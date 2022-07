Hermès International : Résultats du 1er Semestre 2022

English French

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022

HERMES

Rapport d’informations semestrielles à fin juin 2022

Très belle dynamique des ventes et résultats exceptionnels au premier semestre

Le chiffre d’affaires progresse de 29 % à taux de change courants et de 23 % à taux de change constants

La rentabilité opérationnelle courante atteint 42 % des ventes

Le résultat net s’élève à 1 641 M€, en hausse de 40 %

Paris, le 29 juillet 2022

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier semestre 2022 s’élève à 5 475 M€, en croissance de 29 % à taux de change courants et de 23 % à taux de change constants par rapport à la même période en 2021. Le résultat opérationnel courant s’établit à 2 304 M€ (42 % des ventes) et le résultat net part du groupe atteint 1 641 M€ (30 % des ventes).

Les ventes du deuxième trimestre atteignent 2 710 M€ et progressent de +26 % à taux de change courants et +20 % à taux de change constants, avec une forte dynamique dans tous les métiers.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « La belle dynamique des résultats du premier semestre témoigne de la croissance de nos 16 métiers et de la forte désirabilité de nos objets, conçus artisanalement dans une démarche de durabilité, sans compromis sur la qualité. Dans un contexte encore instable, nous avançons avec confiance, fidèles à notre modèle d’entreprise responsable et engagée vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos partenaires. »

Activité à fin juin par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

Au premier semestre 2022, toutes les régions affichent de très solides performances, avec une belle résistance de l’Asie en dépit du contexte sanitaire en Chine. Les ventes dans les magasins du groupe (+23 %) ont bénéficié du renforcement du réseau omnicanal exclusif et des ventes en ligne. La croissance des ventes en gros (+25 %) résulte notamment de la reprise des ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+15 %) a été portée par une forte dynamique dans l’ensemble de la région, et notamment par une activité soutenue à Singapour, en Australie et en Corée. La Grande Chine a fortement rebondi en juin, après avoir été pénalisée par les contraintes sanitaires et les fermetures de magasins, principalement à Shanghai et Pékin en avril et en mai. Après la réouverture des magasins rénovés de Pacific Place à Hong Kong et de One Central à Macao en début d’année, un nouveau magasin a été inauguré avec succès à Zhengzhou fin mars, dans la province du Henan en Chine.





Le Japon (+20 %) a montré une performance remarquable, qui s’appuie sur la fidélité de la clientèle locale. En juin, la première édition de l’exposition La Fabrique de la légèreté, mettant en scène le thème de l’année, s’est déroulée à Tokyo.





L’Amérique (+34 %) a poursuivi une très belle dynamique à fin juin. Aux États-Unis, un nouveau magasin a été inauguré à Austin en avril, le troisième magasin de la Maison au Texas. L’exposition Hermès in the Making, autour des savoir-faire artisanaux de la maison, a été présentée à Détroit en juin.





L’Europe hors France (+34 %) et la France (+41 %) ont poursuivi leur solide croissance, grâce à la fidélité de la clientèle locale et à la reprise des flux touristiques, notamment en France, au Royaume-Uni et en Italie.





Activité à fin juin par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin juin 2022, tous les métiers confirment leur forte dynamique, avec une progression remarquable de la Soie, des Vêtement et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison) soulignant ainsi la formidable attractivité de la maison Hermès.

La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+12 %) s’est appuyée sur une demande soutenue et sur l’augmentation des capacités de production, en ligne avec son objectif annuel. La valise R.M.S (Rolling Mobility Suitcase), personnalisable, fruit d’un savoir-faire d’exception et de multiples innovations, reçoit un excellent accueil. Cinq nouvelles maroquineries seront déployées au cours des cinq prochaines années, avec les sites de Louviers (Eure) et de la Sormonne (Ardennes) en 2023, et de Riom (Puy-de-Dôme) en 2024. Les sites de L’Isle-d’Espagnac (Charente) et de Loupes (Gironde) ont été annoncés à horizon 2025 et 2026. Hermès poursuit ainsi le renforcement de son ancrage territorial en France et le développement de l’emploi.

