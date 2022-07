English French Dutch

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

UMICORE FAIT ÉTAT DE SOLIDES PERFORMANCES AU PREMIER SEMESTRE DE 2022





Umicore réalise une performance semestrielle conforme aux perspectives de Q1, dans un contexte de marché difficile, et fait de bons progrès dans l'exécution de la stratégie "Umicore 2030 - RISE".

Les résultats du premier semestre d'Umicore ont été les deuxièmes plus élevés de son histoire, malgré les graves perturbations du marché, l'inflation des coûts et la volatilité des prix des métaux précieux.

Les revenus d’Umicore pour les 6 premiers mois se sont élevés à € 2,1 milliards, un chiffre stable comparé au niveau record du premier semestre de l’année précédente. L'EBIT ajusté du Groupe s'est élevé à € 461 millions et l'EBITDA ajusté à € 601 millions, soit une nette augmentation par rapport au second semestre de l'année dernière, mais une baisse par rapport aux niveaux record du premier semestre 2021, reflétant l'environnement moins favorable des prix des métaux précieux et incluant des dépenses plus élevées liées à l'innovation et à la croissance future ainsi qu'une inflation générale des coûts.

De solides flux de trésorerie opérationnels, y compris une augmentation moins importante que prévu du fonds de roulement net résultent en une dette financière nette de € 955 millions, stable par rapport à la fin de 2021 et correspondant à 0,88 fois l'EBITDA ajusté roulant. Conformément à la politique de dividende, un dividende intérimaire de € 0,25 par action sera payé le 23 août.

Umicore met activement en œuvre sa stratégie RISE 2030 avec des étapes clés franchies au cours du premier semestre 2022, telles que la signature de contrats clients long terme ou la préparation de sa présence dans la chaîne de valeur en Amérique du Nord dans le domaine des matériaux pour batteries rechargeables.

Les revenus de Catalysis sont restés stables, reflétant une nouvelle performance exceptionnelle d’Automotive Catalysts, dont les volumes ont moins diminué que ceux du marché automobile mondial, grâce à de nouveaux gains de parts de marché sur le marché des voitures à essence. Les revenus de Precious Metals Chemistry ont augmenté, tandis que ceux de Fuel Cell & Stationary Catalysts ont été affectés par le report de commandes clients suite à des confinements dus au COVID-19 en Chine. Malgré une importante inflation des coûts, les bénéfices n'ont été que légèrement inférieurs au niveau record du premier semestre 2021.

Les revenus et les bénéfices de Energy & Surface Technologies ont augmenté. Cobalt & Specialty Materials a continué à bénéficier d'une demande exceptionnellement forte du marché, combinée à un environnement favorable des prix du cobalt et du nickel. La performance de Rechargeable Battery Materials a reflété un fort impact positif de la flambée inattendue du prix du lithium. Les volumes de ventes de matériaux cathodiques ont été, comme prévu et annoncé en décembre, faibles.

Les revenus et les bénéfices de Recycling ont diminué, reflétant principalement l'impact d'un environnement de prix des métaux précieux plus bas en Precious Metals Refining et Precious Metals Management, qui n'a été que partiellement compensé par une forte performance de Jewelry & Industrial Metals. Bien qu'inférieur aux niveaux record de l'année précédente, l'EBIT ajusté représente le deuxième plus haut niveau atteint dans l'histoire du business group Recycling.





Prévisions

Umicore s'attend à une nouvelle performance solide en 2022 dans tous les business groups, dans un contexte de marché fortement perturbé.

Sur la base de la performance du premier semestre et en supposant que les prix des métaux précieux restent aux niveaux actuels pour le reste de l'année, Umicore s'attend à ce que son EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année 2022 soit légèrement supérieur au consensus1, y compris une contribution supplémentaire d’environ € 220 millions liée à la hausse des prix des métaux précieux par rapport à 2020 (tenant compte de l'effet des couvertures stratégiques). Ces perspectives intègrent une inflation des coûts estimée à moins de € 150 millions pour l'ensemble de l'année, hors mesures compensatoires telles que la tarification. Ces perspectives supposent également qu'il n'y aura pas d'autres perturbations significatives de l'économie ou des opérations d'Umicore résultant de développements géopolitiques, de la pandémie ou de contraintes supplémentaires de la chaîne d'approvisionnement.

