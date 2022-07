RCI Banque - Communiqué de Presse: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS DE PERFORMANCE COMMERCIALE ET DE SATISFACTION CLIENT

French English

Le 29 juillet 2022

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS DE PERFORMANCE COMMERCIALE ET DE SATISFACTION CLIENT

Grâce à une bonne intégration dans les politiques des marques de l’Alliance, les six premiers mois de 2022 constituent un semestre de performance commerciale record pour Mobilize Financial Services :

Un taux d’intervention1 financement record à 46,5 % des immatriculations, en hausse de





2,2 points

Un taux d’intervention service 2 record de 209,4 % des immatriculations , en augmentation

de 24,3 points

U n montant moyen financé record, en hausse de 14,8 %

Un niveau de recommandation client record, avec un Net Promoter Score3 de + 57 points, supérieur de 5 points par rapport au premier semestre 2021





Dans un marché automobile en retrait de 13,4 %4, Mobilize Financial Services progresse sur les segments de marchés porteurs :

638 474 nouveaux dossiers de financements au global , pour un montant de nouveaux financements de 8 ,9 milliards d’euros

181 520 dossiers de financement véhicules d’occasion, en progression de 1,6 % par rapport à fin juin 2021

38 375 contrats de financement de véhicules électriques (neufs et d’occasion), en hausse de 20 % par rapport au premier semestre 2021





Par conséquent, Mobilize Financial Services maintient une performance financière robuste :

Des a ctifs productifs moyens liés à l’activité clientèle de 38 milliards d’euros, en hausse de

1,3 % par rapport à fin juin 2021

Un p roduit net bancaire de 1 014 millions d’euros, en hau s se de 7,8 % par rapport a u premier semestre 2021

Coût du risque total s’établit à 0,48 % des APM 5

Un résultat avant impôts du groupe de 457 millions d’euros, affecté par une provision exceptionnelle de 101,4 millions d’euros sur les titres de participation dans la joint-venture RN Bank en Russie.

« Dans un contexte de marché toujours impacté par la crise, Mobilize Financial Services atteint une performance commerciale record, avec un taux d’intervention financement de 46,5 % et un taux d’intervention services de 209,4 %. Cela se traduit par une performance financière robuste. Nous restons également la référence du marché en termes de satisfaction client, avec un Net Promoter Score de + 57 points. Mobilize Financial Services a aussi continué à innover en accompagnant les marques de l’Alliance pour la vente en ligne de Renault Megane E-Tech et Nissan Ariya et en accélérant sur les paiements avec la création de Mobilize Pay et le lancement de Mobilize Visa Card. Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes pour leur engagement sans lequel nous n’aurions pas atteint ces résultats. », déclare João Leandro, Directeur général de Mobilize Financial Services.

UNE PERFORMANCE COMMERCIALE RECORD DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE TOUJOURS IMPACTÉ PAR LA CRISE

Dans un marché automobile en retrait de 13,4 %, les volumes des marques de l’Alliance s’établissent à

1,15 million de véhicules au premier semestre 2022 en baisse de 22,4 %. Hors sociétés consolidées par mise en équivalence (Russie, Turquie, Inde), le taux d’intervention s’élève à 46,5 % en progression de 2,2 points par rapport au premier semestre 2021.

Mobilize Financial Services a financé 638 474 dossiers sur le premier semestre 2022, en baisse de 10,9 % par rapport à fin juin 2021.

L’activité de financements des véhicules d’occasion affiche une progression de 1,6 % par rapport à fin juin 2021 avec 181 520 dossiers financés.

Les financements de véhicules électriques sont en croissance de 20 % par rapport à fin juin 2021 avec

38 375 dossiers financés.

Les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) s’élèvent à 8,9 milliards d’euros, soit une hausse de 2,3 %, portée par la progression de l’activité financements des véhicules d’occasion et par la hausse de 14,8 % des montants moyens financés.

Les actifs productifs moyens liés à l’activité Clientèle s’élèvent à 38 milliards d’euros sur le premier semestre 2022. Ils progressent de 1,3 %, portés par la croissance des nouveaux financements. Les actifs productifs moyens liés à l’activité Réseau s’établissent à 5,7 milliards d’euros, soit une baisse de 28,3 %, conséquence de la crise des semi-conducteurs et de la politique d'optimisation des stocks de véhicules du réseau mise en place par les marques de Renault Group. Au global, les actifs productifs moyens s’établissent à 43,7 milliards d’euros, soit un retrait de 3,9 % par rapport au premier semestre 2021.

Le nombre d’assurances et de services vendus sur le premier semestre 2022 s’établit à 2,2 millions. Mobillize Financial Services atteint un taux d’intervention service record de 209,4 % en hausse de 24,3 points.

