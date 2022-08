Du 6 au 12 août, les cyclistes du Grand Tour sillonneront les routes du fleuve aux Appalaches!

MONTRÉAL, 01 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 28e édition du Grand Tour, organisé par Vélo Québec Voyages, sera celle du plaisir retrouvé. En effet, du 6 au 12 août, en partance de Sainte-Croix, les cyclistes parcourront un itinéraire en boucle, du fleuve aux Appalaches à travers trois charmantes régions touristiques via Saint-Agapit, Thetford Mines et Victoriaville. Les participant.es rouleront entre 289 km et 894 km, selon l’expérience qui leur convient : en formule 7 jours, 3 jours ou 1 jour.



Cette année, le Grand Tour renoue avec sa populaire formule, avec ses options de couette ou de camping, l’ambiance de ses villages éphémères, la bonne bouffe des traiteurs attentionnés et l’encadrement hors pair habituel.

Un parcours exclusif!

Jour 1 – 6 août : De Sainte-Croix à Saint-Agapit (36, 86, 104, 110, 128 km).

Jour 2 – 7 août : Boucle à partir de Saint-Agapit. (58, 88, 108, 110, 131 km).

Jour 3 – 8 août : De Saint-Agapit à Thetford Mines (88, 108, 120, 140 km).

Jour 4 – 9 août : Boucle à partir de Thetford Mines. (33, 50, 82, 95,109,122 km).

Jour 5 – 10 août : De Thetford Mines à Victoriaville (77, 88, 97, 108 km).

Jour 6 – 11 août : Boucle à partir de Victoriaville. (54, 86, 96, 99, 114, 141 km).

Jour 7 – 12 août : De Victoriaville à Sainte-Croix (88, 124 km).

Le #GrandTour est une expérience 100 % vélo-vacances confort! En plus des parcours spécialement conçus à chaque édition par une équipe d’experts, les participants profitent d’une multitude de services sur la route et au village : transport des bagages, support mécanique et premiers soins, services de massothérapie et médecine sportive, service de repas sur la route (halte-dîner et ravitaillement) et au village (petit déjeuner et souper), séances de yoga, cinéma, prestations artistiques au Bistro et diffusion du programme via Le Déchaîné, le journal numérique du Grand Tour.

Il est toujours possible de s’inscrire

Le Grand Tour est offert en forfait « Sous les étoiles » (camping) en formule 1, 3 ou 7 jours. Inscription par téléphone 1-800-567-8356 • 514 521-8356, poste 506 ou via velo.qc.ca

À propos du Grand Tour

Le Grand Tour est un évènement de Vélo Québec Voyages créé en 1994. Il fait figure d’incontournable dans l’offre de voyages évènementiels à vélo au Québec. L’événement est présenté par Les Producteurs de lait du Québec en partenariat avec Décathlon et Eye Am soins oculaires, en plus de compter sur la collaboration des municipalités qui accueillent fièrement l’évènement.



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