Il est anticipé que la production automobile reste affectée par les perturbations actuelles de l'approvisionnement. Nonobstant la visibilité limitée qui en découle, Umicore s'attend à continuer à bénéficier de sa forte position sur le marché des applications essence. Compte tenu de la forte performance du premier semestre et des hypothèses actuelles sur les volumes pour 2022, l'EBIT ajusté de Catalysis pour l'ensemble de l'année devrait être proche du niveau record atteint en 2021, légèrement supérieur au consensus2, malgré l'impact de l'inflation des coûts.

Sur base de la performance du premier semestre et anticipant une normalisation en Cobalt & Specialty Materials, Umicore s'attend à ce que l'EBIT ajusté d'Energy & Surface Technologies pour l'ensemble de l'année 2022 soit supérieur au niveau de l'année précédente et des attentes actuelles du consensus3.

Umicore s'attend à ce que l'EBIT ajusté de Recycling pour l'ensemble de l'année 2022 soit conforme au consensus actuel4. Ceci est basé sur l'hypothèse que les prix actuels des métaux précieux continueront à prévaloir. Cela tient également compte d'un mix d'approvisionnement quelque peu amélioré en Precious Metals Refining par rapport au premier semestre.

Comme déjà annoncé, les coûts Corporate devraient continuer à augmenter au-delà de l'inflation en 2022, Umicore s'engageant à plus long terme dans l'innovation et la digitalisation et prépare ses systèmes et son organisation à une croissance future.





Chiffres Clés

Revenus de € 2,1 milliards (-0%)

EBITDA ajusté de € 601 millions (-21%)

EBIT ajusté de € 461 millions (-26%)

Ajustements de l’EBIT de - € 20 millions

Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 20,8% (contre 28,4% au premier semestre 2021)

Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 321 millions et bénéfice par action ajusté de € 1,34

Flux de trésorerie opérationnel de € 521 millions, incluant une augmentation de € 152 millions des besoins en fonds de roulement; Flux de trésorerie opérationnel disponible de € 320 millions

Les dépenses d’investissement se sont élevées à € 190 millions

Dépenses de R&D de € 141 millions (+ 19%)

Dette nette de € 955 million, stable par rapport à fin 2021. Cela correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté 12 derniers mois de 0,88x.

Acompte sur dividende de € 0,25 par action le 23 août.

Note : Toute allusion à des revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments de revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge)





Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, a commenté : "Dans un environnement de marché caractérisé par de sévères défis externes, nous avons réalisé le deuxième meilleur résultat semestriel de l'histoire d'Umicore, ce qui démontre clairement la résilience et la position solide de nos activités sur nos marchés finaux clés. Nous sommes également restés concentrés sur nos objectifs stratégiques et avons réalisé d'importants progrès dans l'activité Rechargeable Battery Materials avec les préparatifs du déploiement de notre présence dans la chaîne de valeur en Amérique du Nord et la formation de nouveaux partenariats stratégiques à long terme et créateurs de valeur. Malgré le contexte de marché difficile actuel, je suis très positif quant aux opportunités qui s'offrent à nous et à notre capacité à réaliser notre ambitieuse stratégie "Umicore 2030 - RISE"".

Mathias Miedreich,

CEO of Umicore





Umicore annonce la succession de son CFO

Umicore annonce le départ et la succession de Filip Platteeuw, qui a décidé de quitter le Groupe après près de 20 ans, dont la moitié en tant que Chief Financial Officer, afin de poursuivre d'autres projets. Dans le cadre du programme planifié de succession, Wannes Peferoen, actuellement Senior Vice President de la business unit Electro-Optic Materials d'Umicore, succédera à Filip le 1er octobre.

Filip et Wannes travaillent en étroite collaboration afin d'assurer un transfert en douceur et Filip continuera à soutenir la transition pendant une période de six mois après avoir quitté son poste de CFO.

