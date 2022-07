Mohawk Industries reporta resultados del segundo trimestre

CALHOUN, Georgia, July 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del segundo trimestre de 2022 de $280 millones y utilidades diluidas por acción (EPS) de $4.40. Las utilidades netas ajustadas fueron de $281 millones, y la EPS fue $4.41, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas del segundo trimestre de 2022 fueron de $3.2 mil millones, un aumento de 6.7%, según lo reportado, y 11,1% sobre una base constante. Para el segundo trimestre de 2021, las ventas netas fueron $3.0 mil millones, las utilidades netas fueron $336 millones y la EPS fue $4.82. Las utilidades netas ajustadas fueron de $310 millones, y la EPS fue $4.45, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.

Para el semestre finalizado el 2 de julio de 2021, las utilidades netas y la EPS fueron de $526 millones y $8.17, respectivamente. Las utilidades netas excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros fueron de $527 millones y la EPS fue $8.18. Para el período del semestre de 2022, las ventas netas fueron de $6.2 mil millones, un aumento del 9.7%, en comparación con el año anterior, según lo reportado, o un 14.0% sobre una base constante. Para el período del semestre finalizado el 3 de julio de 2021, las ventas netas fueron de aproximadamente $5.6 mil millones, las utilidades netas fueron de $573 millones y la EPS fue de $8.18; excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos, las utilidades netas y la EPS fueron $556 millones y $7.94, respectivamente.

En un comentario sobre el rendimiento del segundo trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó, “Durante el trimestre, las ventas aumentaron en todos nuestros segmentos, con resultados de primera línea que se beneficiaron de aumentos de precios, mezcla de productos mejorada, mejoras en el comercio y contribuciones de nuestras pequeñas adquisiciones. Mientras avanza el trimestre, el ambiente económico mundial se volvió cada vez más desafiante y nuestra organización implementó acciones adicionales para apoyar nuestro rendimiento. Nuestro ingreso operativo para el trimestre estuvo alineado con nuestras expectativas, incluso cuando la inflación de materiales, energía y transporte continuó en viento contrario significativo y nuestros resultados traducidos fueron afectados por el fortalecimiento del dólar estadounidense.

“En los últimos 18 meses, todos nuestros negocios enfrentaron una inflación extraordinaria, e instituimos varios aumentos de precios para atravesar estos costos más altos. Además estamos tomando numerosas medidas operativas, incluyendo controles de costos, mejoras de productividad, mezclas y mejoras logísticas. En todos nuestros mercados, la inflación está causando cambios en el gasto discrecional del consumidor. Las ventas de viviendas en Estados Unidos fueron afectadas más que en nuestros otros mercados, puesto que las tasas hipotecarias aumentaron más rápido. A diferencia de los ciclos económicos anteriores, la demanda de vivienda supera la oferta disponible y las ejecuciones hipotecarias no son un inconveniente. En Europa, las tasas de interés no aumentaron tanto como en Estados Unidos, aunque los gastos discrecionales del consumidor están siendo corroídos por la energía y otros tipos de inflación, lo que está afectando la demanda. En la mayoría de nuestras regiones, las inversiones en nueva construcción y remodelación comercial permanecen sólidas. Tanto los proyectos comerciales que fueron diferidos debido a la pandemia, así como los nuevos proyectos están comenzando con mayores números mientras que el sector continúa fortaleciéndose.

"A medida que navegamos por la dinámica del mercado a corto plazo, el fuerte balance financiero de Mohawk ofrece muchas opciones para inversiones, incluida expansión interna, adquisiciones y recompra de acciones. Durante el segundo trimestre, anunciamos aproximadamente $ 440 millones en nuevas adquisiciones, siendo la más grande el acuerdo de adquisición de Vitromex, un fabricante de cerámica líder en México. A principios de julio, concluimos la adquisición de Foss Floors, un fabricante líder de pisos punzonados en EE. UU. En Europa, estamos logrando un excelente progreso n la integración de nuestras adquisiciones de aislamiento y paneles para 2021, que están contribuyendo a nuestros resultados como lo anticipado. Nuestros proyectos de expansión continúan dentro de lo programado, incluyendo laminado, LVT, mostradores de cuarzo y losas de porcelana europea de alta calidad, todo lo que nos ayudará a satisfacer la demanda actual y futura.

