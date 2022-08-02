NYI 擴大 60 Hudson Street 業務

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紐約, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 混合基礎設施解決方案和託管服務領先供應商 NYI 透過增加以前由 Equinix 佔用的空間，擴大其 60 Hudson Street 的業務。此次擴充是與 QTD Systems 成立合資企業的結果，後者在 2022 年 8 月 1 日完成的交易中收購了 Equinix 的空間。



透過這種整合，NYI 將其數據中心覆蓋範圍擴大了一倍，並立即擴展可供客戶使用的營運商生態系統。擴展還包括重要的額外管道基礎設施和接入 POE，這將為紐約市連接最緊密的建築提供無與倫比的容量和覆蓋範圍。結合 NYI 現有的內置功能，客戶現在可以在部署互連策略時獲得無與倫比的靈活彈性。

NYI 創始人兼營運總監 Phillip Koblence 表示：「隨著數碼轉型步伐加快，在滿足客戶不斷增長的連接需求方面，60 Hudson Street 作為全球營運商在紐約市的卓越基地的作用變得非常重要。透過這種整合，NYI 作為主要服務商，增強了存取全球互連網門戶的能力，同時使 60 Hudson Street 的部署變得更簡單、更具成本效益。」

QTD Systems 行政總裁 Peter Feldman 補充道：「我在 60 Hudson Street 有著悠久的歷史，在過去的 20 年，我在該地點建立了幾家長期且仍在營運的數據中心和連接業務。我期待 NYI 的保持服務質素，以及他們在 Equinix 的 60 Hudson NY8 基礎設施上的建構，以推動未來的互連。」

擴張將使多方受益：

前 Equinix 客戶將繼續享受營運服務，並可以使用 NYI 的本地專業技術人員、具有成本效益的互連平台和混合基礎設施解決方案套件，以及高科技個性化的託管服務。

國內和國際客戶將獲得更多空間和能量，以及擴大的營運商生態系統。

電訊供應商和營運商將受益於無縫和有成本效益地存取 NYI 已擴展的室內管道基礎設施和額外入口點。



憑藉擴展的功能以及對消除複雜性和提供無縫客戶體驗的持續承諾，NYI 希望為各種規模的營運商、內容應供商和企業提供公平的競爭環境，使 60 Hudson Street 的互連從部署和成本的角度來看，更簡單、更容易獲得。

關於 NYI

NYI 是混合基礎設施、網絡和互連解決方案的領先供應商。公司以消除 IT 複雜環境和促進定制解決方案來解決跨行業客戶的關鍵基礎設施和連接需求而聞名。NYI 總部位於紐約市，透過值得信賴的合作夥伴生態系統為全球主要市場提供企業服務。如要了解有關 NYI 的更多資訊，請瀏覽 nyi.net 或在 Twitter 、 LinkedIn 上關注 NYI。

傳媒聯絡人：

市場推廣副總裁 Iromie Weeramantry

marketing@nyi.net

關於 QTD Systems

QTD Systems 行政總裁 Peter Feldman 擁有 25 年以上的數據中心開發、營運、管理和設計經驗，包括在紐約市 60 Hudson Street 創立了兩家長期企業：Telx（現為 Digital Realty Trust）和 DataGryd （現為 Hudson IX）。他還在印第安納州哈蒙德共同創立了 Digital Crossroads。QTD Systems 將專注與 Novum Industria 合作開發下一代量子技術，Novum Industria 是麻省理工學院的附屬公司，也是 Quantum Economic Development Corp (QED-C) 的成員，位於前 NY8 設施。

本公告隨附的照片載於：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cab232c-0c8d-4915-9d67-15f658bcef3b/zh-Hant