AOP Health gaat van start met onderzoek naar behandeling voor leukemie

Wenen, Oostenrijk, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- De AOP Health Group (AOP Health) is een Europese pionier op het gebied van geïntegreerde therapieën voor zeldzame ziekten en in de kritieke zorg. De groep heeft zijn hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk. Het bedrijf richt zich op onderzoek, ontwikkeling en wereldwijde verkoop van innovatieve behandelingsoplossingen en is gespecialiseerd in therapieën voor zeldzame ziekten en intensieve zorg. Begin juli tekende AOP Health een overeenkomst met Leukos Biotech, een spin-off bedrijf opgericht door het Josep Carreras Leukaemia Research Institute in Barcelona. De door AOP Health ondertekende overeenkomst heeft betrekking op de optie voor ontwikkelingen van de nieuw ontdekte chemische stof binnen elke behandelbare indicatie, die niet beperkt is tot oncologische of zeldzame ziekten.



Overeenkomst legt basis voor nieuwe therapiegebieden

In eerste instantie zal AOP Health zich toespitsen op de ontwikkeling van behandelingsmogelijkheden voor acute myeloïde leukemie (AML) en myelodysplastisch syndroom (MDS). Deze ziekten zijn speciale leukemiesoorten die vaak in het beenmerg beginnen. Agnes Kohl, Chief Business Officer van AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Lid van de AOP Health Group legt uit: “Op basis van positieve gegevens zijn we van plan om de ontwikkeling in een later stadium uit te breiden naar andere weesindicaties, zelfs buiten AML en MDS. Met deze overeenkomst kunnen wij wellicht de portefeuille binnen onze therapeutische gebieden uitbreiden en patiënten nog meer behandelingsmogelijkheden bieden.”

Ontwikkeling in samenwerking met Leukos

Aangezien AOP Health zich toespitst op zeldzame, hemato-oncologische kankers en vele jaren ervaring heeft in de ontwikkeling en commercialisering van hemato-oncologische behandelingen, zal het bedrijf de verdere ontwikkeling van de stof aansturen in samenwerking met Leukos op basis van een nieuwe werkwijze. Dit zou een mijlpaal kunnen worden in de behandeling van vele bloedkanker- en andere kankerpatiënten. Luis Ruiz-Avila, Chief Executive Officer bij Leukos Biotech: “We concentreren ons op nieuwe behandelingen voor een grote verscheidenheid aan tumoren. We zijn voorbestemd om de uitmuntende wetenschap van het Josep Carreras Leukaemia Research Institute te transformeren in waardevolle producten voor kankerpatiënten in nood, en deze overeenkomst is een zeer belangrijke stap in die richting. We zijn ervan overtuigd dat AOP Health de juiste partner is om dit veelbelovende, nieuwe werkingsmechanisme om te zetten in een klinische realiteit ten voordele van patiënten in een ruime waaier van onvervulde medische behoeften".

Over AOP Health

De AOP Health Group omvat verschillende bedrijven zoals AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH met hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk (“AOP Health”). De AOP Health Group is de Europese pionier op het gebied van geïntegreerde therapieën voor zeldzame ziekten en in de kritieke zorg. In de afgelopen 25 jaar is de Groep uitgegroeid tot een gevestigde aanbieder van geïntegreerde therapie-oplossingen die opereert vanuit het hoofdkantoor in Wenen, de dochterondernemingen en representatieve kantoren in heel Europa en het Midden-Oosten, en via partners over de hele wereld. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door enerzijds een voortdurend hoog niveau van investeringen in onderzoek en ontwikkeling en anderzijds een zeer consequente en pragmatische oriëntatie op de behoeften van alle stakeholders - in het bijzonder de patiënten en hun familie, alsook de zorgverleners die hen behandelen.

Over Leukos

Leukos Biotech, SL (Leukos) is een spin-off van het Josep Carreras Leukaemia Research Institute opgericht in Barcelona in 2015. De onderneming ontwikkelt nieuwe behandelingen en diagnostische instrumenten voor een brede waaier van tumoren die gericht zijn op de serotoninereceptor HTR1B, waarvan het antitumorale potentieel voor het eerst werd beschreven en gepatenteerd door stichter Dr. Ruth Risueño in haar laboratorium in het Josep Carreras Research Institute. De voornaamste financiële steun Leukos komt van particuliere en institutionele investeerders. De belangrijkste aandeelhouders zijn Inveready, CDTI Innvierte en de Josep Carreras Foundation. Naast de steun van investeerders heeft Leukos in het kader van diverse programma's niet-verwaterende subsidies en leningen ontvangen van de Catalaanse regering, de Spaanse regering en de Europese Unie.

Over de Josep Carreras Foundation

De Josep Carreras Leukaemia Foundation werd opgericht in 1988 met als doel bij te dragen bij te dragen tot het vinden van een definitieve genezing voor deze ziekte. De inspanningen zijn geconcentreerd op vier basisgebieden: het beheer van het Spaanse Beenmergregister (REDMO), wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Josep Carreras Leukaemia Research Institute, patiëntenbegeleiding via een online raadplegingskanaal voor patiënten, en opvangappartementen voor patiënten die een behandeling moeten ondergaan en lange tijd ver van huis moeten doorbrengen.

Over het Josep Carreras Leukaemia Research Institute

Het Josep Carreras Leukaemia Research Institute, een openbaar centrum dat deel uitmaakt van het CERCA-netwerk van de Generalitat de Catalunya, werd in 2010 opgericht met als doel biomedisch onderzoek en gepersonaliseerde geneeskunde op het gebied van leukemie en andere onco-hematologische ziekten te bevorderen. Het is het eerste onderzoekscentrum in Europa, en een van de weinige ter wereld, dat zich uitsluitend richt op leukemie en kwaadaardige bloedziekten. Het Josep Carreras Institute heeft drie gecoördineerde maar onafhankelijke wetenschappelijke campussen: De University of Barcelona Hospital Clínic Campus, de Catalan Institute of Oncology/Germans Trias i Pujol Campus en de Sant Pau - Autonomous University of Barcelona (UAB) Campus

Over Inveready

Inveready is een toonaangevende alternatieve vermogensbeheerder in Spanje - die investeert in aanloop- en groeikapitaal, risicokapitaal, strategisch aandelenkapitaal in beursgenoteerde ondernemingen, infrastructuur en private equity - en biedt financieringsoplossingen voor ondernemingen gedurende hun hele levenscyclus. Inveready werd opgericht in 2008 en telt 200 actieve ondernemingen en meer dan 1 miljard euro aan activa onder beheer. Inveready investeert sinds 2008 in bedrijven in de sector van de Life Sciences. Opmerkelijke investeringen in deze sector zijn Atrys Health (genoteerd op de Spaanse markt), EDESA Biotech (genoteerd op Nasdaq), AVX Pharma (verkocht aan Aerie Biotech) en PaloBiofarma (licentieovereenkomst met Novartis). Inveready heeft zijn hoofdkantoor in San Sebastian, en andere kantoren in Barcelona en Madrid. Het werd meermaals erkend door ASCRI en Preqin voor het rendement op zijn fondsen en transacties (Voor meer informatie ga naar www.inveready.com ).

