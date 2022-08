AOP Health avvia la ricerca per il trattamento della leucemia

Chinese (Simplified) French Japanese Korean Dutch Italian

VIENNA, Austria, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Gruppo austriaco AOP Health (AOP Health), con sede a Vienna, è un pioniere europeo delle terapie integrate per le malattie rare e critiche. L'azienda si concentra sulla ricerca, lo sviluppo e la vendita internazionale di soluzioni terapeutiche innovative ed è specializzata in terapie per malattie rare e critiche. All'inizio di luglio, AOP Health ha siglato un accordo con Leukos Biotech, una società fondata da uno spin-off dell'Istituto di Ricerca sulla Leucemia Josep Carreras di Barcellona. L'accordo siglato da AOP Health riguarda la possibilità di sviluppo della sostanza chimica recentemente scoperta nell'ambito di qualsiasi indicazione trattabile, non solo per le malattie oncologiche o rare.



L'accordo pone le basi per nuove aree terapeutiche

In un primo momento, AOP Health si focalizzerà sullo sviluppo di opzioni di trattamento per la leucemia mieloide acuta (LMA) e la sindrome mielodisplastica (SMD), due tipi particolari di leucemia che spesso iniziano nel midollo osseo. Agnes Kohl, Direttore commerciale di AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH e membro del Gruppo AOP Health, spiega: "Sulla base di dati incoraggianti, il nostro piano prevede di espandere lo sviluppo di ulteriori indicazioni orfane anche oltre la LMA e la SMD in una fase successiva. Con questo accordo, potremmo essere in grado di ampliare il portafoglio nelle nostre aree terapeutiche, offrendo sempre più opzioni di trattamento per i pazienti".

Sviluppo in collaborazione con Leukos

AOP Health si concentra sui tumori emato-oncologici rari e vanta molti anni di esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di trattamenti emato-oncologici; l'azienda promuoverà l'ulteriore sviluppo del principio in collaborazione con Leukos, sulla base di una nuova modalità d'azione. Questo sviluppo potrebbe trasformarsi in una pietra miliare nel trattamento di molti pazienti affetti da tumore del sangue e altri tipi di cancro. Luis Ruiz-Avila, Amministratore delegato di Leukos Biotech, ha dichiarato: "Ci concentriamo sullo sviluppo di nuovi trattamenti per un'ampia varietà di tumori. Siamo nati per trasformare le eccellenti risorse scientifiche dell'Istituto di ricerca sulla leucemia Josep Carreras in prodotti importanti per i pazienti oncologici che ne hanno bisogno e questo accordo è un passo molto significativo in questa direzione. Siamo convinti che AOP Health sia il partner giusto per trasformare questo promettente e nuovo meccanismo d'azione in una realtà clinica, con beneficio per i pazienti in un'ampia gamma di esigenze mediche non soddisfatte".

Informazioni su AOP Health

Il Gruppo AOP Health comprende diverse società, tra cui AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, con sede a Vienna, in Austria ("AOP Health"). Il Gruppo AOP Health è il pioniere europeo delle terapie integrate per le malattie rare e critiche. Negli ultimi 25 anni, il Gruppo è diventato un fornitore affermato di soluzioni terapeutiche integrate operando dalla sua sede centrale di Vienna, dalle sue filiali e dagli uffici di rappresentanza in tutta Europa e in Medio Oriente, oltre che attraverso partner in tutto il mondo. Questo sviluppo è stato reso possibile da un livello costantemente elevato di investimenti in ricerca e sviluppo, da un lato, e da un orientamento altamente coerente e pragmatico verso le esigenze di tutti i suoi stakeholder, dall'altro, in particolare dei pazienti e delle loro famiglie, nonché degli operatori sanitari che li curano.

Informazioni su Leukos

Leukos Biotech, SL (Leukos) è una società nata come spin-off dell'Istituto di Ricerca sulla Leucemia Josep Carreras, costituita a Barcellona nel 2015. L'azienda sviluppa nuovi trattamenti e strumenti diagnostici per un'ampia varietà di tumori orientati al recettore della serotonina HTR1B, il cui potenziale antitumorale è stato descritto e brevettato per la prima volta dalla fondatrice di Leukos, la dottoressa Ruth Risueño, nel suo laboratorio presso l'Istituto di Ricerca Josep Carreras. Il principale sostegno finanziario di Leukos proviene da investitori privati e istituzionali. I principali azionisti sono Inveready, CDTI Innvierte e la Fondazione Josep Carreras. Oltre al sostegno degli investitori, Leukos ha ricevuto sovvenzioni e prestiti non diluitivi dal Governo catalano, dal Governo spagnolo e dall'Unione europea nell'ambito di vari programmi.

Informazioni sulla Fondazione Josep Carreras

La Fondazione Josep Carreras per la leucemia è stata costituita nel 1988 con l'obiettivo di contribuire alla ricerca di una cura definitiva per questa malattia. I suoi sforzi si concentrano su quattro aree fondamentali: la gestione del Registro spagnolo dei donatori di midollo osseo (REDMO), la ricerca scientifica, svolta dall'Istituto di ricerca sulla leucemia Josep Carreras, il supporto ai pazienti attraverso un canale di consultazione online e l'offerta di appartamenti per l'accoglienza dei pazienti che devono sottoporsi a un trattamento e devono trascorrere un lungo periodo lontano da casa.

Informazioni sull'Istituto di ricerca sulla leucemia Josep Carreras

L'Istituto di ricerca sulla leucemia Josep Carreras, un centro pubblico appartenente alla rete CERCA della Generalitat de Catalunya, è stato fondato nel 2010 con l'obiettivo di promuovere la ricerca biomedica e la medicina personalizzata nel campo della leucemia e di altre malattie onco-ematologiche. È il primo centro di ricerca in Europa, e uno dei pochissimi al mondo, specializzato esclusivamente nella leucemia e nelle malattie maligne del sangue. L'istituto Josep Carreras ha tre campus scientifici coordinati ma indipendenti: il Campus Hospital Clínic dell'Università di Barcellona, l'Istituto Catalano di Oncologia/il Campus Germans Trias i Pujol e il Campus Sant Pau - Università Autonoma di Barcellona (UAB).

Informazioni su Inveready

Inveready è uno dei principali gestori patrimoniali alternativi spagnoli e investe in VC di stadio iniziale, VC growth, venture debt, partecipazioni strategiche in società quotate, infrastrutture e private equity, fornendo soluzioni di finanziamento alle aziende durante il loro ciclo di vita. Fondata nel 2008, Inveready conta 200 società attive e oltre 1 miliardo di euro di patrimonio gestito. Dal 2008, Inveready investe in aziende del settore Scienze biologiche. Investimenti di rilievo in questo verticale sono Atrys Health (quotata sul mercato spagnolo), EDESA Biotech (quotata sul Nasdaq), AVX Pharma (venduta ad Aerie Biotech) e PaloBiofarma (accordo di licenza con Novartis). Inveready ha sede centrale a San Sebastian e altri uffici a Barcellona e Madrid. È stata premiata in varie occasioni da ASCRI e Preqin per il rendimento dei suoi fondi e delle sue transazioni (per maggiori informazioni, visitare il sito www.inveready.com ).

Mag Nina Roth, MAS

nina.roth@aop-health.com

AOP Health

Needs. Science. Trust.

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

Membro del Gruppo AOP Health



Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria

aop-health.com

Le foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f096650f-dbfc-4165-854b-63345d24a713