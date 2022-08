English French

Montrouge, France, le 1 août (22 h 30 CEST) 2022

DBV Technologies publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022

DBV clôture le deuxième trimestre avec une position de trésorerie de 248 millions de dollars à la suite des financements par le programme ATM et par placement privé.

DBV a réduit de plus 40% sa consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles entre le premier semestre 2021 et 2022.

Le U.S. District Court du District du New Jersey, a rendu une ordonnance accédant à la requête de DBV visant à rejeter la troisième plainte amendée de la class action avec préjudice.





DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2022 et le premier semestre 2022. Les états financiers trimestriels et semestriels ont été approuvés par le conseil d'administration le 29 juillet 2022.

Résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022 :1

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 248,0 millions de dollars, contre 77,3 millions de dollars au 31 décembre 2021 et 74,1 millions de dollars au 31 mars 2022. Les augmentations nettes de respectivement 173,9 millions de dollars et 170,7 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022 sont principalement constituées d'un flux de trésorerie net de 195,3 millions de dollars reçu du financement ATM réalisé mai 2022 pour 14,1 millions de dollars, nets des coûts de transaction, et du placement privée réalisé juin 2022 pour 181,2 millions de dollars, nets des coûts de transaction, ainsi que du remboursement du Crédit Impôt Recherche (CIR) des exercices 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 27,1 millions de dollars, compensés par la consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles de (38,9) millions de dollars et d’un effet de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour (12,6) millions de dollars.

Hors effet du financement du deuxième trimestre et du remboursement lié au Crédit d'Impôt Recherche, la trésorerie utilisée dans les activités opérationnelles a diminué de 42



1 Les états financiers consolidés semestriels de la Société pour les 6 mois se terminant le 30 juin 2022 sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (" U.S. GAAP ") et aux normes internationales d'information financière (" IFRS ") telles qu'adoptées par l'Union européenne. Sauf indication contraire, les chiffres financiers présentés dans les faits saillants financiers du deuxième trimestre sont conformes à la fois aux PCGR américains et aux normes IFRS. Les différences entre les états financiers consolidés U.S. GAAP et IFRS sont principalement dues aux divergences découlant de l'application des normes de comptabilisation des baux.

% en US GAAP et de 44 % en IFRS entre le premier semestre 2021 et 2022, ce qui reflète la mise en œuvre continue des mesures de discipline budgétaire de la société.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

IFRS U.S. GAAP 1er semestre, 1er semestre, 2022 2021 2022 2021 (Diminution) / Augmentation de la



trésorerie, dont $ 170 671 $ (70 869) $ 170 670 $ (70 868) Flux de trésorerie nets liés aux



activités opérationnelles $ (8 585) (64 102) (11 733) (66 503) Flux de trésorerie nets liés aux



activités d'investissement (218) (13) (218) (13) Flux de trésorerie nets liés aux



activités de financement 192 075 (1 336) 195 221 1 071 Incidence des variations du cours des



devises (12 600) (5 418) (12 600) (5 423) Trésorerie et équivalents de



trésorerie nets à la clôture $ 247 971 $ 125 484 $ 247 971 $ 125 484

Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels soutiennent ses opérations plusieurs mois après l'achèvement actuellement prévu de VITESSE, l'étude clinique de Phase 3 du patch Viaskin Peanut modifié (mVP) chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 ans et plus. DBV poursuit un dialogue productif avec la FDA sur les éléments clés du protocole VITESSE. Comme indiqué précédemment, la société communiquera les éléments clés de la conception de l’étude VITESSE et les délais prévus dès que ce processus sera terminé.

Produits opérationnels

Les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit Impôt Recherche (CIR) de DBV et par les revenus reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 4,1 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2022, contre 1,5 million de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2021. La variation des produits opérationnels est principalement attribuable à la révision du revenu reconnu dans le cadre de l'accord de collaboration avec Nestlé mené dans le cadre du contrat existant, alors que la Société a actualisé la mesure de l’avancement de l’étude clinique de phase II APTITUDE conduite dans le cadre du contrat en raison de retards de recrutements.

