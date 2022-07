Mohawk Industries publiceert resultaten tweede kwartaal

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Ga., July 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag voor het tweede kwartaal 2022 een nettowinst aan van $ 280 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 4,40 dollar. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 281 miljoen en de WPA $ 4,41, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten. De netto-omzet in het tweede kwartaal van 2022 bedroeg $ 3,2 miljard, een stijging van 6,7% zoals gerapporteerd en van 11,1% op constante basis. In het tweede kwartaal van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 3,0 miljard, de nettowinst $ 336 miljoen en de WPA $ 4,82. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 310 miljoen en de WPA $ 4,45, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten.



Voor de zes maanden tot 2 juli 2022 bedroegen de nettowinst en WPA respectievelijk $ 526 miljoen en $ 8,17. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten en de WPA bedroegen $ 527 miljoen en $ 8,18. Voor de periode van zes maanden in 2022 bedroeg de netto-omzet $ 6,2 miljard, een stijging van 9,7% zoals gerapporteerd ten opzichte van vorig jaar of 14,0 % op constante basis. Voor de periode van zes maanden eindigend op 3 juli 2021 bedroeg de netto-omzet ongeveer $ 5,6 miljard, de nettowinst $ 573 miljoen en de WPA $ 8,18; exclusief kosten van herstructureringen, overnames en andere kosten, de nettowinst en WPA bedroegen respectievelijk $ 556 miljoen en $ 7,94.

In reactie op de prestaties van Mohawk Industries in het tweede kwartaal zei Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: 'In de loop van het kwartaal is de omzet in al onze segmenten gestegen, waarbij onze omzetresultaten profiteerden van prijsverhogingen, een verbetering van de productmix, het aantrekken van de commerciële sector en de bijdragen van onze kleine overnames. In de loop van het kwartaal werd het economische klimaat wereldwijd steeds uitdagender. Onze organisatie heeft extra maatregelen genomen om de prestaties te ondersteunen. Onze bedrijfsinkomsten voor het kwartaal kwamen overeenmet onze verwachtingen, zelfs toen de stijgende kosten van materiaal, energie en transport een aanzienlijke tegenwind bleef vormen en onze resultaten werden beïnvloed door de sterker wordende Amerikaanse dollar.

In de afgelopen achttien maanden hebben al onze activiteiten invloed ondervonden van de buitengewone inflatie. We hebben meerdere prijsverhogingen doorgevoerd om deze hogere lasten door te berekenen. We hebben eveneens meerdere operationele maatregelen genomen, waaronder kostenbeheersing en productiviteitsverbeteringen, evenals verbeteringen met betrekking tot productmix en logistiek. Op al onze markten leidt de inflatie tot veranderingen in de discretionaire consumptie. De huizenverkoop in de VS heeft meer dan andere van onze markten te lijden gehad door het sneller stijgen van de hypotheekrente. In tegenstelling tot eerdere economische cyclussen is de vraag naar woningen groter dan het beschikbare aanbod en er is geen sprake van gedwongen verkopen. In Europa zijn de rentetarieven niet zo sterk gestegen als in de VS, maar de discretionaire consumptie wordt wel uitgehold door de energieprijzen en andere inflatie, die beide van invloed zijn op de vraag. In de meeste van onze regio's blijven de investeringen in commerciële nieuwbouw en verbouwingen solide. Zowel commerciële projecten die vanwege de pandemie zijn uitgesteld als nieuwe projecten worden in groteren getale opgestart nu de sector blijft aantrekken.

'Terwijl we ons een weg banen door de marktdynamiek op de korte termijn, biedt Mohawks sterke balans een groot aantal opties voor investeringen. Denk hierbij aan interne expansie, overnames en de terugkoop van aandelen. In het tweede kwartaal hebben we voor ongeveer $ 440 miljoen aan nieuwe overnames aangekondigd. De grootste daarvan is de overeenkomst voor de overname van Vitromex, een toonaangevende keramiekproducent in Mexico. Begin juli hebben we de overname van Foss Floors afgerond, een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van naaldgeponste vloerbekledingen. In Europa boeken we uitstekende vooruitgang met de integratie van onze overnames op het gebied van isolatie en panelen van 2021. Zoals verwacht versterken deze recente aanwinsten onze resultaten. Onze expansieprojecten liggen nog altijd op schema, waaronder laminaat, LVT, kwarts aanrechtbladen en Europese premium porseleinbladen. Deze segmenten helpen ons om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen.

