BOLLORE : Résultats du premier semestre 2022

Résultats du premier semestre 2022 Le 29 juillet 2022





Bons résultats de l’essentiel des activités





Chiffre d’affaires : 11 518 millions d’euros, + 24 % à périmètre et change constants.

Résultat opérationnel ajusté (EBITA(1) (2)) : 1 010 millions d'euros, +46 % à périmètre et change constants, porté par les bonnes performances des secteurs Transport et Logistique

(560 millions d’euros, +61 %) et Communication (529 millions d’euros, +24 %).

Résultat net : 947 millions d’euros , +45 %, intégrant la plus-value de cession sur l’apport de la participation dans Banijay Holdings Group à FL Entertainment (526 millions d’euros). Il comprenait la contribution d’UMG pour 398 millions d’euros au premier semestre 2021. Résultat net part du Groupe : 562 milli on s d’euros , +156 % .

Endettement net : 4 360 millions d'euros, en augmentation de 933 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021, représentant un gearing de 13 %. Liquidité du Groupe :

5,4 milliards d’euros de lignes confirmées au 30 juin 2022, dont 2,6 milliards d’euros au niveau de Bolloré.

Acompte sur dividende : 0,02 euro par action (59 millions d'euros) payable en espèce le

1er septembre 2022.





Résultat s du premier semestre 20 2 2

Le Conseil d’administration de Bolloré, réuni le 29 juillet 2022, a arrêté les comptes du premier semestre 2022.

Le chiffre d’affaires s’élève à 11 518 millions d’euros en hausse de +24 % à périmètre et taux de change

constants :

Transport et logistique : 4 819 millions d’euros, en hausse de 44 % :



Bolloré Logistics : +60 %, porté par la hausse des taux de fret et des volumes dans l’aérien en commission de transport ;



Bolloré Africa Logistics : +13 % grâce à la poursuite de la reprise des activités logistiques en Afrique ;



Logistique pétrolière : 1 619 millions d’euros, +41 %, principalement grâce à la forte hausse des cours des produits pétroliers liée au contexte international ;





Communication : 4 870 millions d’euros, +5 %, attribuable principalement au fort rebond d’Havas (+11,8 %) et à la progression de Groupe Canal+ (+2,2 %) ;





Stockage d’électricité et systèmes : 205 millions d’euros, +21 %, à la fois grâce à la croissance des activités de Systèmes (terminaux spécialisés et Polyconseil) et des activités en Bretagne (films plastiques et bus).





En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse de +29 %, compte tenu de +173 millions d’euros de variations de périmètre (dont principalement l’acquisition de Prisma Media en mai 2021) et de +163 millions d’euros d’effets de change (en raison de la dépréciation globale de l’euro, notamment par rapport au dollar).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (3)) s’établit à 1 010 millions d’euros, en hausse +46 % à périmètre et taux de change constants :

Transport et logistique : 483 millions d’euros, +49 %, compte tenu de la forte progression de la commission de transport et, en Afrique, de la bonne marche des terminaux portuaires et de la reprise de la logistique ;





Logistique pétrolière : 76 millions d’euros, +226 %, bénéficiant de la forte hausse des cours des produits

pétroliers ;





pétroliers ; Communication : 529 millions d’euros ( 4 ) , +24 %, porté par les bonnes performances d’Havas et de Groupe Canal+ ;





, +24 %, porté par les bonnes performances d’Havas et de Groupe Canal+ ; Stockage d’électricité et systèmes : -60 millions d’euros, en dégradation de -10 millions d’euros en données brutes par rapport au 1er semestre 2021, compte tenu notamment de la forte hausse des coûts (résines, électricité) et du recul d’activité dans les batteries.





Le résultat financier s’établit à 491 millions d’euros contre -23 millions d’euros au premier semestre 2021. Il intègre 526 millions d’euros de plus-value sur Banijay Holdings Group à la suite de l’échange par Vivendi de sa participation de 32,9 % dans Banijay contre 19,9 % dans FL Entertainment, cotée depuis le 1er juillet 2022.



Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -210 millions d’euros contre

-24 millions d’euros au premier semestre 2021. Il intègre principalement -235 millions d’euros de quote-part de résultat net de Telecom Italia.

Après prise en compte de -230 millions d’euros d’impôts (contre -197 millions d’euros au premier semestre 2021),

le résultat net consolidé s’établit à 947 millions d’euros, contre 651 millions d’euros au premier semestre 2021.



Le résultat net part du Groupe ressort à 562 millions d’euros contre 219 millions d’euros au premier semestre 2021.

Les capitaux propres s’établissent à 33 406 millions d’euros, contre 34 418 millions d’euros au 31 décembre 2021, compte tenu de la baisse des cours de bourse sur les titres (-1,5 milliard d’euros).

L’endettement net s’élève à 4 360 millions d’euros contre 3 428 millions d’euros au 31 décembre 2021, prenant en compte :

L’augmentation de l’endettement de Vivendi (+1,1 milliard d’euros) en lien avec l’acquisition de 12 % de Lagardère et du retour aux actionnaires (rachats d’actions et dividendes).

La poursuite de la réduction de l’endettement de Bolloré hors Vivendi (-191 millions d’euros).

Compte tenu de ces éléments, le gearing s’établit à 13 % contre 10 % fin 2021.

A fin juin 2022, le Groupe dispose de 5,4 milliards d’euros de lignes confirmées, dont 2,6 milliards d’euros au niveau de Bolloré.



Structure du Groupe



Accord avec le Groupe MSC pour la cession de Bolloré Africa Logistics Au terme des négociations exclusives annoncées le 20 décembre 2021 et suite aux avis favorables émis par chacune des instances représentatives du personnel consultées, le Groupe Bolloré a signé le

31 mars 2022 le contrat prévoyant la cession au Groupe MSC de 100 % de Bolloré Africa Logistics regroupant l’ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, sur la base d’une valeur d’entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d’euros.



La réalisation de cette cession, conditionnée à l’obtention d’autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence compétentes ainsi qu’à l’accord de certaines des contreparties de Bolloré Africa Logistics, interviendrait d’ici la fin du premier trimestre 2023.





Offre publique d’achat de Vivendi sur Lagardère Dans le cadre de l’offre publique d’achat (OPA) amicale, Vivendi a acquis 17,25 millions d’actions Lagardère (12,22 % du capital) pour 433 millions d’euros. A la clôture de l’offre, Vivendi détenait

80,9 millions d’actions Lagardère, 57,35 % du capital et 48,03 % des droits de vote théoriques (5) de Lagardère. Toutefois, dans l’attente de l’autorisation de la prise de contrôle de Lagardère par les autorités de concurrence, Vivendi ne dispose que de 22,78 % des droits de vote (5).



Par ailleurs, 31,2 millions d’actions ont été présentées à la branche subsidiaire de l’OPA (22,10 % du capital), consistant en des droits de cession exerçables au prix de 24,10 € jusqu’au 15 décembre 2023, soit un montant pouvant atteindre 752 millions d’euros.





Achats d’actions Au cours du 1er semestre 2022, Compagnie de l’Odet a acquis 60,3 millions d’actions Bolloré (2 % du capital) pour un montant de 283 millions d’euros et Bolloré, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, a acquis 1,5 million de ses propres actions pour un montant de 6,4 millions d’euros en juillet 2022.







Acompte sur dividende : 0,0 2 euro par action





Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d’un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l’an dernier, payable uniquement en espèces.

Le détachement de l'acompte interviendra le 30 août 2022 et le paiement le 1er septembre 2022.