Wannes a débuté sa carrière chez Umicore il y a près de 17 ans en tant que contrôleur Groupe, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des activités d'Umicore. Il a ensuite accumulé plus de 10 ans d'expérience en tant que contrôleur de différentes business units, se forgeant ainsi une solide expertise en matière de contrôle financier, en ce compris la planification stratégique, l'introduction de nouveaux systèmes et la gestion des risques financiers. Au cours des cinq dernières années, Wannes a occupé des postes de direction générale, combinant les aspects financiers avec une expérience commerciale et entrepreneuriale forte dans la mise en place de partenariats mondiaux avec les clients.

« Filip a joué un rôle déterminant dans les avancées et réalisations stratégiques d'Umicore. Son intégrité et jugements équilibrés, sa connaissance approfondie de l'entreprise et de ses finances ainsi que son dévouement et son véritable engagement ont contribué à équiper notre Groupe pour sa prochaine phase ambitieuse de croissance. Je lui suis très reconnaissant pour ses contributions indispensables, notamment en ce qui concerne notre stratégie Umicore 2030 - RISE récemment lancée. Nous regrettons de le voir partir, mais lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets », a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore. « Nous accueillons chaleureusement Wannes qui prendra le relais à un moment passionnant pour notre Groupe, et par là même pour nos clients et nos investisseurs, qui joueront un rôle clé dans l'exécution fructueuse de notre stratégie. »

« Je suis très heureux d'avoir fait partie d'Umicore pendant près de 20 ans et d'avoir été témoin de la transformation de cette entreprise, portée par tant de collègues talentueux à travers le monde », a déclaré Filip Platteeuw. « Je suis honoré et reconnaissant d'avoir occupé le poste de CFO pendant près de dix ans. Notre stratégie ambitieuse Umicore 2030 - RISE, récemment présentée, marque un nouveau chapitre passionnant dans le parcours d'Umicore. Le moment est venu de laisser de nouveaux talents conduire ce changement. J'ai toute confiance en Wannes et en ses équipes pour réaliser les ambitions que nous avons fixées ensemble. »









Lien vers tous les documents relatifs aux résultats semestriels 2022 d'Umicore









Investors relations

https://www.umicore.com/en/investors/

Webcast

https://umicore.com/hyr2022_fr

‘Umicore 2030 – RISE’ Strategy

https://capitalmarketsday.umicore.com/

www.umicore.com









Pour tout complément d'information

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com

Evelien Goovaerts + 32 477 58 68 14 evelien.goovaerts@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com









Calendrier financier

19 août 2022 Ex-date (acompte sur dividende)

22 août 2022 Record date (acompte sur dividende)

23 août 2022 Mise en paiement de l’acompte sur dividende

16 février 2023 Résultats Annuels 2022





Profil d’Umicore



Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un revenu (hors métal) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 13,8 milliards) et employait 11.350 personnes en 2022.





Une conférence téléphonique et un webcast audio pour investisseurs, analystes et journalistes auront lieu aujourd’hui à 09:30 CEST à Bruxelles. Plus d’informations sur: https://umicore.com/hyr2022_fr













1 Umicore a engagé Vara Research GmbH pour sonder les analystes de courtage afin de fournir au marché les estimations consensuelles des analystes. Le consensus le plus récent est disponible sur https://vara-services.com/umicore/ . L'EBIT ajusté du consensus pour le Groupe Umicore en 2022 s'élevait à € 828 millions au moment de cette publication.

2 L'EBIT ajusté de Catalysis pour l'exercice 2021 s'est élevé à € 326 millions. L'EBIT ajusté consensuel de Catalysis en 2022 s'élevait à € 281 millions au moment de cette publication.

3 L'EBIT ajusté de Energy & Surface Technologies pour l'exercice 2021 s'est élevé à € 139 millions. L'EBIT ajusté consensuel pour Energy & Surface Technologies en 2022 s'élevait à € 148 millions au moment de cette publication.

4 L'EBIT ajusté consensuel de Recycling en 2022 s'élevait à € 475 millions au moment de cette publication.