“In het tweede kwartaal bedroeg de netto-omzet van ons segment Global Ceramic [wereldwijd keramiek] $ 1,2 miljard, een stijging van 11,5% zoals gerapporteerd en van 14,6% op constante basis. De bedrijfsmarge van het segment was 13,3 %, als resultaat van de prijs- en productmixverbeteringen en de productiviteit, gecompenseerd door de inflatie. De verkoop door bouwbedrijven bleef sterk in de meeste van onze markten. Bovendien werden er meer commerciële renovatie- en nieuwbouwprojecten opgestart. In de meeste van onze regio's zijn de activiteiten op het gebied van woningbouw enigszins afgenomen door de invloed van inflatie en hogere rente van invloed op investeringen in verbouwingen. Aangezien de energie- en grondstofprijzen voor onze keramische activiteiten stijgen, blijven we nieuwe prijsmaatregelen doorvoeren. Onze keramische activiteiten in de VS hebben hun bedrijfsinkomsten opgevoerd tot het hoogste niveau in vier jaar, met verbetering van de productmix en winstmarges dankzij een commerciëlere activiteitenverkoop. Onze Amerikaanse verkoop van kwarts-, stenen en porseleinbladen neemt toe en om aan de groeiende vraag te voldoen, kopen we producten in en breiden we onze productie van kwartsbladen uit. Onze Europese keramische activiteiten verbeterden sequentieel, met meer omzet en beter assortiment. Hoewel prijsmaatregelen onze winstmarge hebben verbeterd, hebben ze de gevolgen van de inflatie van het vorige jaar niet volledig gecompenseerd. In de toekomst zullen onze volumes en winstmarges meer onder druk komen te staan door de gestegen gaskosten. Onze andere internationale keramiekmarkten deden het goed, met een omzettoename die vooral te danken is aan prijsstelling en assortiment. Hierbij deed de commerciële markt het beter dan de woningmarkt.

'In het afgelopen kwartaal bedroeg de netto-omzet van ons segment Flooring Rest of World [Vloeren rest van de wereld] $ 0,9 miljard, een stijging van 7,4% zoals gerapporteerd of 18,8% op constante basis. De bedrijfsmarge van het segment bedroeg 13,9%, mede-dankzij de hogere inflatie en lagere volumes, gecompenseerd door gunstige prijs- en productmixverbeteringen. We zien een vertraging van het detailhandelverkeer in het hele segment, waardoor het volume in de sector in de meeste categorieën afneemt. We hebben de prijzen met de inflatie mee laten stijgen en verdere verhogingen aangekondigd toen de prijzen van aardgas en chemicaliën aan het eind van het kwartaal escaleerden. De vraag naar laminaat, LVT en vinylplaten volgde een vergelijkbare tendens, zodat de verkoop werd afgeremd naarmate het kwartaal vorderde en klanten hun voorraden terugschroefden. In deze periode zijn onze kosten blijven stijgen en is de materiaaltoevoer verbeterd. We nemen maatregelen om de veranderende omgeving aan te pakken, zoals kostenbesparingen, procesverbeteringen en het uitstellen van niet-kritieke projecten. Onze isolatieactiviteiten blijven uitstekende resultaten opleveren, met zowel toename op het gebied van volume als van prijs. De verkoop van isolatieproducten blijft sterk, omdat die profiteren van de stijgende investeringen van de consument om de energiekosten te verlagen. Onze activiteiten in het panelensegment deden het goed, hoewel het volume in de loop van het kwartaal is teruggelopen. Wij gaan door met prijsverhogingen en verbeteringen van onze mix met producten met een hogere waarde. Onze investeringen in energieproductie uit afvalhout komen zowel onze kosten als het milieu ten goede.

