Mohawk Industries legt Ergebnisse für das zweite Quartal vor

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Georgia, July 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute für das zweite Quartal 2022 Nettoerträge in Höhe von 280 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS) von 4,40 USD bekannt. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 281 Millionen USD und der EPS auf 4,41 USD. Der Nettoumsatz betrug im zweiten Quartal 2022 3,2 Milliarden USD. Dies entspricht einem Anstieg von 6.7 % wie ausgewiesen und 11,1 % wechselkursbereinigt. Im zweiten Quartal 2021 beliefen sich der Nettoumsatz auf 3,0 Milliarden USD, der Nettoertrag auf 336 Millionen USD und der EPS auf 4,82 USD. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 310 Millionen USD und der EPS auf 4,45 USD.



In den sechs Monaten zum 2. Juli 2022 betrugen der Nettoertrag 526 Millionen USD und der EPS 8,17 USD. Der Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 527 Millionen USD und der EPS betrug 8,18 USD. Für den Sechsmonatszeitraum des Jahres 2022 betrug der Nettoumsatz 6,2 Milliarden USD, was einen Anstieg um 9.7 % gegenüber dem Vorjahr darstellt, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 14,0 %. In den sechs Monaten zum 3. Juli 2021 wurden ein Nettoumsatz von ungefähr 5,6 Milliarden USD, Nettoerträge von 573 Millionen USD und ein Gewinn je Aktie von 8,18 USD ausgewiesen. Die Nettoerträge ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten beliefen sich auf 556 Millionen USD, bei einem EPS von 7,94 USD.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO, kommentierte die Ergebnisse von Mohawk Industries im zweiten Quartal wie folgt: „Im Laufe des Quartals stiegen die Umsätze in allen unseren Segmenten, wobei unsere Umsatzergebnisse von Preiserhöhungen, einem verbesserten Produktmix, Verbesserungen im kommerziellen Bereich und Beiträgen aus unseren kleinen Akquisitionen profitierten. Im weiteren Verlauf des Quartals wurde das globale wirtschaftliche Umfeld zunehmend schwieriger, und unser Unternehmen ergriff zusätzliche Maßnahmen, um unsere Performance zu stützen. Unser Betriebsergebnis für das Quartal entsprach unseren Erwartungen, auch wenn die Inflation in den Bereichen Material, Energie und Transport für einen erheblichen Gegenwind sorgte und unsere umgerechneten Ergebnisse durch den stärkeren US-Dollar beeinträchtigt wurden.

„In den letzten 18 Monaten waren alle unsere Geschäftsbereiche mit einer außerordentlichen Inflation konfrontiert. Wir haben mehrere Preiserhöhungen vorgenommen, um diese höheren Kosten weiterzugeben. Darüber hinaus ergreifen wir zahlreiche operative Maßnahmen, darunter Kostenkontrollen, Produktivitätsverbesserungen sowie Verbesserungen in den Bereichen Sortiment und Logistik. Auf allen unseren Märkten führt die Inflation zu Veränderungen bei den Ausgaben für zyklische Konsumgüter. Die Verkäufe von Wohnimmobilien in den USA waren stärker betroffen als unsere anderen Märkte, da die Hypothekenzinsen schneller gestiegen sind. Im Gegensatz zu früheren Konjunkturzyklen übersteigt die Nachfrage nach Wohnraum das verfügbare Angebot, und Zwangsversteigerungen sind kein Thema. In Europa sind die Zinssätze nicht so stark gestiegen wie in den USA, aber die Ausgaben für zyklische Konsumgüter werden durch die steigenden Energiekosten und andere inflationäre Tendenzen geschmälert, was die Nachfrage beeinträchtigt. In den meisten unserer Regionen bleiben die Investitionen in gewerbliche Neubauten und Umbauten solide. Sowohl gewerbliche Projekte, die aufgrund der Pandemie aufgeschoben wurden, als auch neue Projekte werden in größerer Zahl in Angriff genommen, da sich der Sektor weiter erholt.