Charges opérationnelles

IFRS U.S. GAAP U.S. GAAP 1er semestre, 2ème trimestre 1er semestre, 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Charges opérationnelles Recherche & Développement (30 694) (42 185) (18 611) (20 179) (30 834) (42 343) Frais commerciaux (1 476) (1 905) (1 037) (1 198) (1 500) (1 927) Frais généraux (12 166) (17 939) (5 704) (8 269) (12 334) (17 951) Total des charges opérationnelles (44 336) (62 029) (25 352) (29 646) (44 669) (62 221)

Les charges opérationnelles pour le trimestre clos le 30 juin 2022 s’élèvent à (25,4) millions de dollars, contre (29,6) millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021 en U.S. GAAP, soit -14 %. Pour le semestre clos le 30 juin 2022, les charges opérationnelles s’élèvent à (44,7) millions de dollars en U.S. GAAP et à (44,3) millions de dollars en IFRS, contre (62,2) millions de dollars et (62,0) millions de dollars respectivement en U.S. GAAP et en IFRS pour le semestre clos le 30 juin 2021. La diminution des charges opérationnelles est principalement attribuable à la diminution des dépenses externes et des honoraires en raison de mesures de discipline budgétaire prises par DBV.

Les dépenses de personnel ont diminué de 3,8 millions de dollars, passant de 15,9 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2021 à 12,1 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2022, soit une diminution de 23,8 %, en lien avec la diminution de 21 % de l'effectif moyen entre les deux périodes (88 et 111 ETP pour les semestres clos les 30 juin 2022 et 2021, respectivement). Au 30 juin 2022, DBV comptait 86 employés.

Perte nette et perte nette par action

IFRS U.S. GAAP U.S. GAAP 1er semestre 2ème trimestre 1er semestre 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Résultat net (en milliers de $) (39 522) (60 240) (23 039) (30 654) (39 746) (60 103) Résultat de base et dilué par action ($/action) (0,65) (1,10) (0,35) (0,56) (0,66) (1,09)

La perte nette s'est élevée à (23,0) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2022, contre (30,7) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2021.

La perte par action (basée sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) s’est élevée respectivement à (0,35) et (0,56) dollars sur le deuxième trimestre 2022 et 2021.

Au premier semestre 2022, la perte nette s’élevait respectivement à (39,7) millions de dollars en U.S. GAAP et (39,5) millions de dollars en IFRS. La perte par action s’est élevée à (0,66) dollars en U.S. GAAP et (0,65) dollars en IFRS.

Information mensuelle concernant le nombre total de droits de vote et le nombre total d'actions de la Société au 30 juin 2022 :

(Article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)





Date



Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote 30/06/2022



94 022 679







Total brut de droits de vote : 94 022 679







Total net* de droits de vote : 93 916 392





* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions sans droit de vote

Le placement privé réalisé par DBV en juin 2022 comprenait la vente de bons de souscription préfinancés permettant d’acquérir à terme jusqu’à 28 276 331 actions ordinaires. Ces bons de souscription préfinancés ne sont pas inclus dans le nombre d'actions en circulation. Si les 28 276 331 bons de souscription préfinancés étaient totalement exercés, le nombre total d'actions DBV en circulation serait de 122 299 010.

Class action américaine :

Comme indiqué précédemment, une class action américaine a été déposée en janvier 2019 devant le U.S. District Court du District du New Jersey, alléguant que la Société et certains dirigeants actuels et anciens ont enfreint certaines lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les plaignants ont déposé une troisième plainte modifiée le 30 septembre 2021. Le 29 juillet 2022, le tribunal a rendu une ordonnance accordant la requête de la société visant à rejeter la troisième plainte amendée des plaignants avec préjudice. La Cour a indiqué que la troisième plainte modifiée était insuffisante à plusieurs égards, ne parvenant pas à alléguer une violation du Securities Exchange Act de 1934, et a ordonné la clôture de l'affaire. Conformément aux règles de procédure du tribunal, les plaignants ont 30 jours pour faire appel du rejet de la troisième plainte amendée. La Société estime que les allégations contenues dans la plainte modifiée sont sans fondement et a l'intention de défendre vigoureusement ses droits.

