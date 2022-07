Mohawk Industries presenta i risultati del secondo trimestre

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Ga., July 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi l'utile netto per il secondo trimestre 2021 pari a 280 milioni di dollari e un utile per azione diluito (EPS) di $ 4,40. L'utile netto rettificato ammonta a 281 milioni di dollari, mentre l'EPS ammonta a $ 4,41, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri. Il fatturato netto per il secondo trimestre 2022 ammonta a 3,2 miliardi di dollari, in crescita del 6,7% come riportato e del 11,1% su base costante. Nel secondo trimestre del 2021, il fatturato netto è pari a 3 miliardi di dollari, gli utili netti ammontano a 336 milioni di dollari, mentre l’EPS è pari a 4,82 dollari. L'utile netto rettificato ammonta a 310 milioni di dollari, mentre l'EPS ammonta a $ 4,45, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri.



Per il semestre chiuso il 2 luglio 2022, gli utili netti e l’EPS ammontano a 526 milioni di dollari e $8,17, rispettivamente. L'utile netto esclusi i costi di ristrutturazione, di acquisizione e gli altri oneri ammonta a 527 milioni di dollari, mentre l'EPS si attesta a $ 8,18. Per il primo semestre 2022, il fatturato netto si attesta a 6,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto all’esercizio precedente del 9,7% su base costante. Per il semestre chiuso il 3 luglio 2021, il fatturato netto ammonta a circa 5,6 miliardi di dollari, gli utili netti a 573 milioni di dollari e l’EPS a $8,18; esclusi costi di ristrutturazione e di acquisizione e altri oneri, gli utili netti e l’EPS ammontano rispettivamente a 556 milioni di dollari e $7,94.

Commentando la performance di Mohawk Industries nel secondo trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: "Durante il trimestre, le vendite sono cresciute in tutti i nostri segmenti, con i nostri risultati di prima linea che hanno beneficiato di aumenti di prezzo, un migliore mix di prodotti, miglioramenti commerciali e contributi dalle nostre piccole acquisizioni. Con il progredire del trimestre, il contesto economico globale è diventato sempre più difficile e la nostra azienda ha implementato ulteriori azioni per supportare i nostri risultati. Il nostro reddito operativo per il trimestre è stato in linea con le nostre aspettative, anche se l'inflazione di materiali, energia e trasporti ha penalizzato la nostra performance e i nostri risultati tradotti sono stati influenzati dal rafforzamento del dollaro USA.

"Negli ultimi 18 mesi, tutte le nostre aziende hanno affrontato un'inflazione straordinaria, e abbiamo dovuto istituire molteplici aumenti di prezzo per far fronte a questi costi più elevati. Stiamo anche intraprendendo numerose azioni operative, tra cui controlli dei costi, miglioramenti della produttività, miglioramento del mix e della logistica. In tutti i nostri mercati, l'inflazione sta causando cambiamenti nella spesa discrezionale dei consumatori. Le vendite di abitazioni negli Stati Uniti sono state influenzate più degli altri nostri mercati poiché i tassi ipotecari sono aumentati più rapidamente. A differenza dei cicli economici in passato, la domanda di abitazioni supera l'offerta disponibile e i pignoramenti non sono un problema. In Europa, i tassi di interesse non sono aumentati tanto quanto negli Stati Uniti, sebbene la spesa discrezionale dei consumatori sia stata erosa dall'aumento del costo dell’energia e da più inflazione, che sta influenzando la domanda. Nella maggior parte delle nostre regioni, gli investimenti nelle nuove costruzioni commerciali e nella ristrutturazione rimangono solidi. Sia i progetti commerciali che sono stati rinviati a causa della pandemia che i nuovi progetti sono in fase di avvio in numero maggiore mentre il settore continua a rafforzarsi.

