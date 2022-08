Finnish English

Talenom Oyj, pörssitiedote 2.8.2022 klo 9.00

TALENOMIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2022: VAHVA TALOUDELLINEN KEHITYS JATKUI JA STRATEGIAA EDISTETTIIN MÄÄRÄTIETOISESTI

TAMMI–KESÄKUUN 2022 YHTEENVETO

Liikevaihto 52,2 (41,7) milj. euroa, kasvu 25,2 (23,1) %

Käyttökate 18,2 (14,4) milj. euroa, 34,8 (34,5) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 10,0 (8,6) milj. euroa, 19,1 (20,5) % liikevaihdosta

Nettotulos 7,8 (6,4) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,18 (0,15) euroa





HUHTI–KESÄKUUN 2022 YHTEENVETO

Liikevaihto 27,0 (21,4) milj. euroa, kasvu 26,2 (29,6) %

Käyttökate 9,3 (7,2) milj. euroa, 34,4 (33,7) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 5,1 (4,1) milj. euroa, 19,0 (19,4) % liikevaihdosta

Nettotulos 4,1 (3,1) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,09 (0,07) euroa





OHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN (JULKAISTU 16.12.2021)

Talenom odottaa vuoden 2022 liikevaihdon olevan 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT

1–6/2022 1–6/2021 Muutos, % 4–6/2022 4–6/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 52 188 41 687 25,2 % 26 979 21 380 26,2 % Liikevaihdon kasvu, % 25,2 % 23,1 % 26,2 % 29,6 % Käyttökate, 1 000 euroa 18 155 14 398 26,1 % 9 291 7 202 29,0 % Käyttökate liikevaihdosta, % 34,8 % 34,5 % 34,4 % 33,7 % Liikevoitto, 1 000 euroa 9 993 8 551 16,9 % 5 132 4 138 24,0 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,1 % 20,5 % 19,0 % 19,4 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 15,7 % 18,4 % 15,7 % 18,4 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 43 816 38 141 14,9 % 43 816 38 141 14,9 % Nettovelkaantumisaste, % 87 % 100 % 87 % 100 % Omavaraisuusaste, % 34,9 % 35,6 % 34,9 % 35,6 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 15 438 23 454 -34,2 % 8 036 13 670 -41,2 % Likvidit varat, 1 000 euroa 25 562 10 601 141,1 % 25 562 10 601 141,1 % Osakekohtainen tulos, eur 0,18 0,15 19,6 % 0,09 0,07 30,3 % Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 44 070 003 43 306 302 1,8 % 44 070 003 43 416 968 1,5 % Nettotulos, 1 000 euroa 7 799 6 411 21,7 % 4 051 3 062 32,3 %





TOIMITUSJOHTAJA OTTO-PEKKA HUHTALA

Ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen kehitys oli erinomainen haastavasta yleisestä toimintaympäristöstä huolimatta. Henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä asiakkaidemme eteen. Liikevaihto kasvoi 25,2 (23,1) prosenttia 52,2 (41,7) miljoonaan euroon. Kasvusta kolmannes oli orgaanista ja kaksi kolmasosaa yrityskaupoista johtuvaa. Käyttökateprosentti oli 34,8 (34,5) ja liikevoittoprosentti 19,1 (20,5). Kannattavuus säilyi erinomaisena huolimatta ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikommasta kannattavuudesta, yrityskauppojen integrointikuluista ja nousseesta poistotasosta.

Liikevaihdon kasvu oli vahvaa. Suomen liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui, liikevaihdon kasvun ollessa 16,4 % toisella vuosineljänneksellä ja saman verran ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yrityskauppojen lisäksi liikevaihdon kasvua vauhditti uusasiakashankinta ja lisäarvopalveluiden myynti. Myös Ruotsin markkinan kehitys oli vahvaa pääosin yrityskauppojen vauhdittamana. Liikevaihto kasvoi 77,3 % toisen vuosineljänneksen ja 75,5 % ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Jatkoimme strategian täytäntöönpanoa suunnitellusti ja edistyimme kaikilla kolmella kasvun osa-alueella: saimme aktiivisen myynnin volyymeja nostettua merkittävästi Ruotsissa ja jatkoimme myyntiorganisaation kasvattamista, Suomessa edistimme digitaalista myyntikanavaamme pienasiakassegmenttiin ja aloitimme segmentin digimarkkinointitoimenpiteet sekä toteutimme useita strategiaa ja kasvua tukevia yrityskauppoja kaikissa toimintamaissamme. Ruotsissa jatkoimme valmistautumista omien ohjelmistojemme laajamittaiseen käyttöönottoon, jonka on tarkoitus tapahtua syksyllä. Haluamme hyödyntää kertynyttä osaamistamme ja olla Euroopan tilitoimistomarkkinan digitalisoitumisessa mukana ja olemme jatkaneet uusien tilitoimistomarkkinoiden tutkimista suunnitellusti.

Toimialaamme vaikuttavia trendejä ovat kiihtyvä digitalisaatiokehitys, jota vauhdittavat EU:n vihreän siirtymän ajamat hankkeet sekä useat EU-tason lainsäädäntömuutokset, kuten maksupalvelu- ja verkkolaskudirektiivi. Arviomme mukaan yli 90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä työllistää enintään viisi henkilöä. Käsityksemme mukaan valtaosa pienistä yrityksistä ei vielä käytä sähköistä taloushallintoalustaa. Edellä mainituilla ajureilla on vaikutusta siihen, että yhä pienemmät yritykset ottavat käyttöönsä taloushallintoalustan. Näistä syistä johtuen olemme kehittäneet pienasiakaskonseptiamme ja digitaalista myyntiämme. Asiakaspysyvyys valitussa taloushallintoalustassa on käsityksemme mukaan vahva. Nopeuttaaksemme oman alustan käyttöönottoa Espanjassa, hankimme siellä paikallisesti toimivan Nomo-asiakaskäyttöliittymän. Tarkoituksemme on integroida Nomo osaksi Talenomin omaa ohjelmistoa. Talenomin visiona on tarjota saman katon alta ohjelmistoalusta, maksuliikennetilit ja -kortit sekä tilitoimistopalvelu, jolloin uskomme asiakaskokemuksen ja -pidon olevan paras mahdollinen.

Ensimmäinen vuosipuolisko sujui kannattavuuden osalta erittäin hyvin liiketoiminnallemme tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti. Yhtiömme inflaatiokestävyys on hyvä. Toisella vuosipuoliskolla kasvatamme panostuksia strategisiin kasvuhankkeisiin. Esimerkiksi kiihdytämme pienasiakasliiketoiminnan skaalaamista, otamme käyttöön ohjelmistojamme Ruotsissa sekä nopeutamme liiketoiminnan ylösajoa Espanjassa. Nämä tulevat näkymään kasvaneina investointeina sekä lisääntyneinä kustannuksina.

Pidämme ohjeistuksen ennallaan ja arvioimme liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

WEBCAST-TILAISUUS

Yhtiön toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esittelee katsauksen pääkohdat suorassa webcast-lähetyksessä tänään tiistaina 2.8.2022 klo 10.00. Suora webcast-lähetys on suomenkielinen, mutta tilaisuudesta julkistetaan jälkikäteen myös englanninkielinen tallenne yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://talenom.videosync.fi/2022-q2-results

Osallistujat voivat esittää webcast-lähetyksen aikana kysymyksiä videoalustan chat-toiminnon kautta.

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla.

