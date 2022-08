Calibre Scientific fait l'acquisition d'Agar Scientific, un fabricant et distributeur de consommables et d'équipements de microscopie basé au Royaume-Uni

English French German

LOS ANGELES, 01 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Agar Scientific, un fabricant et distributeur mondial de consommables et d'équipements de microscopie dont le siège se trouve à Stansted, au Royaume-Uni. Agar Scientific renforce encore la présence croissante de Calibre Scientific dans le secteur de la microscopie.



Agar Scientific est l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits de microscopie électronique, desservant un large éventail de clients dans les secteurs pharmaceutique, des sciences de la vie, des sciences des matériaux et des semi-conducteurs. Ses produits sont désormais utilisés dans les laboratoires industriels et de recherche du monde entier, dans des applications allant de la recherche scientifique à la fabrication de micropuces et aux tests environnementaux. L'offre de produits d'Agar, ainsi que ses 50 années d'expérience dans la fourniture d'assistance et de service exceptionnels, ont positionné la société comme l'un des principaux fabricants et distributeurs indépendants dans le monde.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific améliore davantage son offre globale de produits sur le marché de la biologie structurale et ajoute une autre opération de distribution évolutive au portefeuille de la société. « Agar Scientific est un leader mondial des consommables de microscopie et de la préparation d'échantillons », a déclaré Ben Travis, PDG de Calibre Scientific. « Ensemble, avec notre unité commerciale Molecular Dimensions et notre plateforme de distribution mondiale, nous sommes ravis d'étendre nos capacités dans les domaines en pleine croissance de la microscopie électronique et de la microscopie électronique cryogénique. »

« Depuis cinq décennies, Agar Scientific s'efforce de soutenir le marché de la microscopie électronique en fournissant une assistance commerciale exceptionnelle, un choix complet de produits et une expertise technique », a commenté Darren Likely, directeur général d'Agar Scientific. « Nous sommes ravis de rejoindre la famille Calibre Scientific, qui nous permettra d'accélérer encore nos objectifs de croissance stratégique à long terme. Calibre Scientific est une excellente plateforme avec les ressources nécessaires pour faire passer Agar au niveau supérieur, et je suis très heureux de voir ce que l'avenir apportera à Agar, dans le cadre de Calibre Scientific. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.investor.calibrescientific.com, ou contacter press@calibrescientific.com.