“Mentre affrontiamo le dinamiche di mercato a breve termine, il solido bilancio di Mohawk offre molte opzioni per gli investimenti, tra cui espansione interna, acquisizioni e riacquisti di azioni. Durante il secondo trimestre, abbiamo annunciato circa 440 milioni di dollari in nuove acquisizioni, delle quali l’accordo per l'acquisizione di Vitromex, un produttore di ceramica leader in Messico, è stata la maggiore. All'inizio di luglio, abbiamo completato l'acquisizione di Foss Floors, uno dei principali produttori statunitensi di pavimenti con punzonatura ad ago. In Europa, stiamo facendo ottimi progressi nell'integrare le nostre acquisizioni di pannelli e isolamento 2021, che stanno contribuendo ai nostri risultati come previsto. I nostri progetti di espansione rimangono in programma, tra cui piani di lavoro in laminato, LVT, quarzo e lastre di porcellana di fascia alta europee, che ci aiuteranno a soddisfare la domanda attuale e futura.

"Nel secondo trimestre, il fatturato netto del nostro segmento Global Ceramic è stato pari a 1,2 miliardi di dollari, con un aumento dell'11,5% su base trimestrale e del 14,6% su base costante. Il margine operativo del segmento è stato del 13,3%, grazie ai miglioramenti dei prezzi e del mix e alla produttività, compensati dall'inflazione. Le vendite dei costruttori sono rimaste forti nella maggior parte dei nostri mercati e sono stati avviati anche un numero maggiore di ristrutturazioni commerciali e nuovi progetti di costruzione. La maggior parte delle nostre aree geografiche ha sperimentato una certa riduzione dell’attività residenziale poiché l'inflazione e i tassi di interesse più elevati hanno influenzato gli investimenti di ristrutturazione. Con l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime nelle nostre divisioni ceramiche, continuiamo ad attuare nuove azioni di determinazione dei prezzi. Negli Stati Uniti, la nostra divisione ceramica ha ampliato il suo reddito operativo al livello più alto in quattro anni, con mix e margini migliorati da migliori vendite commerciali. La nostra divisione di controsoffitto negli Stati Uniti sta crescendo in quarzo, pietra e porcellana; e, per soddisfare la crescente domanda, stiamo acquistando prodotti ed espandendo la nostra produzione di controsoffitto in quarzo. La nostra divisione europea nel settore della ceramica è migliorata in modo sequenziale, con vendite più elevate e un mix migliore. Sebbene le azioni sui prezzi abbiano migliorato i nostri margini, non hanno compensato completamente l'inflazione rispetto all'anno precedente. In futuro, i nostri volumi e margini saranno sotto maggiore pressione poiché i nostri costi del gas saranno più elevati. I nostri altri mercati ceramici internazionali hanno registrato buoni risultati, con una crescita delle vendite spinta principalmente dai prezzi e dal mix con il residenziale commerciale.

“Per il trimestre, il fatturato netto del segmento Flooring Rest of World sono state di $0,9 miliardi, con un aumento del 7,4% come riportato o del 18,8% su base costante. Il margine operativo del segmento è stato pari al 13,9% a seguito di una maggiore inflazione e di volumi inferiori, compensati da prezzi favorevoli e da miglioramenti del mix di prodotti. Stiamo assistendo a un rallentamento del traffico al dettaglio in tutto il segmento, che sta riducendo il volume del settore nella maggior parte delle categorie. Abbiamo aumentato i prezzi per via del continuo aumento dell'inflazione e annunciato ulteriori aumenti a seguito dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dei prodotti chimici alla fine del trimestre. Laminato, LVT e vinile in foglio seguono tendenze della domanda simili, con un calo delle vendite durante il trimestre e una riduzione delle scorte da parte dei clienti. Nel periodo, i nostri costi hanno continuato ad aumentare e l'offerta di materiali è migliorata. Stiamo intraprendendo azioni per affrontare il cambiamento dell'ambiente, tra cui la riduzione dei costi, i miglioramenti dei processi e il rinvio di progetti non critici. La nostra attività di isolamento continua a fornire risultati eccellenti, con una crescita sia in volume che in prezzo. Le vendite di prodotti isolanti rimangono forti, in quanto traggono vantaggio dall'aumento degli investimenti dei consumatori per ridurre i costi energetici. La nostra divisione di pannelli ha funzionato bene, anche se il volume è rallentato durante il trimestre. Continuiamo ad aumentare i prezzi e migliorare il nostro mix con prodotti di valore più elevato. I nostri investimenti nella produzione di energia da legno di scarto sono vantaggiosi sia per i nostri costi che per l'ambiente.

