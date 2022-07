Mohawk Industries publie ses résultats du deuxième trimestre

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Géorgie, 30 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 280 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 4,40 dollars pour le deuxième trimestre 2022. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 281 millions de dollars et le BPA à 4,41 dollars, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre 2022 a atteint à 3,2 milliards de dollars, en hausse de 6,7 % pour le trimestre et de 11,1 % à jours constants. Pour le deuxième trimestre 2022, le chiffre d'affaires net s'élevait à 3 milliards de dollars, le bénéfice net à 336 millions de dollars et le BPA à 4,82 dollars. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 310 millions de dollars et le BPA à 4,45 dollars, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Au terme du semestre clôturé le 2 juillet 2022, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 526 millions de dollars et 8,17 dollars. Le bénéfice net hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais s'est établi à 527 millions de dollars et le BPA à 8,18 dollars. Durant la période de six mois de 2022, le chiffre d'affaires net a atteint 6,2 milliards de dollars, soit une hausse de 9,7 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente, soit 14 % à nombre de jours constants. Pour la période de six mois se clôturant le 3 juillet 2021, le chiffre d'affaires net était d'environ 5,6 milliards de dollars, le bénéfice net de 573 millions de dollars et le BPA de 8,18 dollars. Si l'on exclut les frais de restructuration et d'acquisition, et les autres frais, le bénéfice net et le BPA étaient de 556 millions de dollars et de 7,94 dollars respectivement.

Commentant les performances du deuxième trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Au cours du trimestre, les ventes ont augmenté dans tous nos segments, nos meilleurs résultats bénéficiant d'augmentations de prix, d'une combinaison de produits améliorée, d'améliorations commerciales et de contributions provenant de nos petites acquisitions. Au fil du trimestre, l'environnement économique mondial est devenu de plus en plus délicat, et notre organisation a mis en œuvre des mesures supplémentaires pour soutenir nos performances. Notre bénéfice d'exploitation pour le trimestre a été conforme à nos attentes, même si l'inflation des matériaux, de l'énergie et des transports est restée une tendance importante et nos résultats traduits ont été affectés par le raffermissement du dollar américain.

« Au cours des 18 derniers mois, toutes nos entreprises ont connu une inflation extraordinaire, et nous avons institué plusieurs hausses de prix pour répercuter ces coûts plus élevés. Nous prenons également de nombreuses mesures opérationnelles, y compris des contrôles des coûts, des améliorations de la productivité, des améliorations de la composition et de la logistique. Sur tous nos marchés, l'inflation entraîne des changements dans les dépenses discrétionnaires des consommateurs. Les ventes de logements aux États-Unis ont été plus affectées que sur nos autres marchés car les taux des crédits immobiliers ont augmenté plus rapidement. Contrairement aux cycles économiques passés, la demande de logement dépasse l'offre disponible et les saisies hypothécaires ne sont pas un problème. En Europe, les taux d'intérêt n'ont pas augmenté autant qu'aux États-Unis, bien que les dépenses discrétionnaires des consommateurs soient érodées par l'énergie et d'autres inflation, ce qui affecte la demande. Dans la plupart de nos régions, les investissements dans la construction et la rénovation commerciales demeurent solides. Les projets commerciaux qui ont été reportés en raison de la pandémie et de nouveaux projets sont lancés en plus grand nombre à mesure que le secteur continue de se renforcer.

« Alors que nous évoluons en fonction de la dynamique du marché à court terme, le bilan solide de Mohawk offre de nombreuses options pour les investissements, y compris l'expansion interne, les acquisitions et les rachats d'actions. Au cours du deuxième trimestre, nous avons annoncé environ 440 millions de dollars de nouvelles acquisitions, la plus importante étant l'accord d'acquisition de Vitromex, un fabricant de céramique de premier plan au Mexique. Début juillet, nous avons finalisé l'acquisition de Foss Floors, un fabricant américain de premier plan de revêtements de sol aiguilletés. En Europe, nous réalisons d'excellents progrès dans l'intégration de nos acquisitions d'isolation et de panneaux 2021, qui contribuent à nos résultats comme prévu. Nos projets d'expansion respectent l'échéancier, y compris le stratifié, le LVT, les plans de travail en quartz et les dalles européennes de porcelaine haut de gamme, ce qui nous aidera à satisfaire la demande actuelle et future.

