Certara宣布与行业领先的癌症中心合作推进CAR-T细胞疗法

Certara和纪念斯隆-凯特琳癌症中心 (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) 合作开发CAR-T细胞疗法的生物模拟平台

July 29, 2022 06:22 ET | Source: Certara USA, Inc. Certara USA, Inc.

Princeton, New Jersey, UNITED STATES