“Nel trimestre, il fatturato netto del segmento Flooring North America è stato di 1,1 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,7% come riportato, e il margine operativo del segmento è stato del 9,1% a causa dell'aumento dell'inflazione e dei minori volumi, parzialmente compensati dai miglioramenti dei prezzi e del mix e dalla produttività. Il settore commerciale è migliorato, mentre il mercato residenziale è in calo. Con l'aumento dei nostri livelli di servizio, i clienti hanno ridotto il loro inventario nel canale residenziale. Continuiamo ad eseguire azioni di determinazione dei prezzi per compensare l'inflazione, sebbene i volumi di impianto più bassi riducano l'assorbimento e aumentino i costi. Le nostre vendite di LVT hanno continuato a crescere e abbiamo sperimentato meno interruzioni a causa dei materiali, che hanno favorito miglioramenti operativi e avvantaggiato i nostri margini. Il nostro nuovo stabilimento LVT sulla costa occidentale ha iniziato la spedizione ai clienti e le nostre operazioni combinate sulla costa orientale e occidentale miglioreranno il nostro servizio. Le vendite delle nostre collezioni di laminati impermeabili stanno aumentando nei canali di vendita al dettaglio specializzati e di nuova costruzione, anche se le rettifiche di inventario nei centri domestici hanno influito sulle nostre vendite. La nostra nuova linea di produzione di laminati continua ad aumentare fino a livelli di produzione mirati e sta soddisfacendo la domanda per i nostri prodotti di nuova generazione. Data la ripresa del settore commerciale, le vendite e i margini delle nostre piastrelle di moquette e LVT commerciali stanno migliorando. Sulla base dell'Architectural Billing Index, la divisione di progettazione commerciale rimane forte con una pipeline di progetti che supporta la crescita delle vendite per il prossimo futuro. Poiché i volumi dei tappeti residenziali sono diminuiti a causa del calo dei mercati e delle riduzioni delle scorte, stiamo allineando la capacità con la domanda, riducendo le spese e annunciando ulteriori aumenti dei prezzi per contrastare l'inflazione. La nostra divisione nel settore dei tappeti è concentrata presso i principali rivenditori nazionali e durante il trimestre tutti hanno drasticamente tagliato gli ordini per ridurre le scorte in vista delle diminuzioni delle loro previsioni di vendita. Senza l'impatto di un calo di 50 milioni di dollari negli acquisti di tappeti, le vendite del segmento sarebbero aumentate di circa il 6,5% rispetto all'anno precedente.

"Per adattarci alle condizioni attuali e migliorare i nostri risultati, stiamo intraprendendo azioni in tutta l'azienda per ristrutturare i nostri costi. Stiamo finalizzando i piani per razionalizzare le risorse più vecchie e meno efficienti e ottimizzare i processi per ridurre i costi. Le azioni più significative saranno in Flooring North America, tra cui alcune risorse di fibra e riducendo la capacità di produzione di tappeti. In Flooring Rest of the World, consolidiamo i prodotti isolanti e razionalizziamo la nostra azienda. In Ceramic Europe, stiamo semplificando le nostre organizzazioni amministrative e produttive. Stimiamo che queste iniziative ridurranno i nostri costi da 35 a 40 milioni di dollari all'anno, con un costo stimato in contanti da 15 a 20 milioni di dollari e un costo totale stimato da 90 a 95 milioni di dollari.

“Durante la prima metà del 2022, abbiamo ottenuto risultati solidi nonostante la pressione di un'inflazione significativa, l'aumento dei tassi di interesse e l'instabilità geopolitica. Negli Stati Uniti, i tassi di interesse in rapido aumento stanno influenzando le vendite di abitazioni e l'inflazione sta causando cambiamenti nella spesa discrezionale dei consumatori. La ristrutturazione residenziale è in calo poiché i consumatori rimandano l'ammodernamento delle loro case. I nuovi canali di pavimentazione per abitazioni e multifamiliari rimangono forti e il settore commerciale continua a migliorare con l'avvio di nuovi progetti differiti. Sebbene i tassi di interesse siano più bassi in Europa, i prezzi del gas naturale notevolmente più elevati e l'offerta limitata stanno riducendo la crescita economica. Alla luce di questi fattori, prevediamo un indebolimento della domanda e una maggiore pressione sui nostri margini in futuro. Stiamo intraprendendo azioni mirate in tutta l'impresa per adattarci a queste mutevoli condizioni di mercato. I costi dei materiali e dell'energia continuano ad aumentare e in risposta stiamo attuando ulteriori aumenti dei prezzi. Stiamo introducendo prodotti di maggiore valore e migliorando i nostri livelli di servizio per espandere le nostre vendite. Stiamo riducendo le spese e avviando nuovi miglioramenti del processo. Implementeremo più progetti di ristrutturazione in tutta l'azienda per ridurre i nostri costi. Ci aspettiamo anche miglioramenti nell'approvvigionamento e nel trasporto dei materiali durante il resto dell'anno. Negli Stati Uniti, prevediamo che l'aumento dei tassi di interesse rafforzerà il dollaro e ridurrà i nostri risultati tradotti. Alla luce di questi fattori, prevediamo che il nostro EPS rettificato per il terzo trimestre sarà compreso tra 3,33 e 3,43 dollari, escluse eventuali spese di ristrutturazione.

