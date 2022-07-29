Certara宣布与行业领先的癌症中心合作推进CAR-T细胞疗法

新泽西州普林斯顿, July 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Certara, Inc.(纳斯达克股票代码：CERT)为全球生物模拟领域的领军企业，今日宣布与纪念斯隆-凯特琳癌症中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center，MSK)开展为期2年的合作，共同开发全新的生物模拟软件。Certara将与MSK创新中心携手打造嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法模拟平台。CAR-T细胞疗法是一种免疫疗法，主要是利用免疫系统中经过特殊修饰的T细胞对抗某些类型的血癌。



“我们非常高兴能够与MSK这样一流的癌症治疗和研究机构开展合作，共同推动创新型解决方案的开发，这无疑将会为癌症患者带来深远的影响，”Certara定量系统药理学高级副总裁Piet van der Graaf如此说道，“CAR-T细胞治疗药物注入人体后，经过特殊修饰的T细胞会迅速增殖，因此治疗过程中亟需精确、个性化的给药方法。我们很高兴能够通过生物模拟技术来确定最佳的治疗策略，该技术主要是利用计算机模拟试验来指导虚拟和实际患者的精确给药。”

这种全新的生物模拟平台利用去识别化的MSK临床数据，最初旨在解决多发性骨髓瘤患者CAR-T细胞疗法的最佳剂量和给药方案中的关键问题。Certara同时还希望能够扩展CAR-T生物模拟平台的应用范围，以此评估联合疗法并增强新一代CAR-T细胞疗法的制造学习过程。

“尽管目前获批用于治疗多发性骨髓瘤的CAR-T产品具有一定的疗效，但复发情况较为常见，因此我们需要继续努力对这些治疗方法进行优化，”MSK医学肿瘤专家、项目协调人之一Sham Mailankody博士说道，“我们希望这一努力能够为提高这些治疗的效果提供实质性的意见，包括确定反应持久性的相关因素并了解联合策略方面的未来发展方向。”

MSK创新中心通过本项目将创新型数字化公司与MSK的研究人员、临床医师和数字化健康专家等资源进行协调整合，旨在能够有效建立创新协作，以期对癌症的治疗与控制带来实质性的影响。

关于Certara

运用专有生物模拟软件、技术及服务加速药物上市，为传统新药发现和开发带来变革。Certara的客户遍布62个国家/地区，涵盖2000多家生物制药公司、学术机构以及监管机构。