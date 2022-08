English French

Communiqué de Presse

1 août 2022 - N° 16

L’agence S&P affirme la note de solidité financière du Groupe à « AA- » et sa perspective « négative »

L’agence S&P a affirmé la note de solidité financière et de crédit émetteur à long terme « AA- » de SCOR SE et de ses filiales et a maintenu sa perspective « négative » le vendredi 29 juillet.

Ceci reflète le niveau élevé de solvabilité du Groupe, estimé à 240% au 30 juin 2022.

SCOR met en œuvre les actions nécessaires au redressement de sa rentabilité technique, à la réduction de la volatilité de ses résultats, tout en développant son fonds de commerce.

Pièce jointe