La division Vêtement et Accessoires (+36 %) a poursuivi sa belle dynamique, portée par le succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Le défilé femme automne-hiver 2022, présenté en mars à la Garde républicaine à Paris, a reçu un très bel accueil, comme celui de la collection homme printemps-été 2023 dévoilée à la manufacture des Gobelins en juin. Les nouvelles créations comme le bracelet micro Rivale, la mono-boucle d’oreille Olympe ou la sandale Enid, rencontrent un vif succès, à côté des iconiques de la maison, notamment les bracelets Hapi et clic H et la ceinture Kelly.

Le métier Soie et Textiles (+29 %) a réalisé une excellente progression, avec des collections qui allient diversité des matières, des formats et des nouveaux usages, soutenue par le développement des capacités de production dans le site lyonnais de Pierre-Bénite.

Les Parfum et Beauté (+23 %) ont bénéficié du succès des lancements du nouveau chapitre de la Beauté Hermès Plein Air, dédié au teint, et de celui des huiles pour les lèvres, Hermèsistibles. Le Parfum s’est enrichi de Terre d’Hermès Eau Givrée, une création alliant fraîcheur et puissance, et la collection des colognes a accueilli en juin une nouvelle création végétale et aérienne, Eau de Basilic Pourpre.

L’Horlogerie (+55 %) a réalisé une performance exceptionnelle grâce au développement de pièces au savoir-faire d’exception telles que la montre Arceau Le temps voyageur, et au succès de ses piliers comme les modèles Heure H et Cape Cod.

Les Autres métiers Hermès (+33 %) ont poursuivi leur forte dynamique, grâce à l’univers de la Maison et à la Bijouterie. L’univers de la Maison a été présenté en juin à la Milan Design Week, avec des créations textiles inédites et le nouveau service de table Soleil d’Hermès. La septième collection de haute bijouterie baptisée Les jeux de l’ombre, autour de formes innovantes et de savoir-faire portés à leur plus haut niveau, a été présentée au magasin du Faubourg Saint-Honoré à Paris.

Résultats exceptionnels au premier semestre 2022

Le résultat opérationnel courant progresse de +34 % et s’élève à 2 304 M€ contre 1722 M€ au premier semestre 2021. Grâce à l’effet de levier généré par la forte croissance des ventes et des taux d’écoulement des collections exceptionnels, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 42 % contre 41 % à fin juin 2021.

Le résultat net consolidé part du groupe est de 1 641 M€ (30 % des ventes) contre 1 174 M€ au premier semestre 2021, soit une hausse de +40 %.

Les investissements opérationnels s’élèvent à 190 M€ et le cash flow disponible ajusté atteint 1 421 M€.

Après versement du dividende ordinaire (837 M€) et prise en compte des rachats d’actions (115 M€ pour 103 368 actions hors contrat de liquidité), la trésorerie nette retraitée progresse de 615 M€ et atteint

7 685 M€ contre 7 070 M€ au 31 décembre 2021.

Un modèle durable et responsable

Le groupe Hermès a poursuivi ses recrutements et renforcé ses effectifs de plus de 800 personnes au premier semestre. À fin juin 2022 le groupe employait 18 400 personnes, dont 11 500 en France. Fidèle à son engagement d’employeur responsable, Hermès a versé en février 2022 à tous les collaborateurs du groupe une prime exceptionnelle de 3 000 € pour leur engagement au titre de l’année 2021, et décidé une augmentation de 100 € bruts mensuels en France en plus des augmentations usuelles en janvier. En juin, une seconde augmentation de 100 € bruts mensuels à compter de juillet a été annoncée pour l’ensemble des collaborateurs en Europe.

Hermès renforce ses engagements en faveur de l’éducation et de la transmission avec le lancement de l’École des Artisans de la Vente en avril. Le groupe poursuit le déploiement de l’École Hermès des savoir-faire avec l’ouverture d’un nouveau Centre de Formation d’Apprentis, à Charleville-Mézières, au sein du Pôle ardennais.

L’emploi de personnes en situation de handicap a atteint un taux de 6,4 % qui témoigne de l’engagement de la maison pour l'inclusion.

Hermès International a reçu le 4 juillet le Grand Prix de la Transparence 2022 toutes catégories, désormais renommé Transparency Awards, qui récompense la qualité de l'information réglementée des sociétés du

SBF 120.

