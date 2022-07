Gildan publie son 18ᵉ rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

English French

MONTRÉAL, 29 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) est ravie d’annoncer qu’elle a publié son 18e rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui décrit les engagements et les résultats de la société en matière de facteurs ESG et fournit d’autres détails sur la stratégie ESG de prochaine génération de Gildan et ses cibles futures.



L’année 2021 a été caractérisée par la pandémie de COVID-19, des perturbations au niveau de la chaîne d’approvisionnement, des pénuries de main-d’œuvre et de l’incertitude géopolitique et climatique. Malgré ces défis mondiaux, Gildan a continué à jouer un rôle de chef de file dans la fabrication responsable de vêtements et a terminé l’année avec un solide rendement ESG, en plus d’avoir progressé quant à ses initiatives stratégiques.

« Nous sommes heureux du travail que nous avons accompli pour continuer de jouer un rôle dans l’amélioration du niveau de vie des personnes qui fabriquent nos vêtements, la protection de l’environnement, l’autonomisation de nos collectivités et l’accroissement de la durabilité de nos produits », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Notre modèle d’affaires à intégration verticale continue d’être la force motrice de nos pratiques exemplaires en matière d’ESG et nous permet de nous assurer que nos produits sont fabriqués dans le respect tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. »

Le rapport est disponible ici et les points saillants sont présentés ci-dessous :

Facteurs environnementaux :

En 2021, Gildan a continué d’investir dans des systèmes, des technologies et des initiatives visant à réduire son empreinte carbone et à améliorer l’efficacité de sa consommation d’eau. La société a ainsi établi des bases solides pour atteindre ses objectifs environnementaux futurs et le niveau de décarbonisation requis pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Au début 2022, Gildan a signé la lettre d’engagement de l’initiative Science Based Targets (SBTi).

Voici les principaux points saillants en matière de facteurs environnementaux de 2021 :

39 % de l’énergie consommée par Gildan provenait de sources renouvelables;

Réduction de 18 % de l’intensité de la consommation d’eau par rapport à 2018;

Diminution de l’intensité totale des déchets de 15 % par rapport à 2018;

Réduction de 68 % des rognures par rapport à 2020.

Facteurs sociaux :

Gildan, accorde une grande importance au fait d’être un fabricant éthique qui respecte les droits de la personne, la santé et la sécurité, la diversité, l’équité et l’inclusion, et les collectivités. En 2021, la société a continué de mettre l’accent sur l’équité, l’inclusion et les possibilités dans ses pratiques de travail, y compris dans l’ensemble de sa base de fournisseurs et dans le cadre son travail d’engagement communautaire.

Voici les principaux faits saillants en matière de facteurs sociaux de 2021 :

15,1 millions de dollars en avantages sociaux pour les employés;

98 % des employés de Gildan sont représentés par des comités de santé et de sécurité officiels;

78 % des répondants au Sondage 2021 sur l’engagement des employés de Gildan considèrent que la société est un milieu de travail inclusif;

Augmentation constante de la représentation féminine de 2 % par trimestre au niveau de la haute direction ;

Dons de 2,1 millions de dollars à des partenaires communautaires;

850 millions de dollars en dépenses totales pour des matériaux et des services auprès de fournisseurs locaux.

Facteurs de gouvernance :

Dans le cadre de son engagement de longue date visant à mener ses activités de façon transparente et intègre, Gildan publie ses rapports ESG conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI), soit : Comprehensive option depuis 2008 et les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en matière de vêtements, d’accessoires et de chaussures depuis 2020. La société prévoit également publier son premier rapport indépendant du Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) en 2022 et prévoit être entièrement alignée sur les recommandations du TCFD d’ici 2025. De plus, en 2022, la société a intégré des conditions liées au développement durable dans sa facilité de crédit et a lié une portion de la rémunération du chef de la direction et de la haute direction à l’atteinte des objectifs ESG.

Voici les principaux points saillants en matière de gouvernance en 2021 :

9 des 10 membres du conseil d’administration de Gildan étaient indépendants;

2 des 3 comités du Conseil d’administration de Gildan étaient présidés par des femmes;

La politique de diversité du conseil d’administration a été mise à jour pour refléter une définition plus large de la diversité et la société s’est donné pour objectif d’atteindre au moins 30 % de représentation féminine au sein du conseil d’administration d’ici ou avant la prochaine rencontre des actionnaires;

Embauche d’un cabinet de services-conseils indépendant pour examiner les processus et la structure du Conseil d’administration, la composition et la planification de la relève, ainsi que la surveillance en matière d’ESG.

Reconnaissances :

En 2021, Gildan a été reconnue par les organismes suivants :

Nommée l’une des 100 sociétés les plus durables au monde par Corporate Knights;

Incluse dans l’indice de développement durable Dow Jones pour une neuvième année consécutive;

Nommée l’une des 100 meilleures sociétés en matière d’ESG en 2021 par le Investor Business Daily;

A reçu la note « B » du Carbon Disclosure Project (CDP) pour ce qui est des changements climatiques et de la sécurité hydrique;

Classée au 6e rang parmi les 250 marques mondiales figurant au Fashion Transparency Index en 2021.