En el segundo trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Global Ceramic fueron de $1.2 mil millones, un aumento de 11.5%, según lo reportado, y 14,6% sobre una base constante. El margen operativo del segmento fue de 13.3% como resultado de mejoras de precios y mezcla y productividad, compensado por la inflación. Las ventas de constructores se mantuvieron fuertes en la mayoría de nuestros mercados, y un mayor número de proyectos de renovaciones comerciales y nuevos proyectos también fueron iniciados. La mayoría de nuestras regiones geográficas experimentaron algo de lentitud en la actividad residencial, debido a que la inflación y las tasas de interés más altas afectaron las inversiones de remodelación. Mientras los precios de energía y materia prima aumentan en nuestros segmentos de cerámica, continuamos implementando nuevas medidas de precios. En Estados Unidos, nuestro negocio de cerámica expandió sus ingresos operativos al nivel más alto en cuatro años, con una mezcla y márgenes mejorados por mejores ventas comerciales. Nuestro negocio de mostradores en Estados Unidos aumenta en cuarzo, piedra y porcelana; y, para satisfacer la creciente demanda, estamos adquiriendo productos y expandiendo nuestra producción de mostradores de cuarzo. Nuestro negocio de cerámica europeo mejoró de forma secuencial, con ventas más altas y mezcla mejorada. Aunque las medidas de fijación de precios mejoraron nuestros márgenes, no compensaron totalmente la inflación en relación con el año anterior. En el futuro, nuestros volúmenes y márgenes estarán bajo mayor presión, pues nuestros costos de gas serán más altos. Nuestros otros mercados internacionales de cerámica tuvieron un buen rendimiento, con un crecimiento de las ventas impulsado principalmente por los precios y la mezcla, con el segmento comercial superando al residencial.

Para el trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Flooring Rest of World fueron de $0.9 mil millones, un aumento de 7.4%, según lo reportado o 18,8% sobre una base constante. El margen operativo del segmento fue de 13.9% como resultado de una mayor inflación y volúmenes más bajos, compensado por mejoras favorables de precios y mezcla de productos. Estamos observando una desaceleración en el tráfico minorista en todo el segmento, lo que reduce el volumen de la industria en la mayoría de las categorías. Aumentamos los precios mientras la inflación continuó en alza, y anunciamos aumentos adicionales mientras los precios del gas natural y productos químicos aumentaron a finales del trimestre. El laminado, LVT y vinilo laminado siguen tendencias de demanda similares, con ventas más lentas a medida que avanzamos en el trimestre y los clientes reduciendo el inventario. En el período, nuestros costos continuaron aumentando y el suministro de materiales mejoró. Estamos tomando medidas para abordar el ambiente cambiante, incluyendo reducciones de costos, mejoras de procesos y aplazamiento de proyectos no críticos. Nuestro negocio de aislamiento continúa ofreciendo excelentes resultados, con un aumento en volumen y precio. Las ventas de productos aislantes se mantienen fuertes, ya que se benefician del aumento de las inversiones de los consumidores para reducir los costos de energía. Nuestro negocio de paneles tuvo un buen rendimiento, aunque el volumen disminuyó mientras avanzamos en el trimestre. Continuamos aumentando los precios y mejorando nuestra mezcla con productos de mayor valor. Nuestras inversiones en la producción de energía de residuos de madera benefician nuestros costos, así como al medio ambiente.

