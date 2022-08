AOP Health, 백혈병 치료 위한 연구 시작

Chinese (Simplified) French Japanese Korean Dutch Italian

오스트리아 비엔나, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The AOP Health Group (AOP Health)은 희귀 질환 중환자를 위해 통합 치료제를 만드는 유럽의 선도 기업으로 오스트리아 비엔나에 본사를 두었다. 혁신 치료 솔루션을 연구, 개발 및 글로벌 판매하는 것에 집중하고 있으며, 희귀 질병 및 집중 치료를 위한 치료제에 특화되었다. 7월 초 AOP Health는 바르셀로나에 기반을 둔 Josep Carreras Leukaemia Research Institute가 설립한 스핀오프 회사 Leukos Biotech와 협약을 체결했다. AOP Health가 체결한 이 협약에는 새로 발견된 종양이나 희귀 질병에 국한되지 않고 치료 가능한 적응증 내에서 새로 발견된 화학물질의 개발 역시 포함된다.



새로운 치료 영역의 기준을 세운 협약

먼저 AOP Health는 급성골수성백혈병(AML)과 골수이형성증후군(MDS)의 치료 옵션 개발에 집중할 것이다. 이 두 가지 질병은 주로 골수에서 시작되는 백혈병 유형이다. AOP Health Group 일원이자 AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH의 최고사업책임자인 Agnes Kohl은 다음과 같이 발언했다. “고무적인 데이터를 바탕으로 후기 단계에서는 AML, MDS 이외의 희귀 적응증을 위한 개발을 확장하는 것이 우리의 계획이다. 이 협약에 따라 우리는 환자들에게 좀 더 다양한 치료 옵션을 제공하는 치료 분야 내에서 포트폴리오를 넓힐 수 있게 되었다”

Leukos와의 협업 통한 개발

AOP Health는 희귀한 혈액종양암 치료에 집중하며 다년간 관련 치료제를 개발하고 상용화한 경험을 보유했다. 향후 회사는 새로운 방식으로 Leukos와 협업하여 약물 개발에 박차를 가할 예정이다. 이는 혈액암과 기타 암 환자 치료에 새 이정표를 세울 것이다. Leukos Bietoch 최고경영책임자인 Luis Ruiz-Avila는 이렇게 말했다. “다양한 종양에 대한 신약 개발에 주력하고 있다. 우리는 도움이 필요한 암환자들을 위해 Josep Carreras Leukaemia Research Institute의 탁월한 과학 기술을 가치 있는 상품으로 변화시키고자 탄생한 회사다. 이번 협약은 그 목표를 이루기 위해 대단히 의미 있는 단계라 할 수 있다. 우리는 여러 의료적 니즈를 충족하지 못한 환자들을 위해 유망하고 참신한 행동 메커니즘을 의료적 현실로 바꾸는 데 AOP Health가 최고의 파트너라고 확신한다”

AOP Health 개요

AOP Health Group은 AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH를 비롯한 여러 회사를 자회사로 두고 있으며 오스트리아 빈에 본사가 있다. AOP Health Group은 유럽에서 희귀 질환과 중환자 치료를 위한 통합 요법 분야를 개척했다. Group은 25년간 빈을 기반으로 유럽과 중동 자회사 및 대리점은 물론 전 세계 파트너사와 협력하며 통합 치료 솔루션 공급업체로서 자리매김해 왔다. 이러한 발전은 연구 개발에 지속해서 투자하는 한편 매우 일관되고 실용적인 노선으로 환자와 가족, 의사와 의료 전문가를 비롯한 모든 이해 당사자의 요구에 부응했기에 가능했다.

Leukos 소개

Leukos Biotech, SL(Leukos)은 Josep Carreras 백혈병 연구소가 2015년 바르셀로나에 설립한 스핀오프 회사이다. 이 회사는 세로토닌 수용체 HTR1B에 작용하는 종양 신약 및 진단 도구를 개발하고 있다. 이 물질의 항암 가능성은 Leukos 설립자인 Dr. Ruth Risueño가 Josep Carreras Research Institute에서 처음 규명하여 특허를 받았다. Leukos는 개인 투자자와 기관 투자자의 지원으로 운영되고 있다. 주요 주주로는 Inveready, CDTI Innvierte, Josep Carreras Foundation 등이 있다. Leukos는 투자자의 지원 외에도 다양한 프로그램을 통해 카탈루냐 정부, 스페인 정부, 유럽연합으로부터 지분 희석 없는 증여 및 대출 지원을 받았다.

Josep Carreras Foundation 소개

Josep Carreras Leukaemia Foundation은 백혈병에 대한 확실한 치료법을 규명하는 데 기여하고자 1988년 설립되었다. 재단은 크게 네 가지 분야에 주력하고 있다. 그 분야란 스페인 골수 기증 명단(REDMO) 관리, Josep Carreras Leukaemia Research Institute의 과학 연구 지원, 온라인 환자 상담 채널을 통한 환자 지도, 수술 및 장기간 요양을 요하는 환자를 위한 시설 운영 등이다.

Josep Carreras 백혈병 연구소 소개

Josep Carreras Leukaemia Research Institute는 카탈루냐 정부 산하 CERCA 네트워크와 연계된 공립 센터로 생물 의학 및 백혈병 및 혈액종양 질환 분야 맞춤형 약물 연구 촉진을 목표로 2010년 세워졌다. 이 연구소는 백혈병과 악성 혈액 질병만 집중 연구하는 유럽 최초의 연구 센터이자 세계 몇 안 되는 연구 거점이다. Josep Carreras Institutes는 독립적인 과학 연구 대학 캠퍼스 3곳인 University of Barcelona Hospital Clínic Campus, The Catalan Institute of Oncology/Germans Trias i Pujol Campus, Sant Pau - Autonomous University of Barcelona (UAB) Campus와 협업한다.

Inveready 소개

Inveready는 스페인 유수의 대안 자산 관리 운용사로 초기 단계의 VC, 성장 VC, 벤처 대출, 상장사 전략 지분, 인프라와 사모펀드 등에 대한 투자를 주로 진행하며, 기업의 전 생애에 걸쳐 솔루션 자금을 조달한다. 2008년 설립된 Inveready는 200여 곳의 기업에 투자했으며, 운용자산은 10억 유로 이상이다. Inveready는 2008년 후로 꾸준히 생명과학 분야 기업들에 투자해오고 있다. 해당 분야 기업으로는 대표적으로 Atrys Health(스페인 시장에 상장), EDESA Biotech(Nasdaq 상장), AVX Pharma(Aerie Biotech에 매각), PaloBiofarma(Novartis와 라이센스 협약) 등이 있다. Inveready는 산세바스티안에 본부를 두었고 바르셀로나와 마드리드에 지부를 두었다. 이 운용사는 ASCRI와 Preqin으로부터 펀드 및 거래 수익성을 수차례 인정받았다.

