AOP Health开始白血病治疗研究

Chinese (Simplified) French Japanese Korean Dutch Italian

奥地利维也纳, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AOP Health Group(AOP Health)是罕见疾病综合疗法和关键医疗领域的欧洲先驱,总部位于奥地利维也纳。该公司专注于创新治疗解决方案的研究、开发和全球销售,专注于罕见疾病疗法和重症监护。七月初,AOP Health与是巴塞罗那Josep Carreras Leukaemia Research Institute成立的分拆公司Leukos Biotech签署了一项协议。AOP Health所签署的协议涵盖在任何可治疗的适应症范围内新发现化学物质开发的选择,不限于肿瘤或罕见疾病。



该协议为新的治疗领域奠定了基础

一开始,AOP Health将专注于开发急性髓细胞白血病(AML)和骨髓增生异常综合症(MDS)的治疗选项。这两种都是特殊类型的白血病,通常发病于骨髓。AOP Pharmaceuticals GmbH(AOP Health Group成员)首席商务官Agnes Kohl表示:“基于积极的数据,我们的计划是在后期阶段,针对更多的孤儿适应症扩大开发,范围甚至不仅限于AML和MDS。通过这项协议,我们能够扩大我们治疗领域的产品组合,为患者提供更多的治疗选项。”

与Leukos合作开发

AOP Health专注于罕见的血液肿瘤癌症,在血液肿瘤治疗的开发和商业化方面拥有多年经验,因此公司将基于新的行动模式与Leukos合作,推动该类物质的进一步开发。这有可能成为治疗许多血液型癌症及其他癌症患者的里程碑。Leukos Biotech首席执行官Luis Ruiz-Avila表示:“我们专注于为各种肿瘤开发新的治疗方法。我们的使命就是为了将Josep Carreras Leukaemia Research Institute的杰出科学技术转化为癌症患者所需的宝贵产品,这项协议是朝着这一方向迈出的非常重要的一步。我们相信,AOP Health是正确的合作伙伴,可将这一充满希望的新型行动机制转变为临床现实,以此造福各种医疗需求未得到满足的患者。”

关于AOP Health

AOP Health Group由多家公司组成,其中包括位于奥地利维也纳的AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH(简称“AOP Health”)。 AOP Health Group是罕见疾病综合疗法和关键医疗领域的欧洲先驱。在过去25年中,该集团已成为一家成熟的综合治疗解决方案提供商,通过位于维也纳的总部以及位于欧洲和中东的子公司和代表办事处进行运营,并通过世界各地的合作伙伴开展业务。集团取得这一发展成绩,一方面是因为对研究和开发进行持续高水平投资,另一方面是因为针对其所有利益相关者的需求采取高度一致和务实的业务导向,特别是患者及其家人以及治疗患者的医疗专业人员。

关于Leukos

Leukos Biotech, SL(Leukos)是2015年在巴塞罗那成立的Josep Carreras Leukaemia Research Institute的分拆公司。公司正在以血清受体HTR1B为目标,针对各种肿瘤开发新的治疗和诊断工具。Leukos创始人Roth Risueño博士在其位于Josep Carreras Leukaemia Research Institute的实验室首次描述了这种血清受体的抗肿瘤潜能并获得专利。Leukos的资金主要来自私人和机构投资者。大股东分别是Inveready、CDTI Innvierte和Josep Carreras Foundation。除了投资者的支持外,Leukos还在各种项目中获得了加泰罗尼亚大区政府、西班牙政府和欧盟的非稀释性赠款和贷款。

关于Josep Carreras Foundation

Josep Carreras Leukaemia Foundation成立于1988年,旨在为发现治疗这种疾病的最终疗法作出贡献。基金会的工作集中在四个基本领域:管理Spanish Bone Marrow Donor Registry(REDMO)、管理Josep Carreras Leukaemia Research Institute进行的科学研究、通过在线患者咨询渠道为患者提供指导,以及为需要长期离家接受治疗的患者提供接待公寓。

关于Josep Carreras Leukaemia Research Institute

Josep Carreras Leukaemia Research Institute成立于2010年,是Generalitat de Catalunya's CERCA网络所属的一家公共中心,目的是促进白血病和其他肿瘤疾病领域的生物医学研究和个性化医学。这是欧洲第一个专门研究白血病和恶性血液疾病的研究中心,也是世界上为数极少的类似研究中心之一。Josep Carreras Leukaemia Research Institute拥有三所互相协调但又彼此独立的科学校区:University of Barcelona Hospital Clínic校区、The Catalan Institute of Oncology/Germans Trias i Pujol校区和Sant Pau - Autonomous University of Barcelona(UAB)校区

关于Inveready

Inveready是西班牙领先的另类资产管理公司,主要投资早期VC、增长VC、风险债务、上市公司的战略股权、基础设施和私募股权,为众多公司提供贯穿整个生命周期的融资解决方案。 公司成立于2008年,服务200家活跃公司,管理资产规模超过10亿欧元。自2008年以来,Inveready一直在投资生命科学领域的公司。公司在这一垂直领域值得注意的投资包括:Atrys Health(在西班牙市场上市)、EDESA Biotech(在纳斯达克上市)、AVX Pharma(出售给Aerie Biotech)和PaloBiofarma(与Novartis达成许可协议)。Inveready总部位于圣塞巴斯蒂安,在巴塞罗那和马德里也设有办事处。公司凭借其资金和交易的回报成绩,多次受到ASCRI和Preqin的认可(如需了解更多信息,请访问 www.inveready.com )。

Mag Nina Roth,MAS

nina.roth@aop-health.com

AOP Health

需求。科学。信任。

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

AOP Health Group成员



Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria

aop-health.com

本公告随附图片可通过以下网址获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f096650f-dbfc-4165-854b-63345d24a713