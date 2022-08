English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Status for 2. kvartal 2022 og for hele året 2022

A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) opjusterer forventningerne til 2. kvartal 2022 og venter nu en omsætning på USD 21,7 mia., en underliggende EBITDA på USD 10,3 mia. og en underliggende EBIT på USD 8,9 mia. Det forbedrede resultat skyldes den fortsatte ekstraordinære markedssituation i Ocean.

Udfordringerne i de globale forsyningskæder og deraf følgende højere fragtrater har varet længere end tidligere antaget. Som konsekvens heraf er APMM’s forventning til resultatet for hele 2022 nu opjusteret til en underliggende EBITDA på omkring USD 37 mia. (tidligere omkring USD 30 mia.) og en underliggende EBIT på omkring USD 31 mia. (tidligere omkring USD 24 mia.)

Frit cash flow (FCF) for hele 2022 forventes nu at være over USD 24 mia. (tidligere over USD 19 mia.) mens forventningerne til den kumulative CAPEX for 2022-2023 er uændret på USD 9,0-10,0 mia.

Opjusteringen for 2022 er baseret på en forventning om gradvis normalisering af Ocean i 4. kvartal 2022.

APMM offentliggør resultatet for 2. kvartal den 3. august 2022.

København, den 2. august 2022

