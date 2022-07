PCAS : CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 JUIN 2022

English French

Ecully, le 29 juillet 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 JUIN 2022

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2022.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 109,8 M€ au 30 juin 2022, en hausse de 3,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+1,4% à taux de change constant).

en millions d'euros 2022 2021 Evolution

en % 2022 A taux de change constant Evolution en % Chiffre d'affaires au 30 juin 109,8 106,3 3,3% 107,8 1,4% Synthèse Pharmaceutique 67,4 72,4 -6,8% 66,5 -8,2% Chimie Fine de Spécialités 42,4 33,9 24,9% 41,3 21,8%

Synthèse Pharmaceutique

L’activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 67,4 M€, en retrait de 6,8% par rapport à 2021 (en diminution de 8,2% à taux de change constant). Le chiffre d’affaires est en revanche en croissance sur le deuxième trimestre, porté notamment par les premières productions commerciales d’Estetrol pour la société Mithra sur la nouvelle unité de Villeneuve-la-Garenne, avec la finalisation des lots de validation. La demande reste également soutenue sur les sites de Turku et d’Aramon, et l’activité bénéficie des initiatives de hausses de prix lancées fin 2021 et au deuxième trimestre 2022 afin de protéger les marges dans un contexte inflationniste. En revanche, l’activité sur la R&D et les intermédiaires demeure en deçà de 2021.

Chimie Fine de Spécialités

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 42,4 M€, en augmentation de 24,9% par rapport à 2021 (+21,8% à taux de change constant). Une très forte demande sur l’Electronique et la Cosmétique, ainsi qu’une bonne tendance sur les Lubrifiants et la Chimie Fine, expliquent en grande partie cette augmentation significative du chiffre d’affaires sur le premier semestre. L’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie a pu être répercutée en aval et a ainsi contribué également à la croissance du chiffre d’affaires. La bonne dynamique sur les projets se poursuit, avec de nombreuses industrialisations réalisées sur le début de l’année.

Perspectives

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2022 restera très déficitaire, affecté par un niveau d’activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes. Par ailleurs, les comptes semestriels 2022 intègreront une charge de 14,5 millions d’euros correspondant à une dépréciation des écarts d’acquisition du Groupe, conséquence immédiate d’une augmentation du taux d’actualisation utilisé pour la détermination des flux de trésorerie opérationnels futurs dans le cadre des tests d’impairement.

L’ensemble des équipes du Groupe PCAS, avec le support de son actionnaire majoritaire Seqens pour le financement de ses activités et de son développement, demeurent toutefois pleinement mobilisées pour une amélioration des résultats en 2022 et un retour à des résultats positifs en 2023, aidé en cela par une croissance progressive des volumes d’Estetrol pour Mithra.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Résultats du 1er semestre 2022, le 8 septembre 2022

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 12% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 187,0 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

