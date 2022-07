English French

JCDecaux renouvelle et étend son partenariat avec le Groupe ADP, en devenant co-actionnaire de la société Extime Media pour une durée de 12 ans

Paris, le 29 juillet 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir été sélectionné par le Groupe ADP, au terme d’une consultation, pour devenir co-actionnaire de la société Extime Media.

Cette co-entreprise, qui sera détenue à 50/501 entre le Groupe ADP et JCDecaux, opèrera à compter du 1er janvier 2023 les activités publicitaires sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Au 1er janvier 2024, il est prévu de déployer ses activités dans les aéroports d'Antalya et de Milas-Bodrum en Turquie. Cette co-entreprise bénéficiera notamment des relations de JCDecaux avec les plus grands annonceurs à l’échelle mondiale. Ses activités publicitaires seront conduites sous la signature commerciale Extime X JCDecaux, dans le cadre du déploiement d’Extime, la marque d'hospitalité du Groupe ADP.

Dans un environnement aéroportuaire en pleine reprise, Extime X JCDecaux a pour ambition de devenir la référence des nouveaux médias aéroportuaires en France et à l’international et s’appuiera sur l’expertise du secteur de JCDecaux. Ces nouveaux médias seront vecteurs d’image pour les marques et seront activés grâce à une plateforme de programmation des messages et des contenus en affinité avec le parcours voyageurs, enrichie d’outils AdTech et de données, quantifiées et qualifiées notamment grâce à AAM (1ère mesure d’audience internationale en aéroport). La relation avec les annonceurs sera transformée par la mise en place de nouvelles technologies, avec un site BtoB donnant accès à une offre 24/7, et à des nouveaux canaux d’achat via le programmatique.

Une palette complète et innovante de solutions média sera mise à disposition de la communication des marques en aéroports pour développer une relation de grande proximité avec les voyageurs. Cette offre sur mesure et différenciante reposera sur des expériences visuelles singulières, une offre iconique et sur la gestion de tous les formats en aéroports (physique, digital, marketplace,..) et positionnera Extime Media en véritable pionnier des contenus médias aéroportuaires innovants.

Par leur action commune, JCDecaux et le Groupe ADP ont pour ambition de positionner Extime Media comme une référence RSE sur son activité, en parfaite cohérence avec les objectifs de Développement Durable des deux groupes. Fort de sa nouvelle stratégie RSE 2030, JCDecaux agira pour des lieux de vie plus durables, une empreinte environnementale optimisée et une communication responsable.

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA-Groupe ADP, a déclaré : « Nous nous réjouissons de nous associer à JCDecaux, pour développer, au sein de la société Extime Media, un projet ambitieux et novateur autour des activités publicitaires. Ce projet incarne toutes les ambitions de notre nouveau plan stratégique 2025 Pioneers. Extime Media aura ainsi une dimension multi-locale avec une présence sur 6 aéroports sur 2 continents, incarnera le volet publicitaire du projet plus global d'Hospitalité Extime, et portera des valeurs fortes d'innovation et de durabilité. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux de renouveler et d’étendre notre partenariat avec le Groupe ADP pour bâtir une nouvelle marque référente dans l’univers des médias aéroportuaires. Je tiens à remercier sincèrement le Groupe ADP de nous avoir renouvelé sa confiance et j’adresse toutes mes félicitations aux équipes JCDecaux qui ont fourni une réponse de très grande qualité lors de cette consultation.

Avec Extime X JCDecaux, nous souhaitons réenchanter l’expérience visuelle en aéroport au bénéfice des voyageurs et proposer aux marques les plateformes Média les plus efficientes et collaboratives dans le monde, fondées sur la digitalisation et la segmentation des parcours, l’analyse des données et la programmation de contenus pertinents et affinitaires. Nos savoir-faire permettront de développer une offre média complète, innovante et sur-mesure, avec un élargissement de notre périmètre aux inventaires online et aux écrans en boutique Duty Free, pour servir le nouveau territoire d’hospitalité du Groupe ADP. Alors que l’aéroport devient le lieu de toutes les transformations et de nouvelles mobilités, nous contribuerons activement aux engagements responsables de notre partenaire, en nous appuyant sur la stratégie RSE 2030 de JCDecaux et sur l’engagement de tous nos collaborateurs. »

1 Sous réserve le cas échéant de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a) – Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2022 : 1 474, 8m€ (a)

– Chiffre d’affaires du 1 semestre 2022 : 1 474, 8m€ N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,2/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe