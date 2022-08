NYI étend ses opérations du 60 Hudson Street

French German

NEW YORK, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NYI , l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure hybride et de services gérés, a étendu ses activités du 60 Hudson Street grâce à l'ajout d'espace précédemment occupé par Equinix. Cette expansion est le résultat d'une coentreprise avec QTD Systems, qui a acquis l'espace Equinix dans le cadre d'une transaction conclue le 1er août 2022.



Grâce à cette intégration, NYI double son nombre de centres de données et élargit immédiatement l'écosystème des opérateurs mis à la disposition des clients. L'expansion inclut également une infrastructure de conduit supplémentaire significative et un accès à l'alimentation électrique par Ethernet (PoE), qui fourniront une capacité et une portée inégalées dans l'immeuble le plus connecté de New York. Avec les capacités déjà présentes dans l'immeuble de NYI, les clients auront désormais accès à des niveaux de résilience inégalés lorsqu'ils déploieront leur stratégie d'interconnexion.

« Avec l'accélération de la transformation numérique, le rôle de 60 Hudson Street en tant que lieu prééminent pour les opérateurs mondiaux de la ville de New York devient inestimable. Il permettra de satisfaire les besoins croissants en matière de connectivité des clients », a déclaré Phillip Koblence, cofondateur et directeur des opérations de NYI. « Grâce à cette intégration, NYI augmente sa capacité à servir d'intermédiaire de premier plan pour l'accès à cette passerelle d'interconnexion mondiale, tout en rendant les déploiements à 60 Hudson Street plus simples et plus rentables. »

« J'ai une longue carrière chez 60 Hudson Street, où j'ai créé au cours des vingt dernières années plusieurs entreprises de centres de données et de connectivité qui sont toujours opérationnelles. Je me réjouis de voir NYI continuer à fournir des services de qualité et à s'appuyer sur l'infrastructure 60 Hudson NY8 d'Equinix pour booster l'avenir de l'interconnexion », a ajouté Peter Feldman, PDG de QTD Systems.

L'expansion bénéficiera à plusieurs parties :

Les anciens clients d'Equinix profiteront d'une continuité opérationnelle et d'un accès au personnel technique expert sur site de NYI, à la plateforme d'interconnexion rentable et à la suite de solutions d'infrastructure hybrides et de services gérés interactifs.

Les clients nationaux et internationaux auront accès à davantage d'espace et d'énergie, ainsi qu'à un écosystème d'opérateurs élargi.

Les fournisseurs et opérateurs de télécommunications bénéficieront d'un accès transparent et rentable à l'infrastructure étendue de conduit dans l'immeuble de NYI et à d'autres points d'entrée.



Grâce à des capacités étendues et à un engagement continu à réduire la complexité et à fournir une expérience client fluide, NYI espère proposer une situation équitable, rendant l'interconnexion à 60 Hudson Street plus simple et plus accessible du point de vue du déploiement et des coûts, pour les opérateurs, les fournisseurs de contenu et les entreprises de toutes tailles.

À propos de NYI

NYI est un fournisseur de premier plan de solutions hybrides d'infrastructure, de réseau et d'interconnexion. La société est connue pour réduire la complexité du paysage informatique et faciliter les solutions personnalisées afin de répondre aux besoins critiques des clients de tous les secteurs en matière d'infrastructure et de connectivité. NYI a son siège social à New York et fournit des services d'entreprise sur des marchés mondiaux clés grâce à un écosystème de partenaires de confiance. Pour en savoir plus sur NYI, rendez-vous sur nyi.net ou suivez NYI sur Twitter ou LinkedIn .

À propos de QTD Systems

Peter Feldman, PDG de QTD Systems, possède plus de 25 ans d'expérience dans le développement, les opérations, la gestion et la conception de centres de données, y compris la création de deux entreprises de longue date à 60 Hudson Street à New York, à savoir Telx (maintenant Digital Realty Trust) et DataGryd (maintenant Hudson IX). Il a également cofondé Digital Crossroads à Hammond, dans l'Indiana. QTD Systems se concentrera sur le développement de la prochaine génération de technologies Quantum en partenariat avec Novum Industria, une société dérivée, ou spinoff, du MIT et membre de Quantum Economic Development Corp (QED-C) dans l'ancienne installation de NY8.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cab232c-0c8d-4915-9d67-15f658bcef3b/fr