Gofore Oyj: Puolivuosikatsauksen 2022 julkaiseminen ja verkkolähetys

Lehdistötiedote

1.8.2022



Goforen vuoden 2022 puolivuosikatsauksen julkaiseminen ja verkkolähetys



Gofore Oyj julkaisee vuoden 2022 puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta maanantaina 15.8.2022 noin klo 9.00. Julkaisun jälkeen katsaus on myös saatavilla osoitteessa https://gofore.com/sijoita/tiedotteet-ja-raportit/.



Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Teppo Talvinko esittelevät tuloksen suorassa verkkotilaisuudessa 15.8.2022 klo 13.00 alkaen. Lähetys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata osoitteessa https://gofore.videosync.fi/2022-h1-results . Osallistujat voivat lähettää lähetyksen aikana kysymyksiä, joihin vastataan sen lopussa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Goforen sijoittajasivuilta.

Lisätietoja:

Mikael Nylund

Toimitusjohtaja

Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com







Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.