%) 83,9% 64,4% 19,4 78,0% 61,7% 16,3

* Air France et KLM

Activité de Transavia

Q2 Year to date Transavia 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 5 247 1 175 346,8% 7 828 1 527 412,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 886 1 939 358,2% 13 154 2 522 421,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 430 3 240 221,9% 15 924 4 251 274,6% Coefficient d’occupation (%) 85,2% 59,9% 25,3 82,6% 59,3% 23,3

Activité totale Groupe passage**

Q2 Year to date Total Groupe** 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 22 803 7 028 224,5% 37 326 11 848 215,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 61 365 17 870 243,4% 104 499 31 884 227,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 72 127 39 657 81,9% 130 192 74 254 75,3% Coefficient d’occupation (%) 85,1% 45,1% 40,0 80,3% 42,9% 37,3

** Air France, KLM et Transavia

Activité cargo

Q2 Year to date Total Groupe 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 731 2 087 (17,0%) 3 497 4 161 (16,0%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 341 2 623 27,4% 6 315 5 311 18,9% Coefficient de remplissage (%) 51,8% 79,6% (27,7) 55,4% 78,3% (23,0)

Activité d'Air France

Q2 Year to date Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 10 344 3 606 186,8% 17 449 6 652 162,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 30 995 9 155 238,6% 54 082 17 723 205,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 36 621 17 637 107,6% 67 491 34 052 98,2% Coefficient d’occupation (%) 84,6% 51,9% 32,7 80,1% 52,0% 28,1





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 562 1 093 225,8% 6 331 2 142 195,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 25 065 7 017 257,2% 44 517 14 010 217,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 29 459 14 336 105,5% 55 192 28 252 95,4% Coefficient d’occupation (%) 85,1% 48,9% 36,1 80,7% 49,6% 31,1





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 781 2 513 169,9% 11 116 4 510 146,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 930 2 138 177,3% 9 565 3 713 157,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 162 3 301 117,0% 12 300 5 800 112,1% Coefficient d’occupation (%) 82,8% 64,8% 18,0 77,8% 64,0% 13,7





Q2 Year to date Activité cargo 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 889 906 (1,8%) 1 796 1 812 (0,8%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 861 1 268 46,7% 3 518 2 602 35,2% Coefficient de remplissage (%) 47,8% 71,4% (23,6) 51,1% 69,6% (18,6)

Activité de KLM

Q2 Year to date Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 7 212 2 247 220,9% 12 049 3 669 228,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 484 6 776 217,1% 37 264 11 639 220,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 25 077 18 780 33,5% 46 777 35 951 30,1% Coefficient d’occupation (%) 85,7% 36,1% 49,6 79,7% 32,4% 47,3





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 209 676 226,8% 3 823 1 196 219,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 005 5 183 228,1% 29 878 9 153 226,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 19 827 16 289 21,7% 37 333 31 700 17,8% Coefficient d’occupation (%) 85,8% 31,8% 53,9 80,0% 28,9% 51,2





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 5 003 1 572 218,3% 8 225 2 473 232,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 479 1 593 181,2% 7 385 2 486 197,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 250 2 491 110,7% 9 443 4 251 122,1% Coefficient d’occupation (%) 85,3% 63,9% 21,4 78,2% 58,5% 19,7





Q2 Year to date Activité cargo 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 842 1 181 (28,7%) 1 701 2 349 (27,6%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 480 1 355 9,2% 2 797 2 710 3,2% Coefficient de remplissage (%) 56,9% 87,2% (30,3) 60,8% 86,7% (25,9)





1 Variation par rapport au 31 décembre 2021

Pièce jointe