Perspectives

Pour 2022, il est encore difficile d’évaluer les impacts du contexte sanitaire. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport semestriel d'activité, le communiqué de presse et la présentation des résultats semestriels 2022 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Prochains événements :

20 octobre 2022 : publication du chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2022

trimestre 2022 17 février 2023 : publication des résultats annuels 2022

14 avril 2023 : publication du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2023

trimestre 2023 20 avril 2023 : assemblée générale des actionnaires



CHIFFRES CLEFS DU PREMIER SEMESTRE 2022

En millions d'euros 1er semestre 2022 2021 1er semestre 2021 Chiffre d'affaires 5 475 8 982 4 235 Croissance à taux courant vs n-1 29,3 % 40,6 % 70,2 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 23,2 % 41,8 % 76,7 % Résultat opérationnel courant (2) 2 304 3 530 1 722 en % du chiffre d'affaires 42,1 % 39,3 % 40,7 % Résultat opérationnel 2 304 3 530 1 722 en % du chiffre d'affaires 42,1 % 39,3 % 40,7 % Résultat net - Part du groupe 1 641 2 445 1 174 en % du chiffre d'affaires 30,0 % 27,2 % 27,7 % Capacité d'autofinancement 2 001 3 060 1 487 Investissements opérationnels 190 532 214 Cash flow disponible ajusté (3) 1 421 2 661 1 236 Capitaux propres - Part du groupe 10 259 9 400 8 024 Trésorerie nette (4) 7 280 6 695 5 326 Trésorerie nette retraitée (5) 7 685 7 070 5 521 Effectifs (en nombre de personnes) 18 428 17 595 15 698

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

Informations par Zone GÉographique (a)

À fin juin Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants France 480 341 40,7 % 40,7 % Europe (hors France) 696 522 33,4 % 33,8 % Total Europe 1 176 863 36,3 % 36,5 % Japon 546 469 16,4 % 20,4 % Asie-Pacifique (hors Japon) 2 665 2 153 23,8 % 14,9 % Total Asie 3 211 2 622 22,5 % 15,9 % Amériques 982 668 47,0 % 34,1 % Autres 106 82 28,7 % 28,0 % TOTAL 5 475 4 235 29,3 % 23,2 %





2e trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants France 266 188 41,5 % 41,5 % Europe (hors France) 369 294 25,7 % 26,1 % Total Europe 636 482 31,9 % 32,1 % Japon 269 228 17,9 % 23,4 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 218 1 023 19,1 % 9,6 % Total Asie 1 487 1 251 18,9 % 12,2 % Amériques 533 377 41,4 % 26,3 % Autres 55 42 32,0 % 31,1 % TOTAL 2 710 2 151 26,0 % 19,5 %

(a) Ventes par destination.





Informations par MÉtier

À fin juin Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 2 358 1 999 18,0 % 12,1 % Vêtement et Accessoires (2) 1 458 1 025 42,3 % 35,9 % Soie et Textiles 372 274 35,6 % 29,0 % Autres métiers Hermès (3) 648 462 40,2 % 32,5 % Parfum et Beauté 230 184 24,9 % 23,3 % Horlogerie 262 159 65,2 % 55,3 % Autres produits (4) 146 132 11,1 % 9,1 % TOTAL 5 475 4 235 29,3 % 23,2 %





2e trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 162 1 011 14,9 % 8,5 % Vêtement et Accessoires (2) 748 552 35,6 % 29,0 % Soie et Textiles 174 126 38,4 % 31,1 % Autres métiers Hermès (3) 318 234 36,1 % 27,8 % Parfum et Beauté 111 85 30,7 % 28,9 % Horlogerie 128 81 59,0 % 48,9 % Autres produits (4) 69 63 9,3 % 7,1 % TOTAL 2 710 2 151 26,0 % 19,5 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – PREMIER TRIMESTRE 2022

Informations par Zone GÉographique (a)

1er trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants France 214 153 39,7 % 39,7 % Europe (hors France) 327 228 43,4 % 43,9 % Total Europe 541 381 41,9 % 42,2 % Japon 277 241 15,0 % 17,4 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 447 1 130 28,0 % 19,8 % Total Asie 1 724 1 371 25,7 % 19,3 % Amériques 449 291 54,3 % 44,2 % Autres 51 41 25,2 % 24,7 % TOTAL 2 765 2 084 32,7 % 27,1 %