“Mohawk ha gestito con successo i cicli economici molte volte in passato. Nel lungo periodo, la pavimentazione cresce a un ritmo più veloce rispetto all'economia generale. Un deficit nel patrimonio immobiliare richiede una significativa costruzione aggiuntiva nella maggior parte delle regioni, con la domanda di abitazioni negli Stati Uniti che supera l'offerta di circa cinque milioni di unità e oltre 20 milioni di abitazioni tra i 20 e i 40 anni che hanno bisogno di essere ristrutturate. La nostra divisione è ben posizionata per beneficiare della crescita a lungo termine nella costruzione di nuove case, ristrutturazioni residenziali e progetti commerciali. Abbiamo un bilancio solido che supporta la crescita aziendale attraverso investimenti interni, acquisizioni e riacquisti di azioni. Miglioreremo le prestazioni delle nostre acquisizioni e continueremo a cercare opportunità in nuovi prodotti e aree geografiche. Rimaniamo ottimisti sul futuro di Mohawk e le azioni che stiamo intraprendendo oggi aumenteranno le nostre vendite e miglioreranno i nostri risultati futuri.”

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Durante lo scorso decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da azienda produttrice di moquette per il mercato americano nella più grande società mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che prevedono performance future, prospettive commerciali, strategie di crescita e operative e altri aspetti simili, nonché quelle in cui si usano parole come "potrebbe", "dovrebbe", "ritiene", "prevede", "si aspetta" e "stima" o espressioni analoghe, sono "dichiarazioni previsionali". Per queste dichiarazioni Mohawk si avvale della tutela riconosciuta dalla legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995 in materia di dichiarazioni previsionali. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamenti delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; costi e fornitura di energia; tempistiche e livello degli investimenti in conto capitale; tempistiche e realizzazione degli aumenti dei prezzi dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; cause relative a prodotti o di altro genere; controversie legali; rischi e incertezze correlati alla pandemia di COVID-19 e altri rischi segnalati nelle relazioni di Mohawk alla SEC e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

Teleconferenza venerdì 29 luglio 2022, alle 11:00 fuso orientale

Il numero di telefono è 1-866-777-2509 per Stati uniti/Canada e 1-412-317-5413 per chiamate internazionali/locali.

Sarà possibile riascoltare la registrazione fino al 26 agosto 2022 componendo il numero 1-877-344-7529 per chiamate dagli Stati Uniti/locali e il numero 1-412-317-0088 per chiamate internazionali/locali, inserendo il codice di accesso n° 3250579.

