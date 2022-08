Kivimäe Süda arendusprojekti teise etapi käivitamine (Tallinn, Eesti)

English Estonian

Nordecon AS on alustanud Tallinnas Nõmme linnaosas asuva arendusprojekti Kivimäe Süda teise etapiga, mille raames rekonstrueeritakse hoone aadressil Kivimäe 27 ja ehitatakse ümber kortermajaks.

Kivimäe Süda elamusse ( https://www.kivimaesuda.ee /) on kavandatud 12 korterit. Korterid on 3-5-toalised, suuruses 95-160 m2. Kõikidel korteritel on rõdu ja/või terrass, hoone kaaremotiiviga tiibades paiknevad suuremad korterid on läbi kahe korruse. Kivimäe 27 maja asub üle 7000 m2 suurusel metsarohkel krundil.

1930ndatel ehitatud funktsionalistliku arhitektuuriga hoone arhitektiks oli Alfred Kehva ning hoone on ajalooliselt kandnud mitmeid funktsioone. Algselt tegutses hoones sõjaväesanatoorium, hiljem sidesõlm. Kivimäe Süda ümberehitusprojekti arhitektuurse lahenduse autor on Ats Buddell (ARS Projekt).

Kivimäe Süda arendusprojekti esimeses etapis arendas Nordecon aastatel 2020-2021 välja 10 eramukrunti suurusega 1500-2100 m2 koos nende juurde kuuluva uue teedevõrgu (Sininuku ja Laanelille tänavad) ja kommunikatsioonidega.

Korterite planeeritav valmimisaeg on 2023. aasta lõpp ja sellega saab kogu Kivimäe Süda arendusprojekt valmis.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.