'In het afgelopen kwartaal bedroeg de netto-omzet van ons segment Flooring North America [Vloeren Noord-Amerika] $ 1,1 miljard, een stijging van 1,7% zoals gerapporteerd, en de bedrijfsmarge van het segment bedroeg 9,1% als gevolg van hogere inflatie en lagere volumes, deels gecompenseerd door prijs- en mixverbeteringen en productiviteit. De commerciële sector verbeterde, terwijl de woningmarkt verzwakte. Met de stijging van onze serviceniveaus, schroefden klanten hun voorraden in het woonsegment terug. Wij blijven prijsmaatregelen doorvoeren om de inflatie te compenseren, hoewel lagere fabrieksvolumes de absorptie verminderen en de kosten verhogen. Onze omzet van LVT is blijven groeien en daarnaast zagen we minder materiaalonderbrekingen. Dit heeft de operationele verbeteringen bevordert en kwam onze marges ten goede. Onze nieuwe LVT-fabriek aan de westkust is begonnen met de verzending naar klanten. Bovendien zullen onze gecombineerde activiteiten aan de oost- en westkust onze service verbeteren. De verkoop van onze waterbestendige laminaatcollecties neemt toe in de gespecialiseerde detailhandel en de nieuwbouwsegmenten, hoewel aanpassingen van de voorraden in de bouwmarkten onze verkoop hebben beïnvloed. Onze nieuwe productielijn voor laminaat wordt verder opgevoerd tot de beoogde productieniveaus om zo te voldoen aan de vraag naar onze volgende generatie producten. Nu de commerciële sector weer aantrekt, verbeteren de verkoopcijfers en marges van onze tapijttegels en commerciële LVT. Op basis van de Architectural Billing Index blijft de commerciële ontwerpactiviteit sterk met een pijplijn van projecten die de omzetgroei in de nabije toekomst ondersteunt. Omdat de volumes van woningtapijt zijn gedaald als gevolg van de verzwakking van de markten en beperking van de voorraad, stemmen we de capaciteit af op de vraag, verminderen we de kosten en kondigen we extra prijsverhogingen aan om de inflatie tegen te gaan. Onze tapijtactiviteiten concentreren zich bij grote landelijke detailhandelaren, en in het afgelopen kwartaal hebben zij hun orders drastisch teruggeschroefd om hun voorraden te verminderen met het oog op de verslechterende verkoopprognoses. Zonder het effect van een daling in de aankopen van tapijten met $ 50 miljoen zou de omzet van het segment met ongeveer 6,5% zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

'Binnen de hele onderneming nemen we maatregelen om onze kosten te herstructureren om ons aan te passen aan de huidige omstandigheden, maar ook om onze resultaten te verbeteren. We leggen de laatste hand aan plannen om oudere, minder efficiënte activa te rationaliseren en processen te optimaliseren om onze kosten te verlagen. De belangrijkste acties zullen plaatsvinden in Flooring Noord-Amerika [Vloeren Noord-Amerika], waarbij enkele vezelactiva zullen worden verkocht en de productiecapaciteit voor tapijten zal worden verminderd. In de Flooring Rest of the Worl [Vloeren in de rest van de wereld] consolideren we isolatieproducten en stroomlijnen we onze organisatie. In Ceramic Europe [Keramiek Europa] zijn we bezig met het vereenvoudigen van onze administratieve en productieorganisaties. We schatten dat deze initiatieven onze kosten jaarlijks met $ 35 tot 40 miljoen zullen verlagen, met een geschatte contante kostprijs van $ 15 tot 20 miljoen en een geschatte totale kostprijs van $ 90 tot 95 miljoen.

