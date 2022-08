Norsk Hydro: Hold av datoen - Kapitalmarkedsdag avholdes i London, 15.-16. desember 2022

English Norwegian

Hold av datoene for Hydros kapitalmarkedsdag 2022. Arrangementet vil bli avholdt på One Moorgate Place, London, Storbritannia den 15 desember.



Den 15. desember vil arrangementet bestå av presentasjoner holdt av Hydros konsernledelse, med en årsoppdatering på Hydros aktiviteter og den siste utviklingen i markedet samt markedsutsikter. Etter presentasjonene vil det være mulighet for å stille spørsmål.



Den 16. desember er dagen reservert for en-til-en møter mellom medlemmer av Hydros konsernledelse og investorer og analytikere.



Formell invitasjon og agenda vil komme på et senere tidspunkt.





Investorkontakt:

Line Haugetraa

+4741406376

line.haugetraa@hydro.com