“En el trimestre, nuestras ventas netas del segmento Flooring North America fueron de $ 1.1 mil millones, un aumento de 1.7% según lo informado, y el margen operativo del segmento fue de 9.1% como resultado de una mayor inflación y volúmenes más bajos, parcialmente compensado por mejoras de precios y mezcla y productividad. El sector comercial mejoró, mientras que el mercado residencial se está suavizando. A medida que nuestros niveles de servicio aumentaron, los clientes redujeron su inventario en el canal residencial. Continuamos tomando medidas de precios para contrarrestar la inflación, aunque los volúmenes más bajos de la planta están reduciendo la absorción y aumentando los costos. Nuestras ventas de LVT continuaron en aumento, y experimentamos menos interrupciones de material, lo que promovió mejoras operativas y benefició nuestros márgenes. Nuestra nueva planta de LVT de la costa oeste comenzó los envíos a clientes, y nuestras operaciones combinadas de la costa este y oeste mejorarán nuestro servicio. Las ventas de nuestras colecciones de laminados impermeables aumentan en los canales minorista especializado y de nueva construcción, aunque los ajustes de inventario en los centros del hogar afectaron nuestras ventas. Nuestra nueva línea de fabricación de laminados continúa aumentando a niveles de producción objetivo y satisface la demanda de nuestros productos de futura generación. Mientras el sector comercial se recupera, las ventas y los márgenes de nuestros mosaicos de alfombra y LVT comerciales mejoran. Sobre la base del Architectural Billing Index, la actividad de diseño comercial se mantiene fuerte con una cartera de proyectos que respalda el aumento de las ventas en el futuro previsible. Mientras los volúmenes de alfombras residenciales disminuyeron debido a la lentitud de los mercados y reducciones de inventario, estamos alineando la capacidad con la demanda, reduciendo los gastos y anunciando aumentos de precios adicionales para contrarrestar la inflación. Nuestro segmento de alfombras se centra en los principales minoristas nacionales, y durante el trimestre todos recortaron los pedidos de manera drástica para reducir el inventario, pues sus pronósticos de ventas se debilitaron. Sin el impacto de una disminución de $ 50 millones en las compras de alfombras, las ventas del segmento habrían aumentado aproximadamente un 6,5% en comparación con el año anterior.

“A fin de adaptarnos a las condiciones actuales y mejorar nuestros resultados, estamos tomando medidas en toda la empresa para reestructurar nuestros costos. Estamos finalizando planes para racionalizar activos más antiguos y menos eficaces y optimizar procesos para reducir nuestros costos. Las acciones más significativas serán en Flooring North America, incluyendo algunos activos de fibra y reduciendo la capacidad de fabricación de alfombras. En Flooring Rest of the World, estamos consolidando los productos de aislamiento y modernizando nuestra organización. En Ceramic Europe, simplificamos nuestras organizaciones administrativas y de fabricación. Estimamos que estas iniciativas reducirán nuestros costos en $ 35 a 40 millones anuales, con un costo en efectivo estimado de $ 15 a 20 millones y un costo total estimado de $ 90 a 95 millones.

“Durante el primer semestre de 2022, obtuvimos resultados sólidos a pesar de la presión de la inflación significativa, el aumento de las tasas de interés y la inestabilidad geopolítica. En Estados Unidos, el rápido aumento de las tasas de interés está afectando las ventas de viviendas, y la inflación está generando cambios en el gasto discrecional del consumidor. La remodelación residencial está disminuyendo mientras los consumidores posponen las mejoras de sus hogares. Los canales de pisos de nuevas viviendas y multifamiliares se mantienen fuertes, y el sector comercial continúa mejorando mientras se inician proyectos nuevos y diferidos. Aunque las tasas de interés son más bajas en Europa, los precios del gas natural dramáticamente más elevados y la oferta restringida disminuyen el crecimiento económico. Dados estos factores, anticipamos una disminución de la demanda y mayor presión sobre nuestros márgenes en el futuro. Estamos tomando medidas específicas en toda la empresa para ajustarnos a estas condiciones cambiantes del mercado. Los costos de materiales y energía continúan en aumento, y en respuesta estamos implementando aumentos de precios adicionales. Presentamos productos de mayor valor y mejoramos nuestros niveles de servicio para expandir nuestras ventas. Estamos reduciendo los gastos e iniciando nuevas mejoras en el proceso. Implementaremos varios proyectos de reestructuración en toda la empresa para reducir nuestros costos. También esperamos mejoras en el suministro de materiales y transporte mientras seguimos adelante el resto del año. En Estados Unidos, anticipamos que el aumento de las tasas de interés fortalecerá el dólar y reducirá nuestros resultados traducidos. Dados estos factores, anticipamos que nuestra EPS ajustada del tercer trimestre sea de $3.33 a $3.43, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración.