« Au cours du deuxième trimestre, le chiffre d'affaires net du segment Céramique mondiale a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 11,5 % en publié et de 14,6 % à taux constant. La marge d'exploitation du segment s'est élevée à 13,3 %, en raison d'améliorations de la productivité, des prix et de la composition compensées par l'inflation. Les ventes de constructeurs sont restées solides sur la plupart de nos marchés, et un nombre accru de projets de rénovation commerciale et de nouvelles constructions ont également été lancés. La plupart de nos régions ont connu une certaine baisse de l'activité résidentielle, l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés ayant affecté les investissements de rénovation. Alors que les prix de l'énergie et des matières premières augmentent dans l'ensemble de nos activités céramiques, nous continuons de mettre en œuvre de nouvelles mesures de tarification. Aux États-Unis, notre activité céramique a augmenté son bénéfice d'exploitation au plus haut niveau en quatre ans, la composition et les marges étant améliorées par une hausse des ventes commerciales. Notre activité de plans de travail aux États-Unis se développe pour le quartz, la pierre et la porcelaine ; et, pour répondre à la demande croissante, nous nous approvisionnons en produits et augmentons notre production de plans de travail en quartz. Notre activité céramique européenne s'est améliorée de manière séquentielle, avec des ventes plus élevées et une combinaison améliorée. Bien que les mesures tarifaires aient amélioré nos marges, elles n'ont pas entièrement compensé l'inflation par rapport à l'année dernière. À l'avenir, nos volumes et nos marges seront soumis à une pression accrue car nos coûts du gaz seront plus élevés. Nos autres marchés internationaux de la céramique ont enregistré de bons résultats, avec une croissance des ventes principalement stimulée par la tarification et la mixité avec des marchés commerciaux dépassant les marchés résidentiels.

« Pour ce trimestre, le chiffre d'affaires net du segment Revêtements de sol Reste du monde s'est élevé à 0,9 % en publié ou de 18,8 % sur une base constante. La marge d'exploitation du segment s'est élevée à 13,9 % en raison d'une inflation plus élevée et de volumes plus faibles, compensés par des améliorations favorables des prix et de la composition des produits. Nous constatons un ralentissement du trafic de détail sur l'ensemble du segment, ce qui réduit le volume de l'industrie dans la plupart des catégories. Nous avons augmenté les prix alors que l'inflation continuait d'augmenter et annoncé de nouvelles hausses alors que les prix du gaz naturel et des produits chimiques montaient en flèche à la fin du trimestre. Le stratifié, le LVT et les feuilles de vinyle suivent des tendances de demande similaires, les ventes s'atténuant au fur et à mesure que nous progressons au cours du trimestre et que les clients réduisent leurs stocks. Au cours de la période, nos coûts ont continué à augmenter et l'approvisionnement en matériaux s'est amélioré. Nous prenons des mesures pour faire face à l'évolution de l'environnement, notamment en réduisant les coûts, en améliorant les processus et en reportant les projets non critiques. Notre activité d'isolation continue d'obtenir d'excellents résultats, avec une croissance du volume et des prix. Les ventes de produits isolants restent solides, car elles bénéficient de l'augmentation des investissements des consommateurs pour réduire les coûts énergétiques. Notre activité de panneaux a affiché de bons résultats, bien que le volume ait ralenti au fur et à mesure que nous progressions au cours du trimestre. Nous continuons d'augmenter les prix et d'améliorer notre combinaison avec des produits à plus forte valeur ajoutée. Nos investissements dans la production d'énergie à partir de déchets de bois profitent à la fois à nos coûts et à l'environnement.

