Mohawk Industries informa de los resultados del segundo trimestre

CALHOUN, Georgia, July 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy ganancias netas del segundo trimestre de 2022 de 280 millones de USD y beneficios por acción (BPA) diluidos de 4,40 USD. Los beneficios netos ajustados han ascendido a 281 millones de USD y los BPA fueron de 4,41 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas para el segundo trimestre de 2022 fueron de 3200 millones de USD, un aumento del 6,7 % según los informes y del 11,1 % de manera constante. Para el segundo trimestre de 2021, las ventas netas fueron de 3000 millones de USD, las ganancias netas fueron de 336 millones de USD, y las ganancias por acción fueron de 4,82 USD. Las ganancias netas ajustadas fueron de 310 millones de USD y los BPA de 4,45 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos.



Para el semestre que finalizó el 2 de julio de 2022, los beneficios netos y los BPA fueron de 526 millones de USD y 8,17 USD, respectivamente. Los beneficios netos, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, ascendieron a 527 millones de USD y los BPA fueron de 8,18 USD. Para el período de seis meses de 2022, las ventas netas fueron de 6200 millones de USD, un incremento del 9,7 % en comparación con el año anterior según los informes, o del 14 % de manera constante. Para el período de seis meses que finalizó el 3 de julio de 2021, las ventas netas fueron de aproximadamente 5600 millones de USD, las ganancias netas fueron de 573 millones de USD y las ganancias por acción fueron de 8,18 USD; excluyendo reestructuración, adquisición y otros cargos, los beneficios netos y los BPA fueron de 556 millones de USD y 7,94 USD, respectivamente.

Al comentar sobre el desempeño del segundo trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, declaró: “Durante el trimestre, las ventas crecieron en todos nuestros segmentos, y nuestros resultados de primera línea se beneficiaron de aumentos de precios, mezcla mejorada de productos, mejoras comerciales y en aportes de nuestras pequeñas adquisiciones. A medida que avanzaba el trimestre, el entorno económico mundial se volvió cada vez más desafiante y nuestra organización implementó acciones adicionales para respaldar nuestro desempeño. Nuestro ingreso de explotación para el trimestre estuvo en línea con nuestras expectativas, incluso cuando la inflación de materiales, energía y transporte siguió siendo un contratiempo significativo y nuestros resultados se vieron afectados por el fortalecimiento del dólar estadounidense.

“Durante los últimos 18 meses, todos nuestros negocios han enfrentado una inflación extraordinaria y hemos instituido múltiples aumentos de precios para trasladar estos costes más altos. También estamos tomando numerosas medidas operativas, incluidos controles de costes, mejoras de productividad, mejoras de combinación y logística. En todos nuestros mercados, la inflación está provocando cambios en el gasto discrecional de los consumidores. La venta de viviendas en los EE. UU. se han visto más afectadas que en otros mercados, ya que las tasas hipotecarias han aumentado más rápidamente. A diferencia de los ciclos económicos anteriores, la demanda de viviendas supera la oferta disponible y las ejecuciones hipotecarias no son un problema. En Europa, las tasas de interés no han subido tanto como en los EE. UU., aunque el gasto discrecional de los consumidores se está viendo erosionado por la energía y otra inflación, lo que está afectando la demanda. En la mayoría de nuestras regiones, las inversiones en nuevas construcciones y remodelaciones comerciales siguen siendo sólidas. Tanto los proyectos comerciales que fueron aplazados por la pandemia como los nuevos proyectos se están iniciando en mayores números a medida que el sector continúa fortaleciéndose.

“Mientras atravesamos por la dinámica del mercado a corto plazo, el sólido balance general de Mohawk ofrece muchas opciones de inversión, que incluyen la expansión interna, las adquisiciones y la recompra de acciones. Durante el segundo trimestre, anunciamos aproximadamente 440 millones de USD en nuevas adquisiciones, siendo la más grande el acuerdo para adquirir Vitromex, un fabricante de cerámica líder en México. A principios de julio, completamos la adquisición de Foss Floors, un fabricante líder de suelos perforados en EE. UU. En Europa, estamos logrando un excelente progreso en la integración de nuestras adquisiciones de aislamiento y paneles para 2021, que están contribuyendo a nuestros resultados, tal como se esperaba. Nuestros proyectos de expansión continúan según lo programado, esto incluye laminados, LVT, encimeras de cuarzo y losas de porcelanato europeo de alta gama, que nos ayudará a satisfacer la demanda actual y futura.

“En el segundo trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Cerámica Internacional (Global Ceramic) fueron de 1200 millones de USD, un aumento del 11,5 % según lo informado y del 14,6 % de manera constante. El margen de explotación del segmento fue de 13,3 % como resultado de mejoras en precios y mezcla y productividad, compensado por la inflación. Las ventas de constructores se mantuvieron sólidas en la mayoría de nuestros mercados, y también se inició un mayor número de proyectos de renovación comercial y de nueva construcción. La mayoría de nuestras geografías han experimentado cierto debilitamiento en la actividad residencial debido a que la inflación y las tasas de interés más altas afectaron las inversiones en remodelación. A medida que aumentan los precios de la energía y las materias primas en nuestros negocios de cerámica, continuamos implementando nuevas medidas de fijación de precios. En los EE. UU., nuestro negocio de cerámica expandió sus ingresos de explotación al nivel más alto en cuatro años, con mezcla y márgenes mejorados por un crecimiento en las ventas comerciales. Nuestro negocio de encimeras en EE. UU. está creciendo en cuarzo, piedra y porcelana; y, para satisfacer la creciente demanda, estamos comprando productos y ampliando nuestra producción de encimeras de cuarzo. Nuestro negocio de cerámica en Europa mejoró secuencialmente, con mayores ventas y mezcla mejorada. Si bien las acciones de fijación de precios mejoraron nuestros márgenes, no compensaron completamente la inflación en comparación con el año anterior. En el futuro, nuestros volúmenes y márgenes estarán bajo mayor presión ya que nuestros costes de gas serán más altos. Nuestros otros mercados de cerámica internacionales tuvieron un buen desempeño, con un crecimiento de las ventas que se vio impulsado principalmente por los precios y la mezcla, con el sector comercial superando al residencial.

“Para el trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de Suelos Resto del Mundo (Flooring Rest of World) fueron de 900 millones de USD, un aumento del 7,4 % según lo informado, o del 18,8 % de forma constante. El margen operativo del segmento fue de 13,9 % como resultado de una mayor inflación y menores volúmenes, compensado por mejoras favorables en precios y mezcla de productos. Estamos viendo una desaceleración en el tráfico minorista en todo el segmento, lo que está reduciendo el volumen de la industria en la mayoría de las categorías. Hemos aumentado los precios conforme la inflación y anunciamos nuevos aumentos a medida que los precios del gas natural y los productos químicos aumentaron al final del trimestre. Los laminados, LVT y láminas de vinilo siguen tendencias de demanda similares, con ventas que se suavizan a medida que avanzamos en el trimestre y los clientes reducen el inventario. En el período, nuestros costes continuaron escalando y el suministro de materiales mejoró. Estamos tomando medidas para abordar el entorno cambiante, incluidas la reducción de costes, la mejora de procesos y el aplazamiento de proyectos no críticos. Nuestro negocio de aislamiento continúa arrojando excelentes resultados, con crecimiento tanto en volumen como en precio. Las ventas de productos de aislamiento siguen siendo sólidas, ya que se benefician del aumento de las inversiones de los consumidores para reducir los costes de energía. Nuestro negocio de paneles tuvo un buen desempeño, aunque el volumen disminuyó a medida que avanzaba el trimestre. Seguimos subiendo precios y mejorando nuestra combinación con productos de mayor valor. Nuestras inversiones en la producción de energía a partir de residuos de madera benefician tanto a nuestros costes como al medioambiente.

