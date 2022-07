McPhy Energy : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre McPhy Energy et NATIXIS ODDO BHF

Grenoble, le 29 juillet 2022 - 17h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), présente aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidé confié à la société de bourse NATIXIS ODDO BHF.

Au titre du contrat de liquidité confié par McPhy ENERGY à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2022 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Nombre d’actions : 92 511

Solde en espèces : 396 099,47 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

Nombre d’actions : 4 343

Solde en espèces : 2 500 000 €

Sur la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 ont été exécutées :

ACHAT 475 837 titres 8 248 469,12 € 2172 transactions VENTE 441 748 titres 7 676 916,65 € 2229 transactions

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu









