Zenas BioPharma 在中國獲得 IND 批准進行 ZB001 用於治療甲狀腺眼疾 (TED) 的1/2 期臨床研究 

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

美國馬薩諸塞州華瑟姆和中國上海, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma （澤納仕生物醫藥），一家致力於成為全球有需要患者的免疫療法開發和商業化領導者的全球性生物醫藥公司，今天宣佈已獲得中國國家藥品監督管理局 (NMPA)的新藥臨床試驗申請 (IND) 批准，可以啟動 ZB001 用於治療甲狀腺眼疾 (TED) 的 1/2 期臨床研究。該研究旨在評估 ZB001 的安全性、耐受性、藥物代謝動力學和初步療效。



TED 是一種削弱和危害視力的自身免疫疾病，會在眼眶內引起炎症和纖維化。中國大陸的TED 患者至今沒有獲得批准的療法，治療選擇有限，通常涉及會出現嚴重副作用的高劑量類固醇或手術干預。ZB001 是針對胰島素樣生長因子 1 受體 (IGF-1R) 的具有差異化特點的人源化單克隆抗體，旨在治療 TED。

Zenas 行政總裁 牟驊博士表示：「我們很自豪 ZB001 的 IND 申請在提交兩個多月後就獲得 NMPA 的批准，突顯我們團隊有效執行公司開發計劃的獨特能力。我們很高興與中國領先的臨床專家合作加速 ZB001 的開發，以满足甲狀腺眼疾的重大臨床需求。」

Zenas BioPharma 於 2020 年 10 月從 Viridian Therapeutics, Inc. (Viridian) 獲得在大中華地區開發、製造和商業化 ZB001 （Viridian 稱之為VRDN-001）和其他針對 IGF-1R 藥物用於治療非腫瘤適應症的獨家權利。在 2021 年 10 月向美國食品和藥物管理局提交 VRDN-001 的 IND 後，Viridian 於 2021 年 12 月啟動了 1/2 期臨床試驗，在北美 TED 患者中進行概念驗證（proof of concept）評估，繼而發佈了令人鼓舞的中期健康志願者數據，表明該候選產品具有良好的安全性和耐受性。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家總部位於美國和中國的全球性生物醫藥公司，致力成為為美國、中國和世界各地患者開發及提供免疫治療的領導者。Zenas 正在快速推進深厚的創新治療產品管線，並通過成功的商務拓展策略使其持續增長。我們經驗豐富的領導團隊和廣泛的業務合作夥伴共同推動卓越營運，提供潛在的變革性治療方法，以改善自身免疫疾病和罕見病患者的生活。如欲了解有關 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com ，並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 關注我們。

投資者和傳媒聯絡人：

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com