“En el trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Suelos Norteamérica (Flooring North America) fueron de 1100 millones de USD, un aumento del 1,7 % según lo informado, y el margen operativo del segmento fue del 9,1 % como resultado de una mayor inflación y menores volúmenes, parcialmente compensados por mejoras en precios y mezcla y productividad. El sector comercial mejoró, mientras que el mercado residencial se está desacelerando. A medida que nuestros niveles de servicio aumentaron, los clientes redujeron su inventario en el canal residencial. Continuamos ejecutando acciones de fijación de precios para compensar la inflación, aunque los volúmenes de planta más bajos están reduciendo la absorción y elevando los costes. Nuestras ventas de LVT continuaron creciendo y experimentamos menos interrupciones importantes, lo que impulsó las mejoras operativas y benefició nuestros márgenes. Nuestra nueva planta de LVT en la costa oeste ha comenzado a realizar envíos a clientes, y nuestras operaciones combinadas en la costa este y oeste mejorarán nuestro servicio. Las ventas de nuestras colecciones de laminados a prueba de agua están aumentando en los canales minoristas especializados y de nueva construcción, aunque los ajustes de inventario en los centros para el hogar afectaron nuestras ventas. Nuestra nueva línea de fabricación de laminados sigue en aumento hasta alcanzar los niveles de producción previstos y satisface la demanda de nuestros productos de próxima generación. A medida que el sector comercial se recupera, las ventas y los márgenes de nuestra moqueta modular y LVT comercial están mejorando. Según el índice de facturación arquitectónica, la actividad de diseño comercial se mantiene sólida con una cartera de proyectos que respalda el crecimiento de las ventas en el futuro previsible. A medida que los volúmenes de moquetas residenciales disminuyeron debido al debilitamiento de los mercados y las reducciones de inventario, estamos alineando la capacidad con la demanda, reduciendo los gastos y anunciando aumentos de precios adicionales para contrarrestar la inflación. Nuestro negocio de moquetas se concentra en los principales minoristas nacionales, y durante el trimestre todos redujeron drásticamente los pedidos por recortes en el inventario a medida que se debilitaban sus pronósticos de ventas. Sin el impacto de una disminución de 50 millones de USD en las compras de moquetas, las ventas del segmento habrían aumentado aproximadamente un 6,5 % en comparación con el año anterior.

“Para adaptarnos a las condiciones actuales y mejorar nuestros resultados, estamos tomando medidas en toda la empresa a fin de reestructurar nuestros costes. Estamos finalizando planes para racionalizar activos más antiguos y menos eficientes y optimizar procesos para reducir nuestros costes. Las acciones más importantes serán en Suelos Norteamérica (Flooring North America), incluidos algunos activos de fibra y la reducción de la capacidad de fabricación de moquetas. En Suelos Resto del Mundo (Flooring Rest of World), estamos consolidando productos de aislamiento y optimizando nuestra organización. En Cerámicas Europa (Ceramic Europe), estamos simplificando nuestras organizaciones administrativas y de fabricación. Estimamos que estas iniciativas reducirán nuestros costes entre 35 y 40 millones de USD anuales, con un coste en efectivo estimado de 15 a 20 millones de USD y un coste total estimado de 90 a 95 millones de USD.