Mobilize Financial Services atteint un nouveau record de recommandation client avec un Net Promoter Score de +57 points, soit 5 points de plus par rapport à l’année précédente et 8 points de plus qu’à fin juin 2019.

UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE GRÂCE À UNE FORTE PROGRESSION DU PRODUIT NET BANCAIRE

Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 1 014 millions d’euros en hausse de 7,8 % par rapport à fin juin 2021. Cette hausse est liée principalement à l’effet positif de la valorisation des swaps de taux provenant de la hausse des taux d’intérêt. Il convient de noter que l’impact de la valorisation des swaps est un effet temporaire et tendra vers un impact nul à échéance de ces swaps. La contribution des activités de services au produit net bancaire représente 34,1 %, quasiment stable par rapport au premier semestre 2021.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 326 millions d’euros en hausse de 21 millions d’euros comparé à fin juin 2021. Ils représentent 1,51 % des APM, soit une hausse de 15 points de base par rapport au premier semestre 2021. Cette hausse de 15 points de base s’explique par la baisse des APM réseau et par les investissements réalisés dans des nouvelles activités et le digital.

Le coût du risque sur l’activité clientèle (financement des particuliers et des entreprises) s’établit à 0,57 % des APM à fin juin 2022 contre 0,32 % des APM à fin juin 2021. Cette hausse est liée principalement à la normalisation des paramètres de risque. Le coût du risque sur l’activité réseaux (financement des concessionnaires) s’établit en reprise de -0,21 % de l’APM à fin juin 2022 contre une reprise de -0,56 % à fin juin 2021. Cette variation est principalement liée à la forte baisse des encours réseaux au premier semestre 2021. Le coût du risque total s’établit à 0,48 % de l’APM contre 0,16 % à fin juin 2021.

Le résultat avant impôts s’établit à 457 millions d’euros contre 598 millions d’euros à fin juin 2021. Cette baisse s’explique par une provision exceptionnelle de 101,4 millions sur les titres de participation dans la joint-venture russe (RN Bank).

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CONTINUE DE DIVERSIFIER SES SOURCES DE FINANCEMENT EN ÉMETTANT AVEC SUCCÈS SON PREMIER EMPRUNT OBLIGATAIRE VERT POUR 500 MILLIONS D'EUROS

Mobilize Financial Services a profité d’un contexte encore favorable en début d’année 2022 pour émettre 750 millions d’euros à 3,5 ans. Cette opération a attiré un livre d’ordre de plus de 4,5 milliards d’euros en provenance de plus de 180 souscripteurs. Le groupe a aussi fait son retour sur le marché suisse avec le placement d'un emprunt obligataire pour 110 millions de francs suisses à 3 ans. En juin, la banque a réalisé avec succès son premier emprunt obligataire vert pour 500 millions d'euros (dont le règlement est intervenu en juillet). Les fonds reçus serviront à financer des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Cette dernière transaction a démontré la volonté de Mobilize Financial Services de favoriser la transition vers la mobilité électrique et la lutte contre le changement climatique, en lien avec sa raison d’être de créer une mobilité durable pour tous.

Sur le marché de la titrisation, le groupe a placé pour environ 700 millions d’euros de titres adossés à des prêts automobiles accordés par sa filiale française DIAC et a augmenté de 100 millions de livres sterling sa titrisation privée en Angleterre.

Dans ce contexte de forte volatilité des marchés, l’activité de collecte d’épargne s’est montrée particulièrement résiliente et compétitive en termes de coûts de la ressource collectée vis-à-vis des sources de financements de marché. Les encours de dépôts clients ont progressé de 476 millions d’euros depuis le début d’année pour s’établir à 21,5 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

Contacts Presse





Amandine Monteil

Chef de service communication







+ 33 (0)6 87 71 80 63

amandine.monteil@mobilize-fs.com







Agence CLE







+ 33 (0)1 84 16 06 22

mobilize-fs@agencecle.fr

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur Twitter : @ Mobilize_FS

1 Taux d’intervention global hors sociétés mises en équivalence (Russie, Turquie et Inde).

2 Taux d’intervention hors sociétés mises en équivalence (Russie, Turquie et Inde). Le taux d’intervention service correspond au ratio entre le nombre total de contrats de services vendus et les immatriculations de l’Alliance.

3 Sur le périmètre d’implantation de Mobilize Financial Services.

4 Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10. Résultat issu d’une enquête auprès de clients particuliers véhicules neuf et véhicules d’occasion qui sont à mi-contrat, dans 22 pays.

5 Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens, auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.

