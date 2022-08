Indkaldelse til ekstraordinær gheneralforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdelingerne Nye obligtionsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk.

Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 22. august 2022 kl. 10.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

Overflytning af afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. til Værdipapirfonden Sparinvest

Ændring af vedtægterne § 6, stk. 1 og 2

2. Eventuelt

Ad 1 Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om overflytning af afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. til Værdipapirfonden Sparinvest, i henhold til overflytningsplan og -redegørelse. I forbindelse med overflytningen forslås vedtægternes § 6, stk. 1 og 2 ændret således, at de følger samme syntaks, som anvendes i vedtægterne for Værdipapirfonden Sparinvest. Det bemærkes, at der alene er tale om redaktionelle ændringer. Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside, nykreditinvest.dk.

De fuldstændige forslag er tilgængelige ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, ligesom de kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.

Tilmelding til generalforsamlingen kan indtil 15. august 2022 ske ved registrering på investorportalen på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som én uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 2. august 2022

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen

Multi Manager Invest

Vedhæftet fil