“Durante la primera mitad de 2022, obtuvimos resultados sólidos a pesar de la presión de una inflación significativa, el aumento de las tasas de interés y la inestabilidad geopolítica. En los EE. UU., las tasas de interés en rápido aumento están afectando la venta de viviendas y la inflación está provocando cambios en el gasto discrecional de los consumidores. La remodelación residencial está en disminución ya que los consumidores posponen las mejoras en sus hogares. Los nuevos canales de suelos para viviendas y multifamiliares se mantienen fuertes, y el sector comercial continúa mejorando a medida que se inician proyectos nuevos y diferidos. Si bien las tasas de interés son más bajas en Europa, los precios del gas natural sustancialmente más altos y el suministro limitado están reduciendo el crecimiento económico. Dados estos factores, anticipamos una demanda menor y una mayor presión sobre nuestros márgenes en el futuro. Estamos tomando medidas específicas en toda la empresa para adaptarnos a estas condiciones cambiantes del mercado. Los costes de materiales y energía continúan aumentando, y estamos implementando más aumentos de precios en respuesta a esto. Estamos introduciendo productos de mayor valor y mejorando nuestros niveles de servicio para expandir nuestras ventas. Estamos reduciendo gastos e iniciando nuevas mejoras en los procesos. Implementaremos múltiples proyectos de reestructuración en toda la empresa para reducir nuestros costes. También anticipamos mejoras en el suministro y transporte de materiales a lo largo del resto del año. En EE. UU., prevemos que el aumento de las tasas de interés fortalecerá al dólar y reducirá nuestros resultados finales. Habida cuenta de estos factores, prevemos que nuestros BPA ajustados del tercer trimestre serán de entre 3,33 USD y 3,43 USD, sin incluir los costes de reestructuración.

“Mohawk se ha manejado con éxito a través de ciclos económicos en muchas oportunidades anteriores. A largo plazo, los suelos crecen a un ritmo más rápido que la economía en general. Un déficit en el inventario de viviendas requiere una construcción adicional significativa en la mayoría de las regiones, con una demanda de viviendas en los EE. UU. superior a la oferta en aproximadamente cinco millones de unidades y más de 20 millones de viviendas de entre 20 y 40 años que necesitan renovación. Nuestro negocio está bien posicionado para beneficiarse del crecimiento a largo plazo en la construcción de viviendas nuevas, la remodelación residencial y los proyectos comerciales. Tenemos un sólido balance que respalda el crecimiento del negocio a través de inversiones internas, así como adquisiciones y recompras de acciones. Mejoraremos el desempeño de nuestras adquisiciones y continuaremos buscando oportunidades en nuevos productos y geografías. Seguimos siendo optimistas sobre el futuro de Mohawk y las acciones que estamos tomando hoy aumentarán nuestras ventas y mejorarán nuestros resultados futuros”.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última década, Mohawk ha transformado su negocio: de ser un fabricante de moquetas estadounidense se convirtió en la compañía de revestimientos para pisos más grande del mundo, con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda y los Estados Unidos.

Algunas de las afirmaciones de los párrafos anteriores, especialmente las que anticipan el rendimiento futuro, las perspectivas empresariales, las estrategias operativas y de crecimiento, y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y «estima», o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». A efectos de estas declaraciones, Mohawk se acoge al régimen de protección para declaraciones prospectivas incluidas en la Ley de Reforma de los Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector, competencia, inflación y deflación en los precios de las materias primas y otros costes de insumos, inflación y deflación en los mercados de consumo, costes y suministro de energía, nivel de gastos de capital en un momento determinado, implementación de los aumentos de precios para los productos de la Empresa en un momento determinado, cargos por deterioro, integración de adquisiciones, operaciones internacionales, introducción de nuevos productos, saneamiento de las operaciones, impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo, litigios, los riesgos y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19, así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Conciliación de los beneficios netos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. con los beneficios netos ajustados atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y los beneficios ajustados por acción diluidos atribuibles a Mohawk Industries, Inc.