Contatti: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. E CONTROLLATE (Non sottoposto a revisione) Dati consolidati sintetici sul conto economico Tre mesi chiusi il Sei mesi chiusi il (Importi in migliaia, ad eccezione dei dati per azione) 2 luglio 2022 3 luglio 2021 2 luglio 2022 3 luglio 2021 Fatturato netto $ 3.153.188 2.953.833 6.168.851 5.622.859 Costo del venduto 2.279.991 2.051.626 4.493.526 3.928.883 Utile lordo 873.197 902.207 1.675.325 1.693.976 Spese di vendita, generali e amministrative 505.270 497.783 986.597 972.037 Risultato operativo 367.927 404.424 688.728 721.939 Interessi passivi 12.059 14.894 23.540 30.135 Altre entrate, nette (2.818 ) (11.168 ) (380 ) (13.395 ) Utili al lordo delle imposte sul reddito 358.686 400.698 665.568 705.199 Imposte sul reddito 78.176 64.245 139.624 131.935 Utili netti, comprese le partecipazioni di minoranza 280.510 336.453 525.944 573.264 Utili netti attribuibili a partecipazioni di minoranza 79 168 184 172 Utili netti attribuibili a Mohawk Industries, Inc $ 280.431 336.285 525.760 573.092 Utili per azione di base attribuibili a Mohawk Industries, Inc Utili per azione di base attribuibili a Mohawk Industries, Inc $ 4,41 4,84 8,20 8,21 Media ponderata azioni ordinarie in circolazione - di base 63.540 69.432 64.116 69.809 Utili per azione diluiti attribuibili a Mohawk Industries, Inc Utili per azione diluiti attribuibili a Mohawk Industries, Inc $ 4,40 4,82 8,17 8,18 Medie ponderate azioni ordinarie in circolazione - diluite 63.798 69.745 64.374 70.102 Altre informazioni finanziarie (Importi in migliaia) Liquidità netta derivante dalle attività operative $ 147.706 338.391 202.661 597.996 Meno: Spese in conto capitale 150.571 112.703 280.041 227.439 Flusso di cassa libero $ (2.865 ) 225.688 (77.380 ) 370.557 Svalutazioni e ammortamenti $ 141.569 148.466 282.984 299.681 Dati sintetici sullo Stato patrimoniale consolidato (Importi in migliaia) 2 luglio 2022 3 luglio 2021 ATTIVITÀ Attivo circolante: Disponibilità liquide e valori assimilati $ 223.986 753.677 Investimenti a breve termine 265.000 662.358 Crediti, netto 2.105.809 2.017.622 Giacenze 2.826.044 2.081.967 Risconti attivi e altre attività correnti 519.895 434.932 Totale attivo circolante 5.940.734 5.950.556 Immobili, impianti e macchinari netti 4.582.075 4.459.380 Diritto di utilizzo delle attività di leasing operativo 404.726 383.343 Avviamento 2.536.314 2.609.174 Attività immateriali nette 856.401 922.699 Imposte differite e altre attività non correnti 369.237 467.641 Totale attivo $ 14.689.487 14.792.793 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Passività correnti: Debito a breve termine e porzione corrente del debito a lungo termine $ 1.498.900 958.781 Debiti correnti e ratei passivi 2.316.980 2.119.154 Passività operative correnti di leasing 108.497 100.951 Totale passività correnti 3.924.377 3.178.886 Debito a lungo termine, meno la quota corrente 1.052.064 1.723.294 Passività operative di leasing non correnti 309.261 292.101 Imposte differite e altre passività a lungo termine 796.847 824.570 Totale passivo 6.082.549 6.018.851 Patrimonio netto totale 8.606.938 8.773.942 Totale passività e patrimonio netto $ 14.689.487 14.792.793 Informazioni sul segmento Tre mesi chiusi il Aggiornato al o per i sei mesi conclusi il (Importi in migliaia) 2 luglio 2022 3 luglio 2021 2 luglio 2022 3 luglio 2021 Fatturato netto: Global Ceramic $ 1.158.569 1.039.503 2.223.326 1.969.374 Flooring NA 1.099.538 1.081.189 2.171.448 2.050.439 Flooring ROW 895.081 833.141 1.774.077 1.603.046 Fatturato netto consolidato $ 3.153.188 2.953.833 6.168.851 5.622.859 Risultato operativo (perdita) Global Ceramic $ 154.269 136.435 254.607 224.239 Flooring NA 100.030 115.943 195.354 197.241 Flooring ROW 124.107 163.886 258.757 323.192 Eliminazioni societarie e intersettoriali (10.479 ) (11.840 ) (19.990 ) (22.733 ) Risultato operativo consolidato $ 367.927 404.424 688.728 721.939 Attivo: Global Ceramic $ 5.537.075 5.206.786 Flooring NA 4.345.912 3.870.309 Flooring ROW 4.334.649 4.240.433 Eliminazioni societarie e intersettoriali 471.851 1.475.265 Attività consolidate $ 14.689.487 14.792.793