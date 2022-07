Converge Technology Solutions Corp. complète l'acquisition de Gesellschaft für digitale Bildung (« GfdB »), Institut für responsibildung (« IfmB ») et DEQSTER

TORONTO (Ontario) et GATINEAU (Québec), 29 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer la conclusion de l'accord définitif annoncé précédemment en vue d'acquérir les entreprises allemandes Gesellschaft für digitale Bildung (« GfdB »), Institut für convenance Bildung (« IfmB ») et DEQSTER. Converge a annoncé avoir conclu l'accord définitif le 15 juin 2022.



Établies en Allemagne, GfdB, IfmB et DEQSTER sont des entreprises spécialisées dans le marché de l'éducation qui permettent aux écoles et aux universités de mettre en œuvre leur avenir numérique. GfdB et IfmB, des fournisseurs de services informatiques complets dédiés au domaine de l'éducation, proposent tout, du matériel aux logiciels en passant par des formations avancées et des services techniques et de conseil complets. DEQSTER se spécialise dans la mise au point et la production d'équipements pour l'apprentissage et le travail numériques, et dispose d'un large portefeuille d'étuis pour tablettes, de manchons de protection, de crayons numériques, etc.

GfdB, IfmB et DEQSTER rejoignent le portefeuille de sociétés annoncé par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille de sociétés de Converge comprend également Corus Group, LLC, Northern Micro Inc., 10084182 Canada Inc. opérant sous le nom de Becker-Carroll, Key Information Systems Inc., BlueChip Tek Inc., Lighthouse Computer Systems Inc., Software Information Systems LLC., Nordisk Systems Inc., Essex Technology Group Inc., Datatrend Technologies Inc., VSS LLC, Solutions PCD Inc., Unique Digital, Inc., Workgroup Connections, Inc., Vivvo Application Studios LTD., Vicom Computer Services Inc., CarpeDatum LLC, Accudata Systems Inc., Dasher Technologies Inc., ExactlyIT Inc., REDNET GmbH, Vicom Infinity Inc., Infinity Systems Software Inc., LPA Software Solutions LLC, OPIN Digital Inc, Paragon Development Systems Inc., Visucom GmbH, 1CRM Systems Corp., Interdynamix Systems et Creative Breakthroughs Inc., et PC Specialists, Inc. faisant affaire sous le nom de Technology Integration Group et Notarius.

À propos de GfdB

Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB, c.-à-d., Société pour l'éducation numérique) accompagne les écoles et les établissements d'enseignement de toute l'Allemagne sur leur chemin vers l'avenir numérique. Cette entreprise se positionne comme un partenaire de processus qui identifie des solutions numériques individuelles. Fournisseur de solutions numériques complètes, GfdB constitue un guichet unique qui offre de tout, du matériel et des logiciels adéquats aux formations de pointe, en passant par des services techniques et de conseil complets. Avec plus de 20 partenaires du secteur numérique, GfdB crée de nouvelles méthodes de numérisation – pour les classes numériques modernes qui inspirent les enseignants et motivent les étudiants. Pour tout complément d'information sur Gesellschaft für digitale Bildung, rendez-vous sur www.gfdb.de.

À propos de IfmB

Institut für sanitaire Bildung GmbH (IfmB, c.-à-d., Institut pour l'éducation moderne) a été fondé à Tutzing en 2020 et collabore avec des établissements d'enseignement tels que des écoles et des universités sur la voie de la numérisation. Les activités d'IfmB comprennent la mise au point d'idées et la mise en œuvre de concepts numériques pour le secteur de l'éducation. En tant que fournisseur de solutions informatiques complètes, IfmB offre du matériel et des logiciels ainsi que des services complets de numérisation pour les écoles et les établissements d'enseignement. IfmB propose à ses clients une approche à 360 degrés et conçoit des solutions numériques personnalisées et contemporaines axées sur la durabilité et l'innovation. Pour plus d'informations sur IfmB, rendez-vous sur www.ifmb.de.

À propos de DEQSTER

Fondée en 2021, la société basée à Hambourg développe et produit des équipements pour l'apprentissage et le travail numériques. Son portefeuille comprend des étuis pour tablettes, des manchons de protection, un crayon numérique, des câbles de chargement, des chargeurs et des adaptateurs. Tous les produits DEQSTER sont spécialement conçus pour être utilisés dans les écoles et les établissements d'enseignement. Cet équipement de haute qualité répond parfaitement aux exigences des étudiants et des enseignants en matière d'accessoires numériques. DEQSTER se voit comme un spécialiste des accessoires qui soutient l'approche holistique de l'éducation numérique de manière optimale avec ses produits. Les solutions de produits sont distribuées dans tout le pays via un vaste réseau de partenaires de vente au détail. Pour tout complément d'information sur DEQSTER, rendez-vous sur www.deqster.de.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, d'infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.