(Importes en miles, excepto los datos relativos a las acciones)

Trimestre concluido el Ejercicio de seis meses concluido el

2 de julio de 2022 3 de julio de 2021 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Beneficios netos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 280.431 336.285 525.760 573.092

Elementos de ajuste:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes 1.801 5.941 3.658 17.515

Contabilidad de compras, incluido el incremento del inventario 143 153 143 456

Resolución de contingencias extranjeras distintas del impuesto sobre los beneficios - (6.211 ) - (6.211 )

Efecto de los impuestos sobre beneficios en la resolución de contingencias extranjeras distintas del impuesto sobre los beneficios - 2.302 - 2.302

Elección única de planificación impositiva - (26.731 ) - (26.731 )

Liberación de activos de indemnización - - 7.324 -

Impuestos sobre los beneficios - inversión de posiciones fiscales inciertas. - - (7.324 ) -

Impuesto sobre los beneficios (1.181 ) (1.379 ) (2.805 ) (4.114 )

Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 281.194 310.360 526.756 556.309

Beneficios ajustados por acción diluidos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 4,41 4,45 8,18 7,94

Acciones ordinarias en circulación con ponderación media - diluidos 63.798 69.745 64.374 70.102

Conciliación de la deuda total con la deuda neta menos las inversiones a corto plazo

(Importes en miles)

2 de julio de 2022

Deuda a corto plazo y parte actual de la deuda a largo plazo USD 1.498.900

Deuda a largo plazo, menos la parte actual 1.052.064

Deuda total 2.550.964

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 223.986

Deuda neta 2.326.978

Menos: Inversiones a corto plazo 265.000

Deuda neta menos las inversiones a corto plazo USD 2.061.978

Conciliación de los ingresos de explotación con el EBITDA ajustado

(Importes en miles) Los doce últimos

Trimestre concluido el Meses concluidos el

2 de octubre de 2021 31 de diciembre de 2021 2 de abril de 2022 2 de julio de 2022 2 de julio de 2022

Ingresos de explotación USD 359.974 253.098 320.801 367.927 1.301.800

Otros ingresos (gastos) (21 ) (1.140 ) (2.438 ) 2.818 (781 )

Beneficios netos atribuibles a participaciones minoritarias (206 ) (11 ) (105 ) (79 ) (401 )

Depreciación y amortización 148.618 143.411 141.415 141.569 575.013

EBITDA 508.365 395.358 459.673 512.235 1.875.631

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes 982 4.641 1.857 1.801 9.281

Contabilidad de compras, incluido el incremento del inventario 226 1.067 - 143 1.436

Liberación de activos de indemnización - - 7.324 - 7.324

EBITDA ajustado USD 509.573 401.066 468.854 514.179 1.893.672

Deuda neta menos las inversiones a corto plazo con el EBITDA ajustado 1,1

Conciliación de las ventas netas con las ventas netas a un tipo de cambio y en días de envío constantes

(Importes en miles)

Trimestre concluido el Ejercicio de seis meses concluido el

2 de julio de 2022 3 de julio de 2021 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ventas netas USD 3.153.188 2.953.833 6.168.851 5.622.859

Ajuste de las ventas netas en días de envío constantes 10.794 - 31.811 -

Ajuste de las ventas netas a un tipo de cambio constante 116.787 - 210.568 -

Ventas netas a un tipo de cambio constante y en días de envío constantes USD 3.280.769 2.953.833 6.411.230 5.622.859

Conciliación de las ventas netas del segmento con las ventas netas del segmento a un tipo de cambio y en días de envío constantes

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

Cerámica Internacional 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ventas netas USD 1.158.569 1.039.503

Ajuste de las ventas netas del segmento en días de envío constantes 10.794 -

Ajuste de las ventas netas del segmento a un tipo de cambio constante 21.870 -

Ventas netas del segmento a un tipo de cambio constante y en días de envío constantes USD 1.191.233 1.039.503

Conciliación de las ventas netas del segmento con las ventas netas del segmento ajustadas

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

Suelos Norteamérica 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ventas netas USD 1.099.538 1.081.189

Ajuste de Alfombras 50.000 -

Ventas netas del segmento ajustadas USD 1.149.538 1.081.189

Conciliación de las ventas netas del segmento con las ventas netas del segmento en un tipo de cambio constante

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

Suelos Resto del Mundo 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ventas netas USD 895.081 833.141