„Bei der Bewältigung der kurzfristigen Marktdynamik bietet die starke Bilanz von Mohawk viele Möglichkeiten für Investitionen, einschließlich interner Expansion, Übernahmen und Aktienrückkäufe. Während des zweiten Quartals kündigten wir neue Übernahmen im Wert von etwa 440 Millionen US-Dollar an, wobei die größte Übernahme die Vereinbarung zum Kauf von Vitromex, einem führenden Keramikhersteller in Mexiko, war. Anfang Juli schlossen wir die Übernahme von Foss Floors, einem führenden amerikanischen Hersteller von Nadelvlies-Bodenbelägen, ab. In Europa machen wir ausgezeichnete Fortschritte bei der Integration unserer 2021 erworbenen Unternehmen im Bereich Dämmung und Platten, die wie erwartet zu unseren Ergebnissen beitragen. Unsere Expansionsprojekte, darunter Laminat, LVT, Quarz-Arbeitsflächen und hochwertige europäische Porzellanfliesen, liegen weiterhin im Zeitplan und werden uns helfen, die aktuelle und zukünftige Nachfrage zu befriedigen.

„Im zweiten Quartal belief sich der Nettoumsatz unseres Segments Global Ceramic auf 1,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,5 % (wie berichtet) und 14,6 % auf konstanter Basis entspricht. Die Betriebsmarge des Segments lag bei 13,3 %, was auf Preis- und Mixverbesserungen sowie Produktivität zurückzuführen ist, die durch die Inflation ausgeglichen wurden. Der Verkauf an Bauunternehmer blieb in den meisten unserer Märkte stark und es wurde auch eine größere Anzahl von gewerblichen Renovierungs- und Neubauprojekten in Angriff genommen. In den meisten unserer Regionen hat sich die Wohnungsbautätigkeit etwas abgeschwächt, da die Inflation und die höheren Zinssätze die Renovierungsinvestitionen beeinträchtigten. Da die Energie- und Rohstoffpreise in unserem gesamten Keramikgeschäft steigen, setzen wir weiterhin neue Preismaßnahmen um. In den USA steigerten wir das Betriebsergebnis unseres Keramikgeschäfts auf den höchsten Stand seit vier Jahren, wobei der Mix und die Margen durch einen verbesserten Absatz im gewerblichen Bereich verbessert wurden. Unser US-Geschäft mit Arbeitsflächen aus Quarz, Stein und Porzellan wächst. Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, beschaffen wir Produkte und bauen unsere Produktion von Quarzarbeitsflächen aus. Unser europäisches Keramikgeschäft verbesserte sich Schritt für Schritt mit höheren Umsätzen und einem verbesserten Mix. Obwohl die Preismaßnahmen unsere Margen verbesserten, konnten sie die Inflation gegenüber dem Vorjahr nicht vollständig ausgleichen. In Zukunft werden unsere Mengen und Margen stärker unter Druck geraten, da sich unsere Gaskosten erhöhen werden. Unsere anderen internationalen Keramikmärkte haben sich gut entwickelt, wobei das Umsatzwachstum in erster Linie auf die Preisgestaltung und den Produktmix zurückzuführen ist, wobei der gewerbliche Bereich stärker wächst als der Wohnbereich.

„Der Nettoumsatz des Segments Flooring Rest of World belief sich im Berichtsquartal auf 0,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,4 % (wie berichtet) bzw. 18,8 % auf konstanter Basis entspricht. Die Betriebsmarge des Segments betrug 13,9 %. Dies lag an der höheren Inflation und geringeren Mengen, ausgeglichen durch günstige Preisgestaltung und Verbesserungen im Produktmix. Wir beobachten eine Verlangsamung der Einzelhandelsumsätze im gesamten Segment, was in den meisten Kategorien zu einem Rückgang des Branchenvolumens führt. Wir haben die Preise erhöht, da die Inflation weiter anstieg, und weitere Erhöhungen angekündigt, da die Preise für Erdgas und Chemikalien am Ende des Quartals in die Höhe schossen. Laminat, LVT und Vinylplatten folgen ähnlichen Nachfragetrends, wobei die Umsätze im Laufe des Quartals nachließen und die Kunden ihre Lagerbestände abbauten. Während des Berichtszeitraums stiegen unsere Kosten weiter stark an, während sich das Materialangebot verbesserte. Wir ergreifen Maßnahmen, um auf das veränderte Umfeld zu reagieren, darunter Kostensenkungen, Prozessverbesserungen und die Verschiebung nicht kritischer Projekte. Unser Dämmstoffgeschäft sorgt weiterhin für exzellente Ergebnisse und weist, sowohl was Mengen als auch was Preise betrifft, ein Wachstum auf. Die Verkäufe von Dämmstoffprodukten bleiben stark, da sie von den zunehmenden Investitionen der Verbraucher zur Senkung der Energiekosten profitieren. Unser Geschäft für Platten entwickelte sich gut, auch wenn das Volumen im Laufe des Quartals abnahm. Wir erhöhen die Preise weiter und verbessern unseren Mix mit höherwertigen Produkten. Unsere Investitionen in die Energieerzeugung aus Holzabfällen kommen sowohl unseren Kosten als auch der Umwelt zugute.

