Zenas BioPharma在中国获得IND批准开展ZB001用于治疗甲状腺眼病的1/2期临床研究

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美国马萨诸塞州沃尔瑟姆和中国上海, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma （泽纳仕生物医药）,一家致力于为全球有需要患者开发和提供免疫治疗药物并成为该领域领先企业的全球性生物医药公司，今天宣布已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的新药临床试验申请（IND）批准，可以启动ZB001用于治疗甲状腺眼病（TED）的1/2期临床研究。该研究的主要目的旨在评估ZB001的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效。



TED是一种削弱和危害视力的自身免疫性疾病，会导致眼眶内的炎症和纤维化。中国至今还没有获得批准用于治疗TED患者的药物，现有的治疗选择有限，通常涉及会出现严重副作用的高剂量类固醇或手术干预。ZB001是一种具有差异化特点的人源化单克隆抗体，靶向胰岛素样生长因子1受体（IGF-1R），用于治疗TED。

Zenas首席执行官牟骅博士表示：“我们很自豪ZB001的IND申请在提交两个多月后即获得NMPA的批准，这凸显了我们团队有效执行公司开发计划的独特能力。我们很高兴能与中国领先的临床专家合作，加速ZB001的开发，以满足甲状腺眼病领域的巨大临床需求。”

Zenas BioPharma于2020年10月获得Viridian Therapeutics, Inc.（Viridian）独家授权，在大中华区开发、生产和商业化ZB001（Viridian称之为VRDN-001）以及其它针对IGF-1R的药物用于治疗非肿瘤适应症。Viridian 于2021年10月向美国食品药品管理局提交了ZB001IND，之后于2021年12月启动了1/2期临床试验，在北美TED患者中进行概念验证（proof of concept）评估，继而发布了令人鼓舞的中期健康志愿者数据，表明该候选产品具有良好的安全性和耐受性。

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家立足于美国和中国的全球性生物医药公司，致力于成为美国、中国乃至世界各地患者免疫疗法开发和商业化的领先企业。Zenas深厚的创新治疗药物研发管线正在快速推进，并通过我们成功的商务拓展策略持续增长。我们经验丰富的领导团队和广泛的业务合作伙伴共同致力于推动卓越运营，为自身免疫疾病和罕见病患者提供潜在的变革性疗法，从而改善患者的生活。如需有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问 www.zenasbio.com ，并通过Twitter（ @ZenasBioPharma ）和 LinkedIn 关注我们。

投资者和媒体联系人：

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com