Chiffres clés consolidés de Bolloré









(en millions d’euros) 1er semestre 2022 1er semestre 2021 * Variation 2021-2022 Chiffre d'affaires 11 518 8 959 29% EBITDA (1) 1 393 896 55% Amortissements et provisions (383) (324) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1) (2)) 1 010 572 77% Amortissements issus des PPA (1) (114) (74) Résultat opérationnel 896 498 80% dont mises en équivalence opérationnelles 161 30 Résultat financier 491 (23) Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non-opérationnelles (210) (24) Impôts (230) (197) Résultat net des activités destinées à la vente - 398 Résultat net 947 651 45% Résultat net part du Groupe 562 219 156% Minoritaires 385 432 30 juin 2022 31 décembre 2021 Variation 2021-2022 Capitaux propres 33 406 34 418 (1 012) dont part du groupe 18 694 19 479 (785) Endettement net 4 360 3 428 933 Gearing (3) 13% 10%

* A compter du 23 septembre 2021, UMG a été mis en équivalence opérationnelle. Pour assurer la comparabilité et conformément à

IFRS 5, UMG est reclassé en activité abandonnée sur le premier semestre 2021.

(1) Voir glossaire

(2) Dont au premier semestre 2022, les contributions d’UMG (66 millions d’euros) et de Lagardère (-20 millions d’euros) mises en équivalence opérationnelle chez Vivendi, et 117 millions d’euros de contribution d’UMG mis en équivalence opérationnelle chez Bolloré, contre zéro en 2021

(3) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres







Évolution du chiffre d’affaires par activité au 1er semestre









(en millions d’euros) 1er semestre 1er semestre Croissance Croissance 2022 2021 * publiée organique Transport et Logistique 4 819 3 223 50% 44% Logistique Pétrolière 1 619 1 165 39% 41% Communication 4 870 4 392 11% 5% Stockage d'Electricité et Systèmes 205 174 18% 21% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 5 5 (9%) (9%) Total 11 518 8 959 29% 24%





Évolution du chiffre d’affaires par trimestre









(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 2022 2021 organique 2021 publié* 2022 2021 organique 2021

Publié* Transport et Logistique 2 361 1 609 1 555 2 458 1 737 1 668 Logistique Pétrolière 848 559 565 772 592 600 Communication 2 376 2 202 2 094 2 494 2 421 2 298 Stockage d'Electricité et Systèmes 112 77 80 94 93 94 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 2 2 2 3 3 3 Total 5 698 4 449 4 296 5 820 4 845 4 662

* A compter du 23 septembre 2021, UMG a été mis en équivalence opérationnelle. Pour assurer la comparabilité et conformément à

IFRS 5, UMG est reclassé en activité abandonnée sur le premier semestre 2021.

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)









(en millions d’euros) 1er semestre 2022 1er semestre 2021* Croissance publiée Croissance

organique Bolloré Transport & Logistics 560 335 67% 61% Transport et Logistique (1) 483 312 55% 49% Logistique Pétrolière 76 23 230% 226% Communication 529 313 69% 24% Vivendi (2) 412 313 32% 28% UMG (Mis en équivalence opérationnelle Bolloré 18%) 117 - Stockage d'Electricité et Systèmes (60) (50) (21%) (12%) Autres (Actifs Agricoles, Holdings) (1) (19) (28) 32% 33% EBITA Groupe Bolloré 1 010 572 77% 46%

* A compter du 23 septembre 2021, UMG a été mis en équivalence opérationnelle. Pour assurer la comparabilité et conformément à

IFRS 5, UMG est reclassé en activité abandonnée sur le premier semestre 2021.

(1) Avant redevances de marque Bolloré

(2) Dont au premier semestre 2022, les contributions d’UMG (66 millions d’euros) et de Lagardère (-20 millions d’euros) mises en équivalence opérationnelle chez Vivendi.

La présentation détaillée des résultats est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriel 2022 ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Comparabilité des comptes

Indicateurs de performance





Au 30 juin 2022, le Groupe Bolloré n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux de 2021.

Évolution du périmètre de consolidation



Prisma Media est consolidé par Vivendi depuis le 1 er juin 2021.



Lagardère est mis en équivalence depuis le 1 er juillet 2021. UMG est mis en équivalence depuis le 23 septembre 2021.





Évolution des principales devises





Taux Moyen S1 2022 S1 2021 Variation USD 1,09 1,20 (9%) GBP 0,84 0,87 (3%) PLN 4,63 4,54 2% JPY 134,22 129,80 3% CNY 7,08 7,79 (9%) ZAR 16,83 17,52 (4%)









Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Bolloré considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

