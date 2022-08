English Finnish

Marimekko avaa palvelun second-hand- ja vintagetuotteiden myyntiin

Marimekko avaa oman second-hand- ja vintagetuotteiden myyntiin keskittyvän Marimekko Pre-loved -palvelunsa 25.8.2022. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset voivat myydä käytettyjä Marimekon tuotteita palvelussa. Jälleenmyyntipalvelun avulla Marimekko pyrkii edelleen pidentämään tuotteidensa käyttöikää, mikä on yksi yhtiön kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian tavoitteista.



Marimekko Pre-loved on jatkoa elokuussa 2021 julkistetulle pilottikonseptille. Tuolloin Marimekko toi 70-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tarjolle 60 käytettyä marimekkoa. Marimekko Pre-loved toimii aluksi ainoastaan Suomessa, mutta tavoitteena on laajentaa palvelua lähiaikoina myös muille markkinoille. Marimekko on yksi Suomen halutuimmista brändeistä second-hand-kaupassa, ja sen tuotteet ovat tunnettuja hyvästä jälleenmyyntiarvostaan.

Uusi jälleenmyyntipalvelu toteuttaa yhtä Marimekon vastuullisuusstrategian pääperiaatteista: Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen. Tavoitteena on, että Marimekko-tuotteet tuovat iloa elinkaarensa aikana usealle kuluttajalle, jopa sukupolvelle, minkä jälkeen ne kierrätetään uusiksi tuotteiksi. Marimekko Pre-loved kunnioittaa tätä ajatonta suunnittelufilosofiaa, ja sen myötä Marimekon asiakkaat voivat tehdä löytöjä menneiltä vuosikymmeniltä sekä tarjota uuden kodin omille rakkaudella vaalituille marimekoilleen. Marimekko juhlistaa palvelun avautumista tuomalla arkistostaan myyntiin valikoiman vintagemekkoja aina 1960-luvulta 2000-luvulle.

“Marimekon toiminta ja designfilosofia ovat aina pohjanneet vastuulliseen ajatteluun: haluamme tarjota asiakkaillemme ajattomia, käytännöllisiä ja kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joita ei haluta heittää pois. Marimekko Pre-loved on konkreettinen esimerkki ajattomasta suunnittelustamme – palvelu mahdollistaa osaltaan käytettyjen aarteiden löytämisen ja tarjoaa samalla uuden kestävän ja mutkattoman vaihtoehdon tuoda iloa ihmisten arkeen värien ja kuvioiden kautta”, sanoo Marimekon Innovation Works -yksikön johtaja Suvi-Elina Enqvist.

”Marimekko Pre-loved on tärkeä askel kunnianhimoisella vastuullisuusmatkallamme tuotteidemme käyttöiän pidentämiseksi edelleen ja kiertotalouden edistämiseksi. Olemme innoissamme, että pääsemme tuomaan tämän uuden palvelun kaikille second-hand- ja vintageaarteiden ystäville, jotka jakavat intohimon Marimekon rohkeisiin väreihin ja kuvioihin”, Enqvist jatkaa.

Palvelu toimii verkossa osoitteessa preloved.marimekko.com ja siihen täysin maksutonta liittyä. Myynneistä ansaitun summan voi joko lunastaa sellaisenaan tai muuntaa lahjakortiksi Marimekon verkkokauppaan. Jälleenmyyntialusta on rakennettu yhteistyössä käytettyjen tuotteiden myyntiin erikoistuneen teknologiayhtiö Archiven kanssa.



