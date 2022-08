Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : avis financier du 2ième trimestre 2022

AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

Arrêté du 30 juin 2022 (Communiqué diffusé le 2 août 2022)

12 MILLIARDS D’EUROS D’ENCOURS DE CREDITS DEPASSES, GRÂCE A UN SEMESTRE DYNAMIQUE NOTAMMENT SUR LES MARCHES SPECIALISES

Au premier semestre, 1,2 md€ de nouveaux prêts ont été décaissés. En immobilier, 640 m€ de nouveaux crédits portent l’encours à 7,4 md€ et la part de marché à plus de 36%. Par ailleurs, le chiffre d’affaires de Square Habitat, l’agence immobilière de la Caisse régionale, a progressé de près de 3% (à 8 m€). Avec 109 m€ de décaissements, les crédits à la consommation atteignent près de 600 m€ d’encours et 37,6 % de part de marché, grâce notamment à la diffusion de la pré-attribution qui permet au client de connaitre par avance le montant et le taux du financement déblocable en agence ou en ligne.

(en m€) Juin 2021 Juin 2022 Évol. Encours de crédits (réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 11 679 12 152 + 4,1 % Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 16 141







10 679 16 756







11 429 + 3,8%







+ 7,0%

L’activité des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a été soutenue par près de 460 m€ de réalisations (+25% par rapport au premier semestre 2021), grâce à la pré-attribution, à des accords avec des distributeurs locaux pour le financement sur le lieu de vente et surtout grâce à la mobilisation des équipes dédiées (plus de 300 salariés).

Le financement en circuit court de l’économie du territoire est assuré par la hausse de 7,0% de la collecte bilan pour un encours de 11,4 md€. La collecte globale, qui inclut l’assurance vie et les titres, s’élève désormais à 16,8 md€ (+3,8% sur un an).

L’intérêt porté à la qualité de la relation avec tous les clients permet de faire progresser l’Indice de Recommandation sur l’ensemble des marchés, avec plus de 375 000 contacts clientèles et 120 000 rendez-vous sur le premier semestre.

Enfin, actrices clés des liens sociaux, les plus de 13 500 associations clientes (plus d’une association sur deux en Indre et Loire et en Vienne) ont été rejointes par 450 nouvelles structures. Elles ont été attirées par des offres dédiées en banque et assurances et par les accompagnements mutualistes (subventions, dons de matériels, communication sur leurs évènements).

DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN, DES RESULTATS SOLIDES, MARQUES PAR DES PRODUITS EXCEPTIONNELS UTILISES POUR RENFORCER LES ANTICIPATIONS DE RISQUES FUTURS

Le Produit Net Bancaire progresse de +10,8% à 170 m€, avec notamment 25m€ de produits exceptionnels (accroissement des dividendes versés par Crédit Agricole SA, reprise de provision sur l’épargne logement suite à la hausse des taux, ajustement de modèle de couverture de taux).

Les charges générales d’exploitation de 92,9 m€ (+3,8% sur un an) sont maitrisées tout en poursuivant la politique de recrutement et de formation (90 nouveaux embauchés CDI sur le semestre pour renforcer les lignes commerciales et créer des viviers pour offrir toutes les compétences attendues lors des prises de postes) ainsi que l’investissement dans le réseau d’agences et le digital.

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Juin 2021 Juin 2022 Évol. Produit Net Bancaire 153,4 170,0 +10,8% Charges Générales d’Exploitation -89,5 -92,9 +3,8% Résultat Brut d’Exploitation 63,9 77,1 +20,6% Résultat Net Social 40,4 44,5 +10,1% Comptes consolidés en normes IFRS

(en m€) Juin 2021 Juin 2022 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 44,5 58,1 +30,5% Capitaux propres 2 342 2 549 +8,8% Total bilan 15 971 16 411 +2,8%

Les encours en défaut baissent de 0,22 point sur un an à 1,49%, pour un coût du risque net de 24,3 m€ sur le semestre dû au renforcement des provisions d’anticipation eu égard au contexte macro-économique alors que le risque causé reste très faible.

Le résultat net social progresse de 10,1% à 44,5 m€, et le résultat net consolidé (en normes IFRS) progresse de 30,5%, sous l’effet des mêmes éléments que dans les comptes individuels, auxquels s’ajoutent la progression du résultat de la filiale de capital investissement CATP Expansion et l’augmentation de valeur des swaps de couverture.

Le ratio de solvabilité à 27,9% (à fin mars 2022, pour une exigence réglementaire de 10,5%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 172 % pour un seuil réglementaire à 100%.

« ENSEMBLE 2025 » POUR AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

Près de 2 000 personnes se sont réunies en juin pour partager le nouveau projet d’Entreprise « Ensemble 2025 ». Fruit d’une démarche collective, ce nouveau projet accompagne toutes les transitions et toutes les clientèles dans leurs mutations notamment énergétique. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou continuera ainsi à agir pour le territoire, à renforcer la cohésion sociale et à accompagner tous les clients et sociétaires avec plus de deux clients sur trois sociétaires. Au total, l’accroissement du fonds de commerce reposera sur la satisfaction des besoins clients dans une approche innovante de long terme reposant sur des salariés compétents et engagés.

Résultats arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 29 juillet 2022. Examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