“Mohawk ha atravesado con éxito ciclos económicos en muchas ocasiones anteriores. A largo plazo, el segmento de pisos aumenta a un ritmo más rápido que la economía general. Un déficit en el inventario de viviendas requiere construcción adicional significativa en la mayoría de las regiones, con una demanda de vivienda en Estados Unidos que supera la oferta en un estimado de cinco millones de unidades y más de 20 millones de viviendas entre 20 y 40 años que necesitan renovación. Nuestro negocio está bien posicionado para beneficiarse del crecimiento a largo plazo en la construcción de nuevas viviendas, remodelación residencial y proyectos comerciales. Tenemos un balance financiero sólido que respalda el crecimiento del negocio a través de inversiones internas, adquisiciones y recompra de acciones. Mejoraremos el rendimiento de nuestras adquisiciones y continuaremos en busca de oportunidades en nuevos productos y regiones geográficas. Nos mantenemos optimistas acerca del futuro de Mohawk, y las medidas que estamos tomando hoy aumentarán nuestras ventas y mejorarán nuestros resultados futuros".

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última década, Mohawk transformó su empresa de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la empresa; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; lanzamiento de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; los riesgos y la incertidumbre relacionada con la pandemia del COVID-19; y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) July 2, 2022 July 3, 2021 July 2, 2022 July 3, 2021

Net sales $ 3,153,188 2,953,833 6,168,851 5,622,859

Cost of sales 2,279,991 2,051,626 4,493,526 3,928,883

Gross profit 873,197 902,207 1,675,325 1,693,976

Selling, general and administrative expenses 505,270 497,783 986,597 972,037

Operating income 367,927 404,424 688,728 721,939

Interest expense 12,059 14,894 23,540 30,135

Other income, net (2,818 ) (11,168 ) (380 ) (13,395 )

Earnings before income taxes 358,686 400,698 665,568 705,199

Income tax expense 78,176 64,245 139,624 131,935

Net earnings including noncontrolling interests 280,510 336,453 525,944 573,264

Net earnings attributable to noncontrolling interests 79 168 184 172

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 280,431 336,285 525,760 573,092

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.41 4.84 8.20 8.21

Weighted-average common shares outstanding - basic 63,540 69,432 64,116 69,809

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.40 4.82 8.17 8.18

Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,798 69,745 64,374 70,102

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Net cash provided by operating activities $ 147,706 338,391 202,661 597,996

Less: Capital expenditures 150,571 112,703 280,041 227,439

Free cash flow $ (2,865 ) 225,688 (77,380 ) 370,557

Depreciation and amortization $ 141,569 148,466 282,984 299,681

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

July 2, 2022 July 3, 2021

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 223,986 753,677

Short-term investments 265,000 662,358

Receivables, net 2,105,809 2,017,622

Inventories 2,826,044 2,081,967

Prepaid expenses and other current assets 519,895 434,932

Total current assets 5,940,734 5,950,556

Property, plant and equipment, net 4,582,075 4,459,380

Right of use operating lease assets 404,726 383,343

Goodwill 2,536,314 2,609,174

Intangible assets, net 856,401 922,699

Deferred income taxes and other non-current assets 369,237 467,641

Total assets $ 14,689,487 14,792,793

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,498,900 958,781

Accounts payable and accrued expenses 2,316,980 2,119,154

Current operating lease liabilities 108,497 100,951

Total current liabilities 3,924,377 3,178,886

Long-term debt, less current portion 1,052,064 1,723,294

Non-current operating lease liabilities 309,261 292,101

Deferred income taxes and other long-term liabilities 796,847 824,570

Total liabilities 6,082,549 6,018,851

Total stockholders' equity 8,606,938 8,773,942

Total liabilities and stockholders' equity $ 14,689,487 14,792,793

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended

(Amounts in thousands) July 2, 2022 July 3, 2021 July 2, 2022 July 3, 2021

Net sales:

Global Ceramic $ 1,158,569 1,039,503 2,223,326 1,969,374

Flooring NA 1099,538 1,081,189 2,171,448 2,050,439

Flooring ROW 895,081 833,141 1,774,077 1,603,046

Consolidated net sales $ 3,153,188 2,953,833 6,168,851 5,622,859

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 154,269 136,435 254,607 224,239

Flooring NA 100,030 115,943 195,354 197,241

Flooring ROW 124,107 163,886 258,757 323,192

Corporate and intersegment eliminations (10,479 ) (11,840 ) (19,990 ) (22,733 )

Consolidated operating income $ 367,927 404,424 688,728 721,939

Assets:

Global Ceramic $ 5,537,075 5,206,786

Flooring NA 4345,912 3,870,309

Flooring ROW 4334,649 4,240,433

Corporate and intersegment eliminations 471,851 1,475,265