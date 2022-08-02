MNSO 投資者新聞：全球公認的 ROSEN LAW FIRM 鼓勵 MINISO Group Holding Limited 的投資者查詢有關證券集體訴訟調查 – MNISO

紐約, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --



為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 MINISO Group Holding Limited (NYSE: MNSO) 的股東繼續調查潛在的證券索償，因指控 MINISO 可能向投資公眾發佈了具有重大誤導性的商業訊息。

何事： 如果您在集體訴訟期間購買了 MINISO 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步： 要參與預期的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7814 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

關於何事：於 2022 年 7 月 26 日交易時段，市場分析師 Blue Orca Capital 發表了一份關於 MINISO Group Holding Limited 的報告，指出公司存在多項問題，其中包括「MINISO 就核心業務模式撒謊」，「因為 MINISO 聲稱在其主要市場中國的 99% 門市由獨立於公司的加盟商經營。...... 透過我們的調查，...... 根據中國企業記錄，我們發現可能有超過 620 個所謂的獨立特許經營權的公司名是在 MINISO 高層或與公司主席密切相關的個人名下 [,]」，以及「MINISO 在中國媒體中承認有 40％ 的店舖是由公司直接擁有。」 該報告進一步聲稱，「主席透過歪曲的總部交易獲得 IPO 的收益 。」 最後，該報告聲稱，MINISO 是一家「正在下滑的零售商：收入萎縮、特許經營費下降和商店關閉[,]」，部分原因是「特許經營費用下降了 63%，這表示對特許經營沒有興趣。」

受此消息影響，MINISO 美國存託（ADS）的價格在 2021 年 7 月 26 日以異常大量的交易量收盤，每股下跌了 1.08 美元，或 14.98%，以每股 6.13 美元收盤。2022 年 7 月 27 日，MINISO 的 ADS 以 5.66 美元的價格收盤，比 20 美元的 IPO 價格下跌了 70% 以上。

為何選擇 ROSEN LAW： 我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

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