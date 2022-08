English Finnish

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 1.8.2022 kello 17:30

HONKARAKENTEEN MARKKINOINTIJOHTAJA SANNA HUOVINEN SIIRTYY TOISEN TYÖNANTAJAN PALVELUKSEEN

Honkarakenteen markkinointijohtaja Sanna Huovinen on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Sanna Huovinen on työskennellyt Honkarakenteella vuodesta 2012 lähtien. Markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen hän on ollut joulukuusta 2019 lähtien.

Sanna Huovinen jatkaa työskentelyä Honkarakenteella ja johtoryhmässä syyskuun 2022 loppuun asti.

”Kiitän Sannaa merkittävästä kehittämisen ja johtamisen panostuksesta Hongan markkinoinnin eri osa-alueilla sekä vahvasta johtoryhmätyöskentelystä. Sannalla on vahva ote vastuullisuuteen, liiketoiminnan kehittämiseen että strategisten hankkeiden eteenpäin viemisessä. Kokonaisuudessaan on ollut hieno yhteinen matka ja haluankin toivottaa Sannalle parhainta menestystä uusissa haasteissa.”, toteaa toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Honkarakenne käynnistää uuden markkinointijohtajan haun välittömästi.

HONKARAKENNE OYJ

Marko Saarelainen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2021 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 69,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 37 %. www.honka.fi