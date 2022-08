atai Life Sciences legt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 und Unternehmens-Update vor

NEW YORK (USA) und BERLIN, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) („atai“), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, plant, am Montag, dem 15. August 2022, seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 und ein Unternehmens-Update bekanntzugeben.



Ein Videointerview mit der Geschäftsführung von atai wird um 8:30 Uhr (ET) unter folgender Adresse verfügbar sein: https://vimeo.com/atailifesciences . Das aufgezeichnete Videointerview ist unter der Rubrik „Events“ auf der Website von atai Life Sciences unter https://www.atai.life/ abrufbar.

Über atai Life Sciences



atai Life Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf innovativen Verbindungen, darunter psychedelische Therapie und andere Arzneimittel mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.atai.life/ .