ETAT RESUME DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDÉE (non audité)

(en milliers de dollars)

IFRS2 U.S. GAAP3 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 Actif 284 922 146 323 284 978 146 723 dont trésorerie et équivalents de trésorerie 247 971 77 301 247 971 77 301 Capitaux propres 244 421 99 030 244 416 99 274 dont résultat de la période (39 522) (98 052) (39 746) (97 809) Dettes 40 501 47 293 40 562 47 449

ETAT RESUME DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (non audité)

(en milliers de dollars, à l'exception des données par action)

IFRS2 U.S. GAAP3 U.S. GAAP3 1er semestre 2ème trimestre 1er semestre 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Produits opérationnels 4 074 1 453 1 529 (1 488) 4 074 1 453 Charges opérationnelles Recherche & Développement (30 694) (42 185) (18 611) (20 179) (30 834) (42 343) Frais commerciaux (1 476) (1 905) (1 037) (1 198) (1 500) (1 927) Frais généraux (12 166) (17 939) (5 704) (8 269) (12 334) (17 951) Total des charges opérationnelles (44 336) (62 029) (25 352) (29 646) (44 669) (62 221) Résultat financier 827 (68) 784 46 936 261 Impôt sur les sociétés (87) 404 - 434 (87) 404 Résultat net (39 522) (60 240) (23 039) (30 654) (39 746) (60 103) Résultat de base et dilué par action ($/action) (0,65) (1,10) (0,35) (0,56) (0,66) (1,09)



2 Les états financiers consolidés non audités de la Société pour le premier semestre 2022 sont établis conformément aux normes internationales d'information financière ("IFRS") telles qu'adoptées par l'Union européenne

3 Les états financiers consolidés non audités de la Société pour le deuxième trimestre et premier semestre 2022 sont établis conformément aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis ("U.S. GAAP")

ETAT RESUME DU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDÉ (non audité)

(en milliers de dollars)

IFRS4 U.S. GAAP5 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (8 585) (64 102) (11 733) (66 503) Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (218) (13) (218) (13) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 192 075 (1 336) 195 222 1 071 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie 183 271 (65 451) 183 271 (65 445) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 77 301 196 352 77 301 196 352 Incidence des variations du cours des devises (12 600) (5 418) (12 600) (5 423) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 247 971 125 484 247 971 125 484

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).



4 Les états financiers consolidés non audités de la Société pour le premier semestre 2022 sont établis conformément aux normes internationales d'information financière ("IFRS") telles qu'adoptées par l'Union européenne

5 Les états financiers consolidés non audités de la Société pour le deuxième trimestre et premier semestre 2022 sont établis conformément aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis ("U.S. GAAP")

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, notamment des déclarations concernant, les prévisions de DBV concernant sa trésorerie, la conception des études cliniques prévues par DBV, les démarches cliniques et réglementaires prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes réglementaires, et la capacité de l'un des produits candidats de DBV, s'il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, les produits candidats de DBV n’ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou prévus dans ce document, peuvent être citées, les incertitudes liées de manière générale aux activités de recherche et de développement, aux essais cliniques, et aux examens et approbations réglementaires correspondants, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19 et la capacité de DBV à mettre en oeuvre avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques, qui pourraient engendrer que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse, figurent dans les documents déposés par DBV auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l’Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (« Securities and Exchange Commission » ou « SEC ») aux États-Unis, notamment dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2021, déposé auprès de la SEC le 9 mars 2022, et dans les documents et rapports futurs publiés par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la réglementation applicable, DBV ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

Contact investisseurs

Anne Pollak

DBV Technologies

+ 1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Viaskin et EPIT sont des marques déposées de DBV Technologies.