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

1er trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 197 988 21,1 % 15,8 % Vêtement et Accessoires (2) 710 473 50,1 % 44,1 % Soie et Textiles 198 148 33,3 % 27,3 % Autres métiers Hermès (3) 330 228 44,4 % 37,4 % Parfum et Beauté 119 99 20,0 % 18,4 % Horlogerie 134 78 71,5 % 62,0 % Autres produits (4) 77 69 12,8 % 10,9 % TOTAL 2 765 2 084 32,7 % 27,1 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 2022 Exercice 2021 1er semestre 2021 Chiffre d’affaires 5 475 8 982 4 235 Coût des ventes (1 586) (2 580) (1 207) Marge brute 3 889 6 402 3 028 Frais administratifs et commerciaux (1 178) (2 137) (935) Autres produits et charges (406) (734) (371) Résultat opérationnel courant 2 304 3 530 1 722 Autres produits et charges non courants - - - Résultat opérationnel 2 304 3 530 1 722 Résultat financier (35) (96) (47) Résultat avant impôt 2 270 3 435 1 675 Impôt sur les résultats (647) (1 015) (511) Part dans le résultat des entreprises associées 25 34 13 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 1 647 2 454 1 177 Intérêts ne conférant pas le contrôle (6) (8) (3) RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 1 641 2 445 1 174 Résultat de base par action (en euros) 15,69 23,37 11,22 Résultat dilué par action (en euros) 15,64 23,30 11,19

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 2022 Exercice 2021 1er semestre 2021 Résultat net de l’ensemble consolidé 1 647 2 454 1 177 Variation des écarts de conversion 1 182 141 35 Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises 1 2 10 (110) (44) variation de juste valeur (97) (87) (19) recyclage en résultat 107 (23) (25) Actifs évalués à la juste valeur 2 - 87 87 Engagements envers le personnel : variation de valeur liée aux écarts actuariels 2 1 9 - Résultat global net 1 840 2 582 1 255 dont part du groupe 1 833 2 573 1 252 dont intérêts ne conférant pas le contrôle 7 9 3 (1) Transférable en résultat.

(2) Net d’impôts.

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d’euros 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 Goodwill 14 42 42 Immobilisations incorporelles 204 258 236 Droits d’utilisation 1 665 1 517 1 405 Immobilisations corporelles 1 916 1 881 1 665 Immeubles de placement 8 9 75 Immobilisations financières 648 617 431 Participations dans les entreprises associées 52 51 49 Prêts et dépôts 63 59 57 Actifs d’impôts différés 636 546 539 Autres débiteurs non courants 25 22 23 Actifs non courants 5 232 5 002 4 522 Stocks et en-cours 1 617 1 449 1 394 Créances clients et comptes rattachés 464 333 298 Créances d’impôts exigibles 8 58 11 Autres débiteurs 288 257 228 Instruments financiers dérivés 179 53 80 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 293 6 696 5 352 Actifs courants 9 850 8 845 7 362 TOTAL ACTIF 15 082 13 847 11 885

PASSIF

En millions d’euros 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 Capital social 54 54 54 Primes 50 50 50 Actions d’autocontrôle (672) (551) (552) Réserves 8 735 7 142 7 077 Écarts de conversion 359 178 72 Écarts de réévaluation 93 83 149 Résultat de l’exercice – part du groupe 1 641 2 445 1 174 Capitaux propres – part du groupe 10 259 9 400 8 024 Intérêts ne conférant pas le contrôle 14 12 10 Capitaux propres 10 273 9 412 8 034 Emprunts et dettes financières à plus d’un an 24 24 18 Dettes de loyers à plus d’un an 1 705 1 529 1 405 Provisions non courantes 29 26 21 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à plus d’un an 224 220 284 Passifs d’impôts différés 46 15 17 Autres créditeurs non courants 48 45 36 Passifs non courants 2 076 1 860 1 781 Emprunts et dettes financières à moins d’un an 14 1 25 Dettes de loyers à moins d’un an 272 248 227 Provisions courantes 129 115 108 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à moins d’un an 40 40 28 Fournisseurs et comptes rattachés 536 535 383 Instruments financiers dérivés 213 122 67 Passifs d’impôts exigibles 468 347 311 Autres créditeurs courants 1 063 1 168 920 Passifs courants 2 733 2 575 2 070 TOTAL PASSIF 15 082 13 847 11 885

ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d’euros



Nombre d’actions



Capital



Primes



Actions d’auto- contrôle



Réserves consolidées et résultat net – part du groupe



Écarts actuariels



Écarts de conversion



Écarts de réévaluation Capitaux propres part du groupe



Intérêts ne conférant pas le contrôle



Capitaux propres



Investis- sements et placements financiers Couvertures de flux de trésorerie futurs en devises Au 1er janvier 2021 105 569 412 54 50 (464) 7 732 (135) 38 100 5 7 380 11 7 391 Résultat net du 1er semestre 2021 - - - - 1 174 - - - 1 174 3 1 177 Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2021 - - - - - - 35 87 (44) 78 0 78 Résultat global du 1er semestre 2021 - - - - 1 174 - 35 87 (44) 1 252 3 1 255 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - (88) (69) - - - - (158) - (158) Paiement en actions - - - - 32 - - - - 32 - 32 Distributions effectuées - - - - (485) - - - - (485) (4) (489) Autres - - - - 3 - - - - 3 - 3 AU 30 JUIN 2021 105 569 412 54 50 (552) 8 386 (135) 72 188 (39) 8 024 10 8 034 Résultat net du 2e semestre 2021 - - - - 1 272 - - - - 1 272 5 1 277 Autres éléments du résultat global du 2e semestre 2021 - - - - - 9 106 - (66) 49 0 50 Résultat global du 2e semestre 2021 - - - - 1 272 9 106 - (66) 1 321 5 1 327 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - 1 - - - - - 1 - 1 Paiement en actions - - - - 27 - - - - 27 - 27 Distributions effectuées - - - - - - - - - - (2) (2) Autres - - - - 27 - - - - 27 (2) 25 Au 31 décembre 2021 105 569 412 54 50 (551) 9 712 (125) 178 188 (105) 9 400 12 9 412 Résultat net du 1er semestre 2022 - - - - 1 641 - - - 1 641 6 1 647 Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2022 - - - - - 1 181 - 10 191 1 193 Résultat global du 1er semestre 2022 - - - - 1 641 1 181 - 10 1 833 7 1 840 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - (120) (0) - - - - (120) - (120) Paiement en actions - - - - 27 - - - - 27 - 27 Distributions effectuées - - - - (845) - - - - (845) (6) (850) Autres - - - (36) - - - - (36) - (36) AU 30 JUIN 2022 105 569 412 54 50 (672) 10 500 (124) 359 188 (95) 10 259 14 10 273

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d’euros 1er semestre 2022 Exercice 2021 1er semestre 2021 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ Résultat net – part du groupe 1 641 2 445 1 174 Amortissements des immobilisations 160 312 148 Amortissements des droits d’utilisation 127 251 120 Pertes de valeur 71 65 41 Mark-to-Market instruments financiers - (1) (1) Gains et pertes de change sur variations de juste valeur (24) (46) (12) Mouvements des provisions 22 28 17 Part dans le résultat net des entreprises associées (25) (34) (13) Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 6 8 3 Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre 7 (4) 1 Charge d’impôts différés (1) (15) (14) Charges et produits cumulés liés au paiement en actions 27 59 32 Produits de dividendes (11) (10) (10) Autres (0) (0) (0) Capacité d’autofinancement 2 001 3 060 1 487 Variation du besoin en fonds de roulement (261) 346 65 Variation de la trésorerie liée à l’activité (A) 1 740 3 405 1 552 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Investissements opérationnels (190) (532) (214) Acquisitions de titres consolidés - (0) (0) Acquisitions d’autres immobilisations financières (40) (198) (4) Cessions d’immobilisations opérationnelles 0 3 2 Cession de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle - - - Cessions d’autres immobilisations financières 5 6 3 Variation des dettes et créances liées aux opérations d’investissement (18) 6 (30) Dividendes reçus 36 47 26 Variation de la trésorerie liée aux opérations d’investissement (B) (207) (669) (217) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés (850) (490) (489) Remboursements de dettes de loyers (128) (212) (102) Rachats d’actions propres nets de cessions (120) (158) (159) Souscriptions d’emprunts - - - Remboursements d’emprunts (0) (8) (8) Variation de la trésorerie liée aux opérations de financement (C) (1 099) (869) (757) Variation de change (D) 151 110 32 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) 585 1 978 609 Trésorerie nette à l’ouverture 6 695 4 717 4 717 Trésorerie nette à la clôture 7 280 6 695 5 326 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 585 1 978 609

