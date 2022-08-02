NYI扩展60 Hudson Street的运营场所

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纽约, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 混合基础设施解决方案和托管服务领先提供商之一 NYI 通过增加原由Equinix拥有的空间，扩展其60 Hudson Street的运营场所。此次扩展由公司与QTD Systems成立一家合资企业促成，QTD Systems收购了Equinix的空间，此项交易已于2022年8月1日完成。



通过此次整合，NYI将其数据中心足迹扩大了一倍，并即时扩大了为客户提供的运营商生态系统。此次扩展还包括大面积管道基础设施的增加和POE访问设施，这将为纽约市互联程度最高的建筑提供无与伦比的容量。加上NYI现有的内部能力，客户现在可在部署其互联战略时获得无与伦比的弹性水平。

NYI联合创始人兼首席运营官Phillip Koblence表示：“随着数字转型速度的加快，60 Hudson Street作为纽约市全球运营商卓越之家的作用在满足客户日益增长的连接需求方面变得非常宝贵。通过此次整合，NYI扩展了其能力，成为访问这个全球互连网关的主要推动者，同时使得在60 Hudson Street进行部署变得更加简单和更具成本效益。”

QTD Systems首席执行官Peter Feldman补充道：“我在60 Hudson Street有很长的历史，在过去20年里，我在这里建立了几家长期存在并且仍在运营的数据中心和互联企业。我期待着NYI继续提供高品质服务，并依托Equinix的60 Hudson NY8基础设施来推动互联互通的未来。”

此次扩展将惠及以下多方：

Equinix的前客户将享有运营连续性，可以使用NYI的内部专家技术人员、低成本互联平台、混合基础设施解决方案套件和高触感式托管服务。

国内和国际客户将获得更多空间和算力，并可访问更大的运营商生态系统。

电信供应商和运营商将受益于无缝和低成本访问NYI扩展的内部管道基础设施和更多入口点。



通过扩展能力以及对消除复杂性和提供无缝客户体验的持续承诺，NYI希望创造公平竞争环境，使60 Hudson Street为运营商、内容提供商和各种规模的企业提供互连，从部署和成本角度方面变得更简单和更方便。

关于NYI

NYI是一家混合基础设施、网络和互连解决方案的领先提供商。公司以消除IT环境的复杂性和促进定制解决方案来解决跨行业客户的关键基础设施和连接需求而闻名。NYI总部位于纽约市，通过可信赖的合作伙伴生态系统为全球关键市场提供企业服务。如需了解有关NYI的更多信息，请访问 nyi.net 或在 Twitter 或 LinkedIn 上关注NYI。

媒体联系人：

Iromie Weeramantry，营销副总裁

marketing@nyi.net

关于QTD Systems

QTD Systems首席执行官Peter Feldman拥有超过25年的数据中心开发、运营、管理和设计经验，包括在纽约市60 Hudson Street创建了两家长期企业Telx（现为Digital Realty Trust）和DataGryd（现为Hudson IX）。他还在印第安纳州哈蒙德联合创立了Digital Crossroads。QTD Systems将专注于与Novum Industria合作开发下一代量子技术，Novum Industria是麻省理工学院的一个分拆机构，也是前NY8设施内Quantum Economic Development Corp（QED-C）的成员。

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