„Im Quartal betrug der Nettoumsatz des Segments Flooring North America 1,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,7 % entspricht, und die Betriebsmarge des Segments lag bei 9,1 %. Dies war auf die gestiegene Inflation und geringere Mengen zurückzuführen, was teilweise durch Verbesserungen in der Preisgestaltung und beim Produktmix sowie durch höhere Produktivität ausgeglichen wurde. Der gewerbliche Sektor verbesserte sich, während sich der Wohnungsmarkt abschwächte. Da unsere Lieferbereitchaft stieg, reduzierten die Kunden ihre Bestände im Wohnungsbereich. Wir führen weiterhin Preismaßnahmen durch, um der Inflation zu begegnen, obwohl die geringeren Produktionsmengen die Absorption verringern und die Kosten erhöhen. Unser LVT-Umsatz wuchs weiter. Wir hatten weniger Unterbrechungen bezüglich Materialien, was zu weiteren operativen Verbesserungen führte und unseren Margen zugutekam. Unser neues LVT-Werk an der Westküste hat mit der Auslieferung an die Kunden begonnen, und unser kombinierter Betrieb an der Ost- und Westküste wird unseren Service verbessern. Die Verkäufe unserer wasserfesten Laminatkollektionen nehmen im Fachhandel und im Neubaubereich zu, obwohl Bestandsanpassungen in den Baumärkten unsere Verkäufe beeinträchtigt haben. Unsere neue Produktionslinie für Laminate wird weiter auf das angestrebte Produktionsniveau hochgefahren und erfüllt die Nachfrage nach unseren Produkten der nächsten Generation. Da sich der gewerbliche Sektor erholt, verbessern sich die Umsätze und Margen unserer Teppichfliesen und gewerblichen LVT. Der Architectural Billing Index zeigt, dass die Aktivitäten im Bereich des kommerziellen Designs weiter stark bleiben und die Projektpipeline ein Umsatzwachstum für die absehbare Zukunft unterstützt. Da der Absatz von Teppichböden für den Wohnbereich aufgrund der sich abschwächenden Märkte und des Abbaus von Lagerbeständen zurückgegangen ist, passen wir unsere Kapazitäten an die Nachfrage an, senken unsere Ausgaben und kündigen zusätzliche Preiserhöhungen an, um der Inflation entgegenzuwirken. Unser Teppichgeschäft konzentriert sich auf große nationale Einzelhändler, die während des Quartals alle ihre Bestellungen drastisch reduzierten, um ihre Lagerbestände zu verringern, da sich ihre Umsatzprognosen verschlechterten. Ohne die Auswirkungen eines Rückgangs der Teppichkäufe um 50 Millionen USD wäre der Umsatz des Segments gegenüber dem Vorjahr um etwa 6,5 % gestiegen.

„Um uns an die aktuellen Bedingungen anzupassen und unsere Ergebnisse zu verbessern, ergreifen wir unternehmensweit Maßnahmen zur Umstrukturierung unserer Kosten. Wir arbeiten an Plänen zur Rationalisierung älterer, weniger effizienter Anlagen und zur Prozessoptimierung, um unsere Kosten zu senken. Die bedeutendsten Maßnahmen betreffen Flooring North America, einschließlich einiger Faseranlagen und des Abbaus von Kapazitäten im Bereich der Teppichherstellung. Bei Flooring Rest of the World konsolidieren wir die Dämmstoffprodukte und optimieren unsere Organisation. Bei Ceramic Europe vereinfachen wir unsere Verwaltungs- und Produktionsorganisation. Wir schätzen, dass diese Initiativen unsere Kosten jährlich um 35 bis 40 Millionen US-Dollar senken werden, mit geschätzten Barmittelkosten von 15 bis 20 Millionen US-Dollar und geschätzten Gesamtkosten von 90 bis 95 Millionen US-Dollar.