Ajuste de las ventas netas del segmento a un tipo de cambio constante 94.917 -

Ventas netas del segmento a un tipo de cambio constante USD 989.998 833.141

Conciliación del beneficio bruto con el beneficio bruto ajustado

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Beneficio bruto USD 873.197 902.207

Ajustes al beneficio bruto:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes 713 5.299

Contabilidad de compras, incluido el incremento del inventario 143 153

Beneficio bruto ajustado USD 874.053 907.659

Conciliación de los gastos de venta, generales y administrativos con los gastos de venta, generales y administrativos ajustados

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Gastos de venta, generales y administrativos USD 505.270 497.783

Ajustes de los gastos de venta, generales y administrativos:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes (1.186 ) (1.480 )

Gastos de venta, generales y administrativos ajustados USD 504.084 496.303

Conciliación de los ingresos de explotación con los ingresos de explotación ajustados

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ingresos de explotación USD 367.927 404.424

Ajustes de los ingresos de explotación:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes 1.899 6.779

Contabilidad de compras, incluido el incremento del inventario 143 153

Ingresos de explotación ajustados USD 369.969 411.356

Conciliación de los ingresos de explotación del segmento con los ingresos de explotación del segmento ajustados

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

Cerámica Internacional 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ingresos de explotación USD 154.269 136.435

Ajustes de los ingresos de explotación del segmento:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes - 726

Ingresos de explotación ajustados del segmento ajustados USD 154.269 137.161

Conciliación de los ingresos de explotación del segmento con los ingresos de explotación del segmento ajustados

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

Suelos Norteamérica 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ingresos de explotación USD 100.030 115.943

Ajustes de los ingresos de explotación del segmento:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes (239 ) 5.487

Ingresos de explotación ajustados del segmento ajustados USD 99.791 121.430

Conciliación de los ingresos de explotación del segmento con los ingresos de explotación del segmento ajustados

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

Suelos Resto del Mundo 2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Ingresos de explotación USD 124.107 163.886

Ajustes de los ingresos de explotación del segmento:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes 2.139 289

Contabilidad de compras, incluido el incremento del inventario 143 153

Ingresos de explotación ajustados del segmento ajustados USD 126.389 164.328

Conciliación de los beneficios brutos, incluidas participaciones minoritarias, con los beneficios brutos, incluidas participaciones minoritarias, ajustados

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Beneficios antes de impuestos sobre beneficios USD 358.686 400.698

Beneficios netos atribuibles a participaciones minoritarias (79 ) (168 )

Ajustes a las ganancias, incluidos los intereses minoritarios antes de impuestos sobre la renta:

Costes de reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes 1.801 5.941

Contabilidad de compras, incluido el incremento del inventario 143 153

Resolución de contingencias extranjeras distintas del impuesto sobre los beneficios - (6.211 )

Beneficios ajustados incluidas participaciones minoritarias con los beneficios brutos USD 360.551 400.413

Conciliación de los gastos de los impuestos sobre beneficios con los gastos de los impuestos sobre beneficios ajustados

(Importes en miles)

Trimestre concluido el

2 de julio de 2022 3 de julio de 2021

Gastos de los impuestos sobre beneficios USD 78.176 64.245

Efecto de los impuestos sobre beneficios en la resolución de contingencias extranjeras distintas del impuesto sobre los beneficios - (2.302 )

Elección única de planificación impositiva - 26.731

Efecto de los impuestos sobre beneficios de los ajustes 1.181 1.379

Gasto de impuesto sobre la renta ajustados USD 79.357 90.053

Tasa de los impuestos sobre beneficios ajustados 22,0 % 22,5 %

La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la SEC, las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa cree que estas medidas no contables, una vez conciliadas con las medidas PCGA de EE. UU. correspondientes, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: medidas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros y con medidas de rentabilidad no contables que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Los elementos excluidos de las medidas de ingresos no contables de la Empresa incluyen: transacciones en moneda extranjera y su compensación y el impacto de las adquisiciones.