'In de eerste helft van 2022 hebben we solide resultaten geboekt, ondanks de druk van de aanzienlijke inflatie, de stijgende rentevoeten en de geopolitieke instabiliteit. In de VS heeft de snel stijgende rente invloed op de verkoop van huizen en veroorzaakt de inflatie veranderingen in de discretionaire consumptie. De renovatie van woningen verzwakt omdat consumenten de opwaardering van hun huizen uitstellen. De vloersegmenten voor nieuwe woningen en meergezinswoningen blijven sterk, en de commerciële sector blijft verbeteren doordat nieuwe en uitgestelde projecten worden opgestart. Hoewel de rente in Europa lager is, zorgen de drastisch hogere aardgasprijzen en het beperkte aanbod voor een vertraging van de economische groei. Gezien deze factoren verwachten wij een dalende vraag en toenemende druk op onze marges in de toekomst. Wij nemen gerichte maatregelen in de hele onderneming om ons aan deze veranderende marktomstandigheden aan te passen. De materiaal- en energiekosten blijven stijgen, en als reactie daarop voeren wij verdere prijsverhogingen door. Wij introduceren producten met een hogere toegevoegde waarde en verbeteren ons serviceniveau om onze omzet te verhogen. Wij verlagen de kosten en brengen nieuwe procesverbeteringen op gang. Wij zullen meerdere herstructureringsprojecten binnen de onderneming doorvoeren om onze kosten te verlagen. Wij verwachten ook verbeteringen in de materiaaltoevoer en in het transport voor de rest van het jaar. In de VS verwachten wij dat de stijgende rentevoeten de dollar sterker zullen maken en onze resultaten zullen drukken. Met hoog op deze factoren verwachten wij voor het derde kwartaal een aangepaste WPA van $ 3,33 tot $ 3,43, exclusief eventuele herstructureringskosten.

'Mohawk heeft al vele malen met succes economische cyclussen doorstaan. Op de lange termijn is de groei van vloerbekleding sneller dan die van de algemene economie. Een tekort aan woningen vereist in de meeste regio's aanzienlijke bijkomende bouwprojecten, met een Amerikaanse vraag naar woningen die het aanbod met naar schatting vijf miljoen eenheden overstijgt en meer dan 20 miljoen woningen tussen de 20 en 40 jaar oud die renovatie nodig hebben. Ons bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van de langetermijngroei in de nieuwbouw, renovatie van woningen en commerciële projecten. Wij hebben een sterke balans die de groei van ons bedrijf ondersteunt door interne investeringen, overnames en terugkopen van eigen aandelen. We zullen de prestaties van onze overnames verbeteren en blijven zoeken naar mogelijkheden in nieuwe producten en regio's. We blijven optimistisch over de toekomst van Mohawk, en de acties die we vandaag ondernemen zullen onze omzet verhogen en onze toekomstige resultaten verbeteren.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. In het afgelopen decennium heeft Mohawk zijn activiteiten getransformeerd van Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de onmiddellijk voorafgaande paragrafen, met name die welke anticiperen op toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke aangelegenheden en die welke de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht' en 'schat' of soortgelijke uitdrukkingen bevatten, vormen 'op de toekomst gerichte verklaringen'. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de coronapandemie; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Conferentiegesprek vrijdag, 29 juli 2022, om 11:00 AM Eastern Time

Het telefoonnummer is 1-866-777-2509 voor de VS/Canada en 1-412-317-5413 voor Internationaal/Lokaal

Een herhaling zal beschikbaar zijn tot 26 augustus 2022 door te bellen naar 1-877-344-7529 voor Amerikaanse/Lokale oproepen en 1-412-317-0088 voor Internationale/Lokale oproepen en door de code #3250579 in te geven.