„In der ersten Jahreshälfte 2022 erzielten wir trotz des Drucks durch die hohe Inflation, steigende Zinssätze und geopolitische Instabilität solide Ergebnisse. In den USA wirken sich die rasch steigenden Zinssätze auf den Verkauf von Immobilien aus und die Inflation führt zu Veränderungen bei den Ausgaben für zyklische Konsumgüter. Der Umbau von Wohngebäuden lässt nach, da die Verbraucher die Modernisierung ihrer Häuser aufschieben. Der Bereich der Fußböden für neue Eigenheime und Mehrfamilienhäuser ist nach wie vor stark, und der gewerbliche Sektor verbessert sich weiter, da neue und aufgeschobene Projekte in Angriff genommen werden. Obwohl die Zinssätze in Europa niedriger sind, verringern die drastisch gestiegenen Erdgaspreise und das eingeschränkte Angebot das Wirtschaftswachstum. Angesichts dieser Faktoren rechnen wir in der Zukunft mit einer nachlassenden Nachfrage und einem verstärkten Druck auf unsere Margen. Wir ergreifen unternehmensweit gezielte Maßnahmen, um uns an diese veränderten Marktbedingungen anzupassen. Die Material- und Energiekosten steigen weiter, und wir reagieren mit weiteren Preiserhöhungen. Wir führen höherwertigere Produkte ein und verbessern unsere Lieferfähigkeit, um unseren Umsatz zu steigern. Wir reduzieren die Ausgaben und leiten neue Prozessverbesserungen ein. Wir führen unternehmensweit mehrere Umstrukturierungsprojekte durch, um unsere Kosten zu senken. Auch beim Materialangebot und beim Transport erwarten wir im weiteren Verlauf des Jahres Verbesserungen. Wir gehen davon aus, dass in den USA steigende Zinssätze den US-Dollar stärken und unsere umgerechneten Ergebnisse verringern werden. Angesichts dieser Faktoren rechnen wir damit, dass unser bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal 3,33 USD bis 3,43 USD betragen wird, ohne etwaige Restrukturierungsaufwendungen.

„Mohawk hat schon viele Konjunkturzyklen erfolgreich bewältigt. Langfristig wächst der Bereich Bodenbeläge schneller als die Gesamtwirtschaft. Ein Defizit im Wohnungsbestand erfordert in den meisten Regionen erhebliche zusätzliche Baumaßnahmen. Die Nachfrage nach Wohnraum in den USA übersteigt das Angebot um schätzungsweise fünf Millionen Einheiten, und mehr als 20 Millionen Häuser, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, sind renovierungsbedürftig. Unser Unternehmen ist gut positioniert, um vom langfristigen Wachstum im Wohnungsneubau, im Wohnungsumbau und bei gewerblichen Projekten zu profitieren. Wir verfügen über eine starke Bilanz, die das Wachstum des Unternehmens durch interne Investitionen sowie durch Übernahmen und Aktienrückkäufe unterstützt. Wir werden die Performance der übernommenen Unternehmen verbessern und weiterhin nach Möglichkeiten in neuen Produkten und Regionen suchen. Wir bleiben optimistisch, was die Zukunft von Mohawk angeht. Die Maßnahmen, die wir heute ergreifen, werden unseren Umsatz steigern und unsere künftigen Ergebnisse verbessern.“

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt – mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland und den USA.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der „Safe Harbor“-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Rohstoffpreisen und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe der Kapitalausgaben, Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Aktivitäten, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierung, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten, die Risiken und Unsicherheiten, die mit der COVID-19-Pandemie verbunden sind, und andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

Telefonkonferenz Freitag, 29. Juli 2022, um 11:00 Uhr Eastern Time



Die Telefonnummer lautet 1-866-777-2509 für USA/Kanada und 1-412-317-5413 für internationale/lokale Anrufe.

Eine Aufzeichnung ist bis zum 26. August 2022 unter der Nummer 1-877-344-7529 für US/Ortsgespräche und unter 1-412-317-0088 für internationale/lokale Anrufe bei Eingabe des Zugangscodes 3250579 verfügbar.

Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Angaben zur verkürzten konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung Quartal zum Sechs Monate zum (Beträge in Tausend, außer bei Daten pro Aktie) 2. Juli 2022 3. Juli 2021 2. Juli 2022 3. Juli 2021 Nettoumsatz USD 3.153.188 2.953.833 6.168.851 5.622.859 Umsatzkosten 2.279.991 2.051.626 4.493.526 3.928.883 Bruttogewinn 873.197 902.207 1.675.325 1.693.976 Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten 505.270 497.783 986.597 972.037 Betriebsergebnis 367.927 404.424 688.728 721.939 Zinsaufwendungen 12.059 14.894 23.540 30.135 Sonstige Erträge, netto (2.818 ) (11.168 ) (380 ) (13.395 ) Ertrag vor Ertragsteuern 358.686 400.698 665.568 705.199 Ertragsteueraufwand 78.176 64.245 139.624 131.935 Nettoertrag einschließlich Minderheitsanteilen 280.510 336.453 525.944 573.264 Minderheitsanteilen zurechenbarer Nettoertrag 79 168 184 172 Mohawk Industries, Inc. zurechenbarer Nettoertrag USD 280.431 336.285 525.760 573.092 Mohawk Industries, Inc. zurechenbarer unverwässerter Gewinn je Aktie Mohawk Industries, Inc. zurechenbarer unverwässerter Gewinn je Aktie USD 4,41 4,84 8,20 8,21 Gewichteter Durchschnitt der umlaufenden Stammaktien – unverwässert 63.540 69.432 64.116 69.809 Mohawk Industries, Inc. zurechenbarer verwässerter Gewinn je Aktie Mohawk Industries, Inc. zurechenbarer verwässerter Gewinn je Aktie USD 4,40 4,82 8,17 8,18 Gewichteter Durchschnitt der umlaufenden Stammaktien – verwässert 63.798 69.745 64.374 70.102 Sonstige finanzielle Angaben (Beträge in Tausend) Nettoliquidität aus der Geschäftstätigkeit USD 147.706 338.391 202.661 597.996 Abzüglich: Kapitalaufwendungen 150.571 112.703 280.041 227.439 Freier Cashflow USD (2.865 ) 225.688 (77.380 ) 370.557 Abschreibungen und Amortisationen USD 141.569 148.466 282.984 299.681 Angaben zur verkürzten konsolidierten Bilanzaufstellung (Beträge in Tausend) 2. Juli 2022 3. Juli 2021 AKTIVA Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente USD 223.986 753.677 Kurzfristige Investitionen 265.000 662.358 Forderungen, netto 2.105.809 2.017.622 Vorräte 2.826.044 2.081.967 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 519.895 434.932 Summe Umlaufvermögen 5.940.734 5.950.556 Sachanlagen, netto 4.582.075 4.459.380 Nutzungsrecht an Operating-Leasing-Vermögenswerten 404.726 383.343 Goodwill 2.536.314 2.609.174 Immaterielle Vermögenswerte, netto 856.401 922.699 Latente Ertragsteuern und sonstige langfristige Vermögenswerte 369.237 467.641 Summe Aktiva USD 14.689.487 14.792.793 PASSIVA UND GESELLSCHAFTSKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen USD 1.498.900 958.781 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.316.980 2.119.154 Kurzfristige operative Leasingverbindlichkeiten 108.497 100.951 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 3.924.377 3.178.886 Langfristige Darlehen, abzüglich kurzfristiger Anteil 1.052.064 1.723.294 Langfristig operative Leasingverbindlichkeiten 309.261 292.101 Latente Ertragsteuern und sonstige langfristige Verbindlichkeiten 796.847 824.570 Summe Verbindlichkeiten 6.082.549 6.018.851 Summe des Gesellschaftskapitals 8.606.938 8.773.942 Summe Passiva und Gesellschaftskapital USD 14.689.487 14.792.793 Segmentinformationen Quartal zum Zum beendeten Sechsmonatszeitraum (Beträge in Tausend) 2. Juli 2022 3. Juli 2021 2. Juli 2022 3. Juli 2021 Nettoumsatz: Global Ceramic USD 1.158.569 1.039.503 2.223.326 1.969.374 Flooring NA 1.099.538 1.081.189 2.171.448 2.050.439 Flooring ROW 895.081 833.141 1.774.077 1.603.046 Konsolidierter Nettoumsatz USD 3.153.188 2.953.833 6.168.851 5.622.859 Operatives Ergebnis (Verlust): Global Ceramic USD 154.269 136.435 254.607 224.239 Flooring NA 100.030 115.943 195.354 197.241 Flooring ROW 124.107 163.886 258.757 323.192 Konzerninterne und segmentübergreifende Verrechnungen (10.479 ) (11.840 ) (19.990 ) (22.733 ) Konsolidiertes Betriebsergebnis USD 367.927 404.424 688.728 721.939 Vermögenswerte: Global Ceramic USD 5.537.075 5.206.786 Flooring NA 4.345.912 3.870.309 Flooring ROW 4.334.649 4.240.433 Konzerninterne und segmentübergreifende Verrechnungen 471.851 1.475.265 Konsolidierte Vermögenswerte USD 14.689.487 14.792.793