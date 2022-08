Finnish English

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattava kasvu jatkuu – alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 47 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen yhteydessä Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta erillisenä raporttina, joka on saatavilla tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Molemmat raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi.





Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi :

”OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut erinomaisena ja voimme olla erittäin tyytyväisiä alkuvuoden tuloksiin. Kysyntä on säilynyt vahvana kaikilla keskeisillä tuotealueilla, ja volyymikasvu asunto- ja yritysluottojen osalta on jatkunut voimakkaana. Uusia asiakassuhteita syntyy noin tuhat kappaletta joka kuukausi ja asiakasmäärä nousi kesäkuun lopulla 160 000:een.

Molempien päätulonlähteiden korkokatteen ja palkkiotuottojen kehitys on jatkunut vahvana. Alkuvuoden aikana korkokate kasvoi 26 % ja palkkiotuotot 27 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva liiketoiminnan kehitys näkyy oman pääoman tuotossa. Tammi-kesäkuulta oman pääoman tuotto (ROE%) oli 13,7 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi peräti 15,4 %:iin.

Tase on kasvanut vertailukauteen verrattuna yli miljardin ja oli 5,9 miljardia euroa. Alkuvuoden tulos ennen veroja oli 32,2 milj. euroa ja jäi -36 prosenttia vertailukaudesta. Viime vuonna kirjattiin poikkeuksellisen merkittävä kertaerä noin 22 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi huikeat 47 % ja oli 36,2 miljoonaa euroa, kasvua yli 11 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 10 % ja oli 16,2 miljoonaa euroa.

Jatkamme vuotta erinomaisista lähtökohdista

Yhdistymisneuvottelut Liedon Säästöpankin kanssa etenevät suunnitellusti. Pankkimme historian suurin yritysjärjestely on tavoitteena toteuttaa marras-joulukuun vaihteessa. Liiketoiminnan hankinta vahvistaa OmaSp:n markkina-asemaa ja palveluverkostoa merkittävästi Turun talousalueella ja koko Varsinais-Suomessa. Yhdistyminen kasvattaa OmaSp:n tasetta noin 1,4 miljardia euroa. Olemme arvioineet, että järjestely kasvattaa lähivuosina vuosittaista tulosta noin 15–20 miljoonaa euroa. Kasvavat volyymit parantavat entisestään kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta.

Lupahakemusprosessi IRB-menetelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa etenee valvojan kanssa käytävän vuoropuhelun pohjalta. IRB-menetelmän myötä pääomakäyttö tehostuu tulevina vuosina ja nostaa OmaSp:n vertailukelpoiseen asetelmaan verrokkipankkien kanssa.

Investoinnit tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja panostuksemme asiakaspalveluun ja asiakaskokemuksen parantamiseen jatkuvat. Helsingin ja Tampereen konttoreiden mittavat laajennukset valmistuivat loppukeväästä ja loppusyksystä avautuu uusi konttori Espooseen kauppakeskus Isoon Omenaan, joka on yksi Suomen vilkkaimmista kauppakeskuksista.

Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset ovat tähän mennessä olleet vähäiset OmaSp:n toimintaan eikä tämä toistaiseksi ole vaikuttanut kysyntään. Tilanne näkyy yleisesti taloudellisessa ympäristössä inflaation kiihtymisenä ja korkotason nousuna, joka pankille tarkoittaa korkokatteen kasvua ja kannattavuuden parantumista.

Olen saanut olla mukana OmaSp:n menestystarinassa jo viidentoista vuoden ajan, ja sinä aikana OmaSp on kasvanut pienestä paikallisesta pankista pörssin päälistan yhtiöksi. Tänä päivänä yhtiömme on ainutlaatuinen yhdistelmä kasvua ja kannattavuutta. Pankin taloudellinen asema on vahva ja jatkamme tilikautta erinomaisista lähtökohdista.”





Tammi – kesäkuu 202 2

• Korkokate kasvoi tammi-kesäkuussa vahvasti 25,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toisella neljänneksellä korkokate kasvoi 23,2 %.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 24,9 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 42,9 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 21,0 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-kesäkuussa volyymikasvun myötä 27,3 %. Toisella neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi 25,0 %.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto laskivat alkuvuoden aikana ja erästä kirjattiin positiivinen vaikutus 1,1 (-3,6) milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto olivat -1,4 (-0,8) milj. euroa.

• Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja laski johtuen vertailukaudella 2021 kirjatusta merkittävästä positiivisesta kertaerästä (22,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli alkuvuodelta 32,2 (50,0) milj. euroa.

• Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi vertailukauteen nähden merkittävästi ja oli yhteensä 36,2 (24,7) milj. euroa.

• Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 13,9 (38,3) milj. euroa. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi ja oli yhteensä 16,2 (14,6) milj. euroa.

• Tammi-kesäkuun kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 54,7 % (38,0 %). Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde alkuvuoden osalta oli 51,6 % (49,6 %).

• Toisen neljänneksen kulu-tuottosuhde oli 54,7 % (32,0 %). Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 51,4 % (47,0 %).

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto parani ja oli tammi-kesäkuulta 15,4 % (10,6 %). Toisen neljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 14,2 % (12,6) %.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-6/2022 1-6/2021 Δ % 2022 Q2 2021 Q2 Δ % Korkokate 47 316 37 668 26 % 24 229 19 669 23 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 20 981 16 485 27 % 10 730 8 583 25 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -37 424 -32 834 14 % -18 521 -18 422 1 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto 1 126 -3 603 -131 % -1 372 -813 69 % Tulos ennen veroja 32 168 49 956 -36 % 13 942 38 284 -64 % Kulu-tuottosuhde, % 54,7 % 38,0 % 44 % 54,7 % 32,0 % 71 % Taseen loppusumma 5 890 317 4 776 891 23 % 5 890 317 4 776 891 23 % Oma pääoma 355 874 383 434 -7 % 355 874 383 434 -7 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,9 % 1,7 % -46 % 0,8 % 2,6 % -70 % Oman pääoman tuotto, ROE % 13,7 % 21,6 % -37 % 12,2 % 33,1 % -63 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,86 1,34 -36 % 0,37 1,03 -64 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 13,2 % 16,4 % -20 % 13,2 % 16,4 % -20 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 36 171 24 679 47 % 16 158 14 636 10 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 51,6 % 49,6 % 4 % 51,4 % 47,0 % 9 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 15,4 % 10,6 % 45 % 14,2 % 12,6 % 13 %





Näkymät tilikaudelle 2022 (ennallaan)

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna.





OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