Contactpersoon: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN (Niet gecontroleerd) Verkorte geconsolideerde gegevens met betrekking tot de bedrijfsverklaring Drie maanden afgesloten Zes maanden afgesloten (In duizenden, behalve gegevens per aandeel) 2 juli 2022 3 juli 2021 2 juli 2022 3 juli 2021 Netto-omzet $ 3.153.188 2.953.833 6.168.851 5.622.859 Kostprijs van de omzet 2.279.991 2.051.626 4.493.526 3.928.883 Brutowinst 873.197 902.207 1.675.325 1.693.976 Verkoop-, algemene en administratieve kosten 505.270 497.783 986.597 972.037 Bedrijfsinkomsten 367.927 404.424 688.728 721.939 Rentelasten 12.059 14.894 23.540 30.135 Overige inkomsten, netto (2.818 ) (11.168 ) (380 ) (13.395 ) Inkomsten vóór inkomstenbelastingen 358.686 400.698 665.568 705.199 Inkomstenbelastingen 78.176 64.245 139.624 131.935 Nettowinst inclusief minderheidsbelangen 280.510 336.453 525.944 573.264 Aan minderheidsbelangen toe te rekenen nettowinst 79 168 184 172 Aan Mohawk Industries, Inc. toe te rekenen nettowinst $ 280.431 336.285 525.760 573.092 Aan Mohawk Industries, Inc. toe te rekenen basiswinst per aandeel Aan Mohawk Industries, Inc. toe te rekenen basiswinst per aandeel $ 4,41 4,84 8,20 8,21 Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen - basis 63.540 69.432 64.116 69.809 Aan Mohawk Industries, Inc. toe te rekenen verwaterde winst per aandeel Aan Mohawk Industries, Inc. toe te rekenen verwaterde winst per aandeel $ 4,40 4,82 8,17 8,18 Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen - verwaterd 63.798 69.745 64.374 70.102 Overige financiële informatie (In duizendtallen) Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten $ 147.706 338.391 202.661 597.996 Minder: Kapitaaluitgaven 150.571 112.703 280.041 227.439 Vrije cashflow $ (2.865 ) 225.688 (77.380 ) 370.557 Afschrijving en amortisatie $ 141.569 148.466 282.984 299.681 Samengevouwen geconsolideerde balansgegevens (In duizendtallen) 2 juli 2022 3 juli 2021 ACTIVA Vlottende activa: Geldmiddelen en kasequivalenten $ 223.986 753.677 Kortetermijninvesteringen 265.000 662.358 Vorderingen, netto 2.105.809 2.017.622 Voorraden 2.826.044 2.081.967 Vooruitbetaalde kosten en andere lopende activa 519.895 434.932 Totaal vlottende activa 5.940.734 5.950.556 Eigendommen, installaties en apparatuur, netto 4.582.075 4.459.380 Gebruiksrecht van leaseactiva 404.726 383.343 Goodwill 2.536.314 2.609.174 Immateriële activa, netto 856.401 922.699 Uitgestelde inkomstenbelastingen en andere niet-vlottende activa 369.237 467.641 Totale activa $ 14.689.487 14.792.793 PASSIVA EN AANDELEN VAN AANDEELHOUDERS Vlottende schulden: Kortlopende schulden en huidige deel van langlopende schulden $ 1.498.900 958.781 Crediteuren en toegerekende uitgaven 2.316.980 2.119.154 Huidige operationele leaseverplichtingen 108.497 100.951 Totaal kortlopende schulden 3.924.377 3.178.886 Langlopende schulden, verminderd met het huidige deel 1.052.064 1.723.294 Niet-vlottende operationele leaseverplichtingen 309.261 292.101 Uitgestelde inkomstenbelastingen en andere langlopende verplichtingen 796.847 824.570 Totaal passiva 6.082.549 6.018.851 Totaal vermogen van aandeelhouders 8.606.938 8.773.942 Totaal schulden en vermogen van aandeelhouders $ 14.689.487 14.792.793 Segmentinformatie Drie maanden afgesloten Met ingang van of voor de zes maanden afgesloten (In duizendtallen) 2 juli 2022 3 juli 2021 2 juli 2022 3 juli 2021 Netto-omzet: Global Ceramic $ 1.158.569 1.039.503 2.223.326 1.969.374 Flooring NA 1.099.538 1.081.189 2.171.448 2.050.439 Flooring ROW 895.081 833.141 1.774.077 1.603.046 Geconsolideerde netto-omzet $ 3.153.188 2.953.833 6.168.851 5.622.859 Bedrijfsinkomsten (verlies): Global Ceramic $ 154.269 136.435 254.607 224.239 Flooring NA 100.030 115.943 195.354 197.241 Flooring ROW 124.107 163.886 258.757 323.192 Bedrijfs- en intersegmentaire eliminaties (10.479 ) (11.840 ) (19.990 ) (22.733 ) Geconsolideerde bedrijfsinkomsten $ 367.927 404.424 688.728 721.939 Activa: Global Ceramic $ 5.537.075 5.206.786 Flooring NA 4.345.912 3.870.309 Flooring ROW 4.334.649 4.240.433 Bedrijfs- en intersegmentaire eliminaties 471.851 1.475.265 Geconsolideerde activa $ 14.689.487 14.792.793