« Au cours du trimestre, notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,7 % en publié, et la marge d'exploitation du segment s'est élevée à 9,1 % en raison de la hausse de l'inflation et de la baisse des volumes, partiellement compensée par l'amélioration des prix, de la composition et de la productivité. Le secteur commercial s'est amélioré, tandis que le marché résidentiel s'assouplit. Avec l'augmentation de nos niveaux de service, les clients ont réduit leurs stocks dans le canal résidentiel. Nous continuons d'appliquer des mesures de tarification pour compenser l'inflation, même si des volumes d'usines plus faibles réduisent l'absorption et augmentent les coûts. Nos ventes de LVT ont continué à croître, et nous avons enregistré moins de perturbations matérielles, ce qui a stimulé les améliorations opérationnelles et bénéficié à nos marges. Notre nouvelle usine de LVT sur la côte Ouest a commencé à expédier à nos clients, et nos opérations combinées sur la côte Est et la côte Ouest amélioreront notre service. Les ventes de nos gammes de stratifiés imperméables augmentent dans les canaux de vente au détail spécialisés et de construction neuve, bien que les ajustements d'inventaire dans les centres de rénovation aient eu une incidence sur nos ventes. Notre nouvelle gamme de fabrication de stratifiés continue d'atteindre des niveaux de production ciblés et répond à la demande pour nos produits de nouvelle génération. Alors que le secteur commercial rebondit, les ventes et les marges de nos dalles de moquette et LVT commerciaux s'améliorent. Sur la base de l'indice de facturation architecturale, l'activité de conception commerciale reste forte avec un portefeuille de projets qui soutient la croissance des ventes dans un avenir prévisible. Alors que les volumes de moquettes résidentielles ont diminué en raison de l'assouplissement des marchés et de la réduction des stocks, nous alignons la capacité sur la demande, réduisons les dépenses et annonçons des hausses de prix supplémentaires pour contrer l'inflation. Notre activité Tapis est concentrée sur les principaux détaillants nationaux, et au cours du trimestre, ils ont tous considérablement réduit les commandes afin de réduire les stocks car leurs prévisions de ventes se sont affaiblies. Sans l'impact d'une baisse de 50 millions de dollars des achats de tapis, les ventes du secteur auraient augmenté d'environ 6,5 % par rapport à l'exercice précédent.

« Pour nous adapter aux conditions actuelles et améliorer nos résultats, nous prenons des mesures dans l'ensemble de l'entreprise pour restructurer nos coûts. Nous finalisons nos plans pour rationaliser les actifs plus anciens et moins efficaces et optimiser les processus afin de réduire nos coûts. Les actions les plus importantes porteront sur les revêtements de sol en Amérique du Nord, y compris certains actifs de fibre et la réduction de la capacité de fabrication de tapis. Dans le reste du monde, nous consolidons les produits d'isolation et rationalisons notre organisation. Concernant le segment céramique en Europe, nous simplifions nos organisations administratives et manufacturières. Nous estimons que ces initiatives réduiront nos coûts de 35 à 40 millions de dollars par an, avec un coût au comptant estimé de 15 à 20 millions de dollars et un coût total estimé de 90 à 95 millions de dollars.

« Au cours du premier semestre 2022, nous avons enregistré des résultats solides malgré la pression d'une inflation significative, la hausse des taux d'intérêt et l'instabilité géopolitique. Aux États-Unis, la hausse rapide des taux d'intérêt affecte les ventes de logements et l'inflation entraîne des changements dans les dépenses discrétionnaires des consommateurs. La rénovation résidentielle s'assouplit alors que les consommateurs retardent la rénovation de leur maison. Les nouveaux canaux de revêtements de sol résidentiels et multifamiliaux restent solides, et le secteur commercial continue de s'améliorer à mesure que de nouveaux projets sont lancés et reportés. Bien que les taux d'intérêt soient inférieurs en Europe, des prix du gaz naturel considérablement plus élevés et une offre limitée réduisent la croissance économique. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons un affaiblissement de la demande et une pression accrue sur nos marges à l'avenir. Nous prenons des mesures ciblées dans l'ensemble de l'entreprise pour nous adapter à ces conditions de marché changeantes. Les coûts des matériaux et de l'énergie continuent d'augmenter, et nous mettons en œuvre de nouvelles hausses de prix en réponse. Nous introduisons des produits à plus forte valeur ajoutée et améliorons nos niveaux de service afin d'accroître nos ventes. Nous réduisons les dépenses et initions de nouvelles améliorations de processus. Nous mettrons en œuvre plusieurs projets de restructuration dans l'ensemble de l'entreprise afin de réduire nos coûts. Nous prévoyons également des améliorations dans l'approvisionnement en matériaux et le transport au cours du reste de l'année. Aux États-Unis, nous prévoyons que la hausse des taux d'intérêt renforcera le dollar et réduira nos résultats traduits. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le troisième trimestre sera compris entre 3,33 et 3,43 dollars, hors frais de restructuration.

« Mohawk a réussi à gérer les cycles économiques plusieurs fois auparavant. Sur le long terme, le revêtement de sol se développe à un rythme plus rapide que l'économie globale. Un déficit du parc immobilier nécessite des constructions supplémentaires significatives dans la plupart des régions, la demande de logements aux États-Unis dépassant l'offre d'environ cinq millions d'unités et de plus de 20 millions de logements âgés de 20 à 40 ans qui ont besoin d'être rénovés. Notre entreprise est bien positionnée pour bénéficier d'une croissance à long terme dans la construction de nouveaux logements, la rénovation résidentielle et les projets commerciaux. Nous disposons d'un bilan solide qui soutient la croissance de l'entreprise par le biais d'investissements internes, d'acquisitions et de rachats d'actions. Nous améliorerons la performance de nos acquisitions et continuerons à rechercher des opportunités dans de nouveaux produits et régions géographiques. Nous restons optimistes quant à l'avenir de Mohawk, et les mesures que nous prenons aujourd'hui augmenteront nos ventes et amélioreront nos résultats futurs. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, Brésil, Canada, Europe, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Contact : James Brunk, directeur financier (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 2, 2022 July 3, 2021 July 2, 2022 July 3, 2021 Net sales $ 3,153,188 2,953,833 6,168,851 5,622,859 Cost of sales 2,279,991 2,051,626 4,493,526 3,928,883 Gross profit 873,197 902,207 1,675,325 1,693,976 Selling, general and administrative expenses 505,270 497,783 986,597 972,037 Operating income 367,927 404,424 688,728 721,939 Interest expense 12,059 14,894 23,540 30,135 Other income, net (2,818 ) (11,168 ) (380 ) (13,395 ) Earnings before income taxes 358,686 400,698 665,568 705,199 Income tax expense 78,176 64,245 139,624 131,935 Net earnings including noncontrolling interests 280,510 336,453 525,944 573,264 Net earnings attributable to noncontrolling interests 79 168 184 172 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 280,431 336,285 525,760 573,092 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.41 4.84 8.20 8.21 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,540 69,432 64,116 69,809 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 4.40 4.82 8.17 8.18 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,798 69,745 64,374 70,102 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 147,706 338,391 202,661 597,996 Less: Capital expenditures 150,571 112,703 280,041 227,439 Free cash flow $ (2,865 ) 225,688 (77,380 ) 370,557 Depreciation and amortization $ 141,569 148,466 282,984 299,681 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) July 2, 2022 July 3, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 223,986 753,677 Short-term investments 265,000 662,358 Receivables, net 2,105,809 2,017,622 Inventories 2,826,044 2,081,967 Prepaid expenses and other current assets 519,895 434,932 Total current assets 5,940,734 5,950,556 Property, plant and equipment, net 4,582,075 4,459,380 Right of use operating lease assets 404,726 383,343 Goodwill 2,536,314 2,609,174 Intangible assets, net 856,401 922,699 Deferred income taxes and other non-current assets 369,237 467,641 Total assets $ 14,689,487 14,792,793 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,498,900 958,781 Accounts payable and accrued expenses 2,316,980 2,119,154 Current operating lease liabilities 108,497 100,951 Total current liabilities 3,924,377 3,178,886 Long-term debt, less current portion 1,052,064 1,723,294 Non-current operating lease liabilities 309,261 292,101 Deferred income taxes and other long-term liabilities 796,847 824,570 Total liabilities 6,082,549 6,018,851 Total stockholders' equity 8,606,938 8,773,942 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,689,487 14,792,793 Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 2, 2022 July 3, 2021 July 2, 2022 July 3, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,158,569 1,039,503 2,223,326 1,969,374 Flooring NA 1,099,538 1,081,189 2,171,448 2,050,439 Flooring ROW 895,081 833,141 1,774,077 1,603,046 Consolidated net sales $ 3,153,188 2,953,833 6,168,851 5,622,859 Operating income (loss): Global Ceramic $ 154,269 136,435 254,607 224,239 Flooring NA 100,030 115,943 195,354 197,241 Flooring ROW 124,107 163,886 258,757 323,192 Corporate and intersegment eliminations (10,479 ) (11,840 ) (19,990 ) (22,733 ) Consolidated operating income $ 367,927 404,424 688,728 721,939 Assets: Global Ceramic $ 5,537,075 5,206,786 Flooring NA 4,345,912 3,870,309 Flooring ROW 4,334,649 4,240,433 Corporate and intersegment eliminations 471,851 1,475,265 Consolidated assets